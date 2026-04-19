Testamos 4 ferramentas de IA para produtividade — esta foi a melhor

A promessa de usar inteligência artificial para ganhar tempo e organizar a rotina já faz parte do dia a dia de profissionais de diferentes áreas.

De listas de tarefas a resumos automáticos e organização de projetos, diversas ferramentas surgiram com a proposta de aumentar a produtividade. Mas, na prática, quais realmente funcionam?

Para avaliar o desempenho, quatro ferramentas foram testadas em tarefas comuns: organização de agenda, acompanhamento de reuniões, estruturação de ideias e automação de processos.

Otter.ai

Voltado para reuniões, o Otter.ai transcreve conversas em tempo real e organiza os principais pontos discutidos.

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A ferramenta facilita o registro de reuniões e reduz a necessidade de anotações manuais.

O destaque está na precisão da transcrição e na geração de resumos automáticos, embora o uso seja mais específico para esse tipo de atividade.

Motion

O Motion combina calendário, lista de tarefas e automação para organizar a rotina.

A proposta é simples: inserir tarefas e deixar que a ferramenta distribua automaticamente os compromissos ao longo do dia.

Na prática, funciona bem para quem tem uma agenda dinâmica, mas pode limitar usuários que preferem maior controle manual sobre o planejamento.

Zapier

O Zapier se destaca pela automação de processos. Ele conecta diferentes plataformas e permite criar fluxos automáticos, como enviar um e-mail após o preenchimento de um formulário ou atualizar uma planilha automaticamente.

Apesar do potencial, exige configuração inicial e entendimento das integrações para funcionar plenamente.

Perplexity

O Perplexity atua como um buscador com IA, reunindo informações e estruturando respostas com base em múltiplas fontes.

Durante os testes, foi útil para pesquisa rápida e organização de informações, especialmente em tarefas que exigem agilidade na coleta de dados.

Ainda assim, seu uso é mais voltado para consulta do que para execução de tarefas.

Qual foi a melhor?

Entre as ferramentas testadas, o Motion apresentou o melhor desempenho geral em produtividade no dia a dia.

A capacidade de organizar automaticamente tarefas e compromissos reduz o tempo gasto com planejamento e facilita a execução, principalmente para quem lida com múltiplas demandas.

O que considerar antes de escolher

Cada ferramenta atende a uma necessidade específica. O Otter.ai funciona melhor em reuniões, o Zapier em automações, o Perplexity em pesquisa e o Motion na organização da rotina.

A escolha ideal depende do tipo de atividade que mais consome tempo no dia a dia.

Na prática, o ganho de produtividade não está apenas na ferramenta, mas na forma como ela é aplicada. Entender o próprio fluxo de trabalho é o primeiro passo para escolher a solução mais eficiente.