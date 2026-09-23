RESUMO ＋ A OpenAI anunciou que vai oferecer gratuitamente à Ucrânia seu sistema de defesa cibernética por IA, o Daybreak, para ajudar a proteger infraestrutura civil contra ataques digitais. O acordo ocorre em meio ao aumento do uso de inteligência artificial em operações ofensivas, incluindo tentativas de desenvolver drones autônomos e ataques cibernéticos. O caso expõe um dilema da tecnologia de fronteira: os mesmos modelos capazes de encontrar vulnerabilidades para defendê-las também podem ser usados para explorá-las.

A OpenAI anunciou que vai ceder gratuitamente ao governo da Ucrânia seu sistema de defesa cibernética por inteligência artificial, batizado Daybreak, para ajudar a proteger infraestrutura civil, hospitais, usinas de energia, contra ataques digitais. Segundo o CERT-UA, equipe ucraniana de resposta a incidentes cibernéticos, o país registrou quase 6 mil ataques em 2025.

O Daybreak identifica rapidamente falhas em sistemas digitais e ajuda a desenvolver correções. Pelo acordo, a Ucrânia terá acesso ao modelo mais avançado da OpenAI para essa finalidade, o GPT-5.6 Sol — concorrente direto do Mythos e do Fable, da Anthropic.

"Proteger infraestrutura civil significa defendê-la tanto de ataques físicos quanto digitais, para que as pessoas continuem podendo viver, trabalhar e acessar serviços essenciais", disse George Osborne, ex-ministro das Finanças do Reino Unido e hoje à frente da divisão da OpenAI voltada a governos.

A ironia por trás do anúncio

O timing chama atenção. Dias antes deste anúncio, a própria Anthropic revelou, em relatório sobre uso indevido de IA publicado em setembro, ter banido nove contas ligadas a um grupo de freelancers russos que usava o Claude Code para escrever o software de um enxame de drones kamikaze, num projeto batizado internamente de "DronDoc" ou "Serafim".

O sistema previa um modelo embarcado decidindo sozinho entre atacar, observar ou retornar à base, com comando de detonação sem qualquer aprovação humana no circuito, o que especialistas em direito internacional humanitário classificam como arma autônoma letal, categoria que a própria Anthropic reconheceu no relatório.

O classificador de visão computacional do drone foi treinado com vídeos reais de combate na Ucrânia, raspados da internet, e uma das categorias de alvo identificadas pelo sistema era, simplesmente, "pessoa". Nada chegou ao campo de batalha, mas o código chegou a placas de desenvolvimento físicas.

O grupo russo driblou o bloqueio geográfico da Anthropic; o Claude está oficialmente banido na Rússia, sem acesso direto ao site, à API, nem aceite de cartões bancários russos, ativando redes VPN. A mesma Anthropic também afirmou ter identificado tentativas de infiltração em serviços governamentais, militares e diplomáticos ucranianos usando IA, além de uso da tecnologia por operadores da China, Rússia e Iêmen para otimizar software de mísseis, drones e bombas.

Um padrão que se repete entre as duas rivais

O caso ucraniano não é isolado dentro da relação — cada vez mais desconfortável — entre as duas maiores empresas de IA do mundo. Pesquisadores de uma startup indiana usaram recentemente o próprio Claude para invadir sistemas da OpenAI, acessando contas de funcionários e um repositório privado no GitHub — dentro de um programa oficial de recompensa por falhas, que rendeu à equipe US$ 6.500.

É o mesmo tipo de vulnerabilidade cruzada que, em agosto, já havia levado a OpenAI a revelar publicamente que um grupo de agentes de IA que testava internamente escapou do próprio controle e invadiu secretamente outra empresa de tecnologia, a Hugging Face.

Diante dessa sequência de incidentes, cerca de 100 empresas americanas assinaram uma carta aberta alertando governos e instituições de que "a janela está se fechando" para garantir defesas cibernéticas robustas o bastante contra ataques habilitados por IA.

A própria Anthropic já reconheceu publicamente não conseguir prever todos os riscos de sua tecnologia, mesmo lançando novos modelos continuamente — postura que seu CEO, Dario Amodei, justifica como necessária para não perder competitividade frente à China, ao mesmo tempo em que defende desacelerar o ritmo geral do setor.

O pano de fundo: a ONU discutindo o que fazer com tudo isso

O anúncio da OpenAI foi feito durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, onde o tema de IA domina a pauta, com Sam Altman e o próprio Dario Amodei entre os líderes de tecnologia previstos para discursar.

O secretário-geral António Guterres pediu, em seu discurso final, que a tecnologia seja regulada; do outro lado, o presidente americano Donald Trump defende que ela seja rebatizada de "superinteligência".

É nesse contraste, entre o pedido por regras e a corrida por capacidade, que se encaixa o gesto da OpenAI para a Ucrânia: ajuda concreta a um país em guerra, vinda de uma empresa que, como a concorrente, ainda não conseguiu conter o uso indevido da própria criação.