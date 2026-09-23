IA contra burocracia: startup decifra 35 mil mudanças regulatórias por mês

RESUMO ＋ A Dapper, startup colombiana fundada por Luis Alberto Rodríguez, ex-vice-ministro técnico da Fazenda da Colômbia, usa inteligência artificial e dados para monitorar mudanças regulatórias em mercados emergentes. A empresa acompanha mais de 500 fontes públicas em 14 países da América Latina e processa cerca de 2 mil documentos por dia. No Brasil, considerado pela empresa seu mercado mais complexo, a Dapper pretende começar atendendo companhias que já operam em vários países da região.

"Fazer esse dinheiro chegar a quem precisava foi, antes de tudo, um problema de dados." A frase resume a origem de um negócio nascido da pior crise recente da América Latina.

Em 2020, como vice-ministro técnico da Fazenda da Colômbia, Luis Alberto Rodríguez coordenou o Ingreso Solidario, programa que levou subsídio a 3 milhões de colombianos em cerca de duas semanas, numa economia em que boa parte da população nem tinha conta bancária registrada.

Foi ali que ele aprendeu como a regulação nasce, como se move e o quanto sua desorganização custa caro para quem faz negócio na região.

Quatro anos depois, essa experiência virou empresa. A Dapper, startup colombiana fundada em 2024, transforma o caos regulatório latino-americano, leis, decretos, resoluções de agência, sessões de congresso, num banco de dados único, atualizado o tempo todo e consultável como uma busca no Google.

É o tipo de trabalho que hoje consome fortunas silenciosamente dentro das multinacionais: uma companhia como a Coca-Cola, segundo Rodríguez, mantém centenas de pessoas e várias consultorias só para não ser pega de surpresa por uma nova lei de rotulagem em algum canto da região. É esse gasto invisível que a empresa promete extinguir.

O "Palantir da burocracia" que virou "Google da regulação"

A empresa hoje processa cerca de 2 mil documentos por dia, vasculhando mais de 500 fontes públicas — sites de ministérios, superintendências, agências reguladoras — em 14 países da América Latina, com incursões já em andamento no Oriente Médio e no Sudeste Asiático.

O produto final não é um mar de PDFs: é uma plataforma que aprende o que cada cliente precisa saber. Para a Netflix, o que importa são regras de televisão e conteúdo; para uma companhia de bebidas, é rotulagem de água e regulação de plástico.

A Dapper mapeia, para cada cliente, exatamente quais órgãos produzem a regulação que interessa a ele, e manda o alerta certo para a pessoa certa dentro da mesma empresa, porque o jurídico quer saber de uma coisa e a área de commodities, de outra.

É aqui que entra uma comparação: Rodríguez descreve a Dapper como "uma plataforma de relações governamentais para mercados emergentes", mas o motor por trás dela lembra, de forma direta, o modelo que fez da Palantir uma das empresas de dados mais valiosas do mundo.

Assim como a Palantir não vende só um software, e sim gente especializada que vai até o cliente para adaptar a tecnologia ao contexto de cada operação, os chamados forward deployed engineers, a Dapper tem os Public Affairs Engineers: profissionais que fazem a implantação da plataforma junto ao cliente, ajustando fontes, alertas e relatórios ao que realmente importa para aquele negócio específico.

"É a camada humana sobre a nossa infraestrutura de dados", resume Rodríguez. "Assim, o cliente não precisa construir internamente a capacidade técnica para explorar toda a informação disponível."

O ganho de tempo que a Dapper promete tem número por trás. Segundo a empresa, um monitoramento regulatório completo, todos os movimentos relevantes para uma companhia num determinado período, que antes levava de uma a duas semanas de trabalho manual, hoje sai em 20 a 60 minutos, via relatório personalizado gerado por comando simples.

