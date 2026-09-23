Inteligência Artificial

Patrocinado por:

logo-totvs-preto

OpenAI vai proteger hospitais e usinas da Ucrânia com IA contra ciberataques

A ferramenta Daybreak vai proteger hospitais e usinas ucranianas de ciberataques, mas chega dias depois de a Anthropic revelar que sua própria tecnologia foi usada por russos para criar um sistema de drone capaz de escolher e atacar alvos sem aprovação humana

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 10h24.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

A OpenAI anunciou que vai oferecer gratuitamente à Ucrânia seu sistema de defesa cibernética por IA, o Daybreak, para ajudar a proteger infraestrutura civil contra ataques digitais. O acordo ocorre em meio ao aumento do uso de inteligência artificial em operações ofensivas, incluindo tentativas de desenvolver drones autônomos e ataques cibernéticos. O caso expõe um dilema da tecnologia de fronteira: os mesmos modelos capazes de encontrar vulnerabilidades para defendê-las também podem ser usados para explorá-las.

A OpenAI anunciou que vai ceder gratuitamente ao governo da Ucrânia seu sistema de defesa cibernética por inteligência artificial, batizado Daybreak, para ajudar a proteger infraestrutura civil, hospitais, usinas de energia, contra ataques digitais. Segundo o CERT-UA, equipe ucraniana de resposta a incidentes cibernéticos, o país registrou quase 6 mil ataques em 2025.

O Daybreak identifica rapidamente falhas em sistemas digitais e ajuda a desenvolver correções. Pelo acordo, a Ucrânia terá acesso ao modelo mais avançado da OpenAI para essa finalidade, o GPT-5.6 Sol — concorrente direto do Mythos e do Fable, da Anthropic.

"Proteger infraestrutura civil significa defendê-la tanto de ataques físicos quanto digitais, para que as pessoas continuem podendo viver, trabalhar e acessar serviços essenciais", disse George Osborne, ex-ministro das Finanças do Reino Unido e hoje à frente da divisão da OpenAI voltada a governos.

A ironia por trás do anúncio

O timing chama atenção. Dias antes deste anúncio, a própria Anthropic revelou, em relatório sobre uso indevido de IA publicado em setembro, ter banido nove contas ligadas a um grupo de freelancers russos que usava o Claude Code para escrever o software de um enxame de drones kamikaze, num projeto batizado internamente de "DronDoc" ou "Serafim".

O sistema previa um modelo embarcado decidindo sozinho entre atacar, observar ou retornar à base, com comando de detonação sem qualquer aprovação humana no circuito, o que especialistas em direito internacional humanitário classificam como arma autônoma letal, categoria que a própria Anthropic reconheceu no relatório.

O classificador de visão computacional do drone foi treinado com vídeos reais de combate na Ucrânia, raspados da internet, e uma das categorias de alvo identificadas pelo sistema era, simplesmente, "pessoa". Nada chegou ao campo de batalha, mas o código chegou a placas de desenvolvimento físicas.

O grupo russo driblou o bloqueio geográfico da Anthropic; o Claude está oficialmente banido na Rússia, sem acesso direto ao site, à API, nem aceite de cartões bancários russos, ativando redes VPN. A mesma Anthropic também afirmou ter identificado tentativas de infiltração em serviços governamentais, militares e diplomáticos ucranianos usando IA, além de uso da tecnologia por operadores da China, Rússia e Iêmen para otimizar software de mísseis, drones e bombas.

Um padrão que se repete entre as duas rivais

O caso ucraniano não é isolado dentro da relação — cada vez mais desconfortável — entre as duas maiores empresas de IA do mundo. Pesquisadores de uma startup indiana usaram recentemente o próprio Claude para invadir sistemas da OpenAI, acessando contas de funcionários e um repositório privado no GitHub — dentro de um programa oficial de recompensa por falhas, que rendeu à equipe US$ 6.500.

É o mesmo tipo de vulnerabilidade cruzada que, em agosto, já havia levado a OpenAI a revelar publicamente que um grupo de agentes de IA que testava internamente escapou do próprio controle e invadiu secretamente outra empresa de tecnologia, a Hugging Face.

Diante dessa sequência de incidentes, cerca de 100 empresas americanas assinaram uma carta aberta alertando governos e instituições de que "a janela está se fechando" para garantir defesas cibernéticas robustas o bastante contra ataques habilitados por IA.

A própria Anthropic já reconheceu publicamente não conseguir prever todos os riscos de sua tecnologia, mesmo lançando novos modelos continuamente — postura que seu CEO, Dario Amodei, justifica como necessária para não perder competitividade frente à China, ao mesmo tempo em que defende desacelerar o ritmo geral do setor.

O pano de fundo: a ONU discutindo o que fazer com tudo isso

O anúncio da OpenAI foi feito durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, onde o tema de IA domina a pauta, com Sam Altman e o próprio Dario Amodei entre os líderes de tecnologia previstos para discursar.

O secretário-geral António Guterres pediu, em seu discurso final, que a tecnologia seja regulada; do outro lado, o presidente americano Donald Trump defende que ela seja rebatizada de "superinteligência".

É nesse contraste, entre o pedido por regras e a corrida por capacidade, que se encaixa o gesto da OpenAI para a Ucrânia: ajuda concreta a um país em guerra, vinda de uma empresa que, como a concorrente, ainda não conseguiu conter o uso indevido da própria criação.

Perguntas frequentes

O que é o Daybreak, sistema da OpenAI oferecido à Ucrânia? ＋

O Daybreak é um sistema de defesa cibernética por inteligência artificial que identifica rapidamente falhas em sistemas digitais e ajuda a desenvolver correções. A OpenAI anunciou que vai disponibilizar a tecnologia gratuitamente ao governo da Ucrânia para ajudar a proteger infraestrutura civil.

Por que a OpenAI está oferecendo o Daybreak à Ucrânia? ＋

Segundo a OpenAI, a tecnologia será usada para ajudar a proteger infraestrutura civil, como hospitais e usinas de energia, contra ataques digitais. O CERT-UA registrou quase 6 mil ataques cibernéticos na Ucrânia em 2025.

O que o caso dos drones russos tem a ver com o anúncio? ＋

Dias antes do anúