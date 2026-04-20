Inteligência Artificial

Essa IA assustou o Vale do Silício e foi adiada pela sua própria criadora

Modelo da Anthropic acende alerta sobre riscos sistêmicos e acelera debate sobre controle e uso responsável da IA

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 20 de abril de 2026 às 15h46.

A prévia do Claude Mythos, modelo de inteligência artificial desenvolvido pela Anthropic, ampliou o debate global sobre os limites entre avanço tecnológico e segurança digital. 

A empresa optou por adiar o lançamento público após identificar que o sistema pode explorar vulnerabilidades inéditas em ambientes de cibersegurança, o que levou a discussões que já envolvem desde Wall Street até autoridades em Washington e instituições financeiras europeias.

Até então guiada majoritariamente por ganhos de performance e escala, a evolução dos modelos passa a exigir, de forma mais explícita, mecanismos de controle capazes de acompanhar o próprio avanço tecnológico. 

A capacidade de automatizar processos, replicar resultados e ampliar o alcance de sistemas inteligentes transforma a IA em um fator de risco sistêmico, especialmente quando seu uso pode ser ampliado de forma descentralizada.

Segurança entra no centro da estratégia

A decisão da Anthropic ocorre em um momento em que a estrutura de segurança em empresas de tecnologia passa por reconfiguração. 

Movimentos como o encerramento de equipes dedicadas ao alinhamento e à segurança em outras companhias do setor chamaram atenção para um possível descompasso entre evolução técnica e governança. 

À medida que modelos se tornam mais sofisticados, a redução de estruturas de controle amplia a exposição a usos indevidos.

Nesse contexto, iniciativas como o Projeto Glasswing surgem como resposta coordenada. A proposta reúne grandes empresas de tecnologia e instituições financeiras para identificar vulnerabilidades em sistemas digitais antes que elas possam ser exploradas em larga escala. 

Dessa forma, fica evidente que a disputa no setor de IA deixa de ser apenas sobre capacidade computacional e passa a incluir a proteção de infraestruturas críticas como diferencial competitivo.

Impacto se espalha entre setores

O avanço de modelos com maior capacidade de raciocínio amplia também o alcance dos riscos. No sistema financeiro, a tecnologia pode ser aplicada tanto para otimização de operações quanto para simulações complexas que desafiam mecanismos tradicionais de controle. 

Já em cadeias produtivas, a identificação automatizada de gargalos pode ser utilizada para ganhos de eficiência ou, em cenários adversos, para gerar interrupções.

Ambientes acadêmicos e de pesquisa também entram no radar, especialmente pela concentração de dados sensíveis e redes internas. 

A versatilidade da inteligência artificial, que sustenta sua aplicação como ferramenta de produtividade, é a mesma que permite sua adaptação a diferentes formas de uso indevido, ampliando a necessidade de monitoramento constante.

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