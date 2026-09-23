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Record cancela debate presidencial após Lula e Flávio Bolsonaro não confirmarem presença

A emissora afirma que, sem os dois primeiros colocados nas pesquisas, o programa não cumpriria o seu objetivo e não ofereceria ao eleitor o confronto de ideias

(ANTONIO-CHAHESTIAN/TV Record/Divulgação)

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André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 11h19.

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A rede Record anunciou nesta quarta-feira, 23, o cancelamento do debate entre os candidatos à Presidência da República previsto para o dia 27 de setembro, às 21h.

Segundo a emissora paulista, a decisão foi tomada após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) informarem que não compareceriam ao encontro.

"A emissora entende que um debate a poucos dias do primeiro turno tem a função de colocar frente a frente as principais propostas em disputa. Sem a participação dos candidatos que concentram a maior parte das intenções de voto, o programa não cumpriria esse objetivo e não ofereceria ao eleitor o confronto de ideias que ele espera", diz. 

Em caso de segundo turno, o debate presidencial será no dia 11 de outubro, domingo, às 21h.

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