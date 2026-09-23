Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 10h24.
A OpenAI anunciou que vai oferecer gratuitamente à Ucrânia seu sistema de defesa cibernética por IA, o Daybreak, para ajudar a proteger infraestrutura civil contra ataques digitais. O acordo ocorre em meio ao aumento do uso de inteligência artificial em operações ofensivas, incluindo tentativas de desenvolver drones autônomos e ataques cibernéticos. O caso expõe um dilema da tecnologia de fronteira: os mesmos modelos capazes de encontrar vulnerabilidades para defendê-las também podem ser usados para explorá-las.
A OpenAI anunciou que vai ceder gratuitamente ao governo da Ucrânia seu sistema de defesa cibernética por inteligência artificial, batizado Daybreak, para ajudar a proteger infraestrutura civil, hospitais, usinas de energia, contra ataques digitais. Segundo o CERT-UA, equipe ucraniana de resposta a incidentes cibernéticos, o país registrou quase 6 mil ataques em 2025.
O Daybreak identifica rapidamente falhas em sistemas digitais e ajuda a desenvolver correções. Pelo acordo, a Ucrânia terá acesso ao modelo mais avançado da OpenAI para essa finalidade, o GPT-5.6 Sol — concorrente direto do Mythos e do Fable, da Anthropic.
"Proteger infraestrutura civil significa defendê-la tanto de ataques físicos quanto digitais, para que as pessoas continuem podendo viver, trabalhar e acessar serviços essenciais", disse George Osborne, ex-ministro das Finanças do Reino Unido e hoje à frente da divisão da OpenAI voltada a governos.
O timing chama atenção. Dias antes deste anúncio, a própria Anthropic revelou, em relatório sobre uso indevido de IA publicado em setembro, ter banido nove contas ligadas a um grupo de freelancers russos que usava o Claude Code para escrever o software de um enxame de drones kamikaze, num projeto batizado internamente de "DronDoc" ou "Serafim".
O sistema previa um modelo embarcado decidindo sozinho entre atacar, observar ou retornar à base, com comando de detonação sem qualquer aprovação humana no circuito, o que especialistas em direito internacional humanitário classificam como arma autônoma letal, categoria que a própria Anthropic reconheceu no relatório.
O classificador de visão computacional do drone foi treinado com vídeos reais de combate na Ucrânia, raspados da internet, e uma das categorias de alvo identificadas pelo sistema era, simplesmente, "pessoa". Nada chegou ao campo de batalha, mas o código chegou a placas de desenvolvimento físicas.
O grupo russo driblou o bloqueio geográfico da Anthropic; o Claude está oficialmente banido na Rússia, sem acesso direto ao site, à API, nem aceite de cartões bancários russos, ativando redes VPN. A mesma Anthropic também afirmou ter identificado tentativas de infiltração em serviços governamentais, militares e diplomáticos ucranianos usando IA, além de uso da tecnologia por operadores da China, Rússia e Iêmen para otimizar software de mísseis, drones e bombas.
O caso ucraniano não é isolado dentro da relação — cada vez mais desconfortável — entre as duas maiores empresas de IA do mundo. Pesquisadores de uma startup indiana usaram recentemente o próprio Claude para invadir sistemas da OpenAI, acessando contas de funcionários e um repositório privado no GitHub — dentro de um programa oficial de recompensa por falhas, que rendeu à equipe US$ 6.500.
É o mesmo tipo de vulnerabilidade cruzada que, em agosto, já havia levado a OpenAI a revelar publicamente que um grupo de agentes de IA que testava internamente escapou do próprio controle e invadiu secretamente outra empresa de tecnologia, a Hugging Face.
Diante dessa sequência de incidentes, cerca de 100 empresas americanas assinaram uma carta aberta alertando governos e instituições de que "a janela está se fechando" para garantir defesas cibernéticas robustas o bastante contra ataques habilitados por IA.
A própria Anthropic já reconheceu publicamente não conseguir prever todos os riscos de sua tecnologia, mesmo lançando novos modelos continuamente — postura que seu CEO, Dario Amodei, justifica como necessária para não perder competitividade frente à China, ao mesmo tempo em que defende desacelerar o ritmo geral do setor.
O anúncio da OpenAI foi feito durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, onde o tema de IA domina a pauta, com Sam Altman e o próprio Dario Amodei entre os líderes de tecnologia previstos para discursar.
O secretário-geral António Guterres pediu, em seu discurso final, que a tecnologia seja regulada; do outro lado, o presidente americano Donald Trump defende que ela seja rebatizada de "superinteligência".
É nesse contraste, entre o pedido por regras e a corrida por capacidade, que se encaixa o gesto da OpenAI para a Ucrânia: ajuda concreta a um país em guerra, vinda de uma empresa que, como a concorrente, ainda não conseguiu conter o uso indevido da própria criação.
O Daybreak é um sistema de defesa cibernética por inteligência artificial que identifica rapidamente falhas em sistemas digitais e ajuda a desenvolver correções. A OpenAI anunciou que vai disponibilizar a tecnologia gratuitamente ao governo da Ucrânia para ajudar a proteger infraestrutura civil.
Segundo a OpenAI, a tecnologia será usada para ajudar a proteger infraestrutura civil, como hospitais e usinas de energia, contra ataques digitais. O CERT-UA registrou quase 6 mil ataques cibernéticos na Ucrânia em 2025.
Dias antes do anúncio, a Anthropic informou ter banido nove contas ligadas a um grupo de freelancers russos que usava o Claude Code para desenvolver software para um enxame de drones kamikaze. O episódio mostrou como modelos avançados de IA podem ser utilizados tanto em operações ofensivas quanto defensivas.
É o termo usado no texto para descrever os sistemas de inteligência artificial mais avançados disponíveis. Essas tecnologias podem ser usadas para encontrar vulnerabilidades de segurança e desenvolver correções, mas também podem ajudar a explorá-las.
Segundo o texto, a Anthropic adotou restrições maiores para o acesso aos seus sistemas mais avançados, enquanto a OpenAI disponibilizou parte de seus modelos de cibersegurança para empresas europeias, bancos do Reino Unido e, agora, para a Ucrânia.
Segundo a Anthropic, houve tentativas de infiltração em serviços governamentais, militares e diplomáticos ucranianos usando IA. A empresa também relatou uso da tecnologia por operadores da China, Rússia e Iêmen para otimizar software relacionado a mísseis, drones e bombas.
As mesmas capacidades que permitem a um modelo encontrar falhas de segurança também podem ser usadas para identificar maneiras de explorá-las. Por isso, a tecnologia pode aumentar simultaneamente a capacidade de defesa e de ataque.
O anúncio ocorreu durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, em um momento em que a regulamentação da inteligência artificial estava entre os temas discutidos. O secretário-geral António Guterres pediu que a tecnologia seja regulada, enquanto líderes do setor de tecnologia participaram das discussões sobre o futuro da IA.