Sessões legislativas de até oito horas, que antes exigiam alguém assistindo do início ao fim, agora são transcritas em tempo real e viram um exercício de busca por palavra-chave — uma redução de tempo que a empresa estima em 93%. "O ponto de virada real acontece quando as empresas param de gastar tempo com busca e coleta, e podem dedicar as equipes a análise estratégica", diz Rodríguez.

A plataforma também tem chat próprio, que só responde com base nas fontes oficiais que a Dapper coletou, uma forma de blindar a resposta contra alucinação ou informação de segunda mão, o tipo de risco que qualquer executivo teme ao usar IA generativa para decisão de negócio.

E, para quem já usa Claude, da Anthropic, Gemini, do Google, ou os modelos da OpenAI, a Dapper oferece conectores via MCP (Model Context Protocol) e API, plugando a própria base regulatória diretamente dentro das ferramentas que a equipe do cliente já usa no dia a dia.

Brasil é o desafio mais difícil — e o mais valioso

Se a Dapper já lida com 35 mil mudanças regulatórias por mês e 3.200 horas de sessão legislativa em toda a América Latina, o Brasil sozinho é o país que mais estica essa régua.

É, segundo a própria empresa, o maior volume normativo entre todos os mercados em que opera ou planeja operar — mais de mil novas regulações por ano, um sistema tão vasto que exigiu ajuste de infraestrutura só para dar conta do processamento e armazenamento sem travar a plataforma. A segunda adaptação foi mais simples, mas igualmente necessária: colocar o português como idioma nativo do produto.

"O Brasil não está apenas preparado, já é um dos mercados mais avançados da região na adoção desse tipo de solução", afirma Rodríguez. A leitura tem lastro em número: o mercado nacional de RegTech projeta crescimento superior a 23% ao ano até 2030, girando em torno de temas como a LGPD, que obriga qualquer solução do tipo a nascer com privacidade embutida na própria arquitetura, consentimento granular, rastreabilidade, portabilidade, elevando a barreira de entrada para quem chega depois.

Segundo mapeamento da KPMG com o hub de fintechs Distrito, os setores brasileiros mais promissores para esse tipo de solução, além do financeiro, são petróleo e gás, saúde e telecomunicações, os mesmos que mais sofrem com regulação pesada em qualquer lugar do mundo.

A entrada no país, por ora, é cautelosa: a Dapper está oferecendo o Brasil dentro de pacotes de cobertura regional, mirando primeiro empresas que já operam em vários países latino-americanos e valorizam a visão consolidada da plataforma. Só depois de construir casos de sucesso locais é que a empresa pretende avançar para clientes que operam exclusivamente dentro do país.

Um ano e meio de vida, clientes como Coca-Cola e TikTok

A Dapper levantou uma rodada seed de US$ 600 mil no quarto trimestre de 2025, liderada pela EWA Capital, e em março deste ano entrou na lista da Fast Company das empresas mais inovadoras do mundo. Hoje soma clientes corporativos como Philip Morris International, Coca-Cola, Globant, TikTok e Grupo Salinas, além de consultorias como Edelman e BDO, e até governos, incluindo um projeto em andamento com o governo de El Salvador, sob a administração de Nayib Bukele.

A ambição declarada da empresa vai além da América Latina: já há conversas avançadas com os Emirados Árabes Unidos, como parceiro do World Governments Summit e da Dubai Chambers, para abrir diálogo entre o Oriente Médio e a região. Mas o Brasil segue sendo o teste mais duro — e, se a aposta de Rodríguez estiver certa, também o de maior retorno: quanto mais complexo o labirinto regulatório, maior o valor de quem consegue mapeá-lo primeiro.

Como já mostrou a EXAME, o Brasil vem se tornando terreno fértil para esse tipo de aposta, startups que tratam dado bruto, disperso e mal aproveitado como matéria-prima de um negócio inteiro. A diferença é que, no caso da Dapper, o "dado" não é o comportamento do usuário: é a própria engrenagem do Estado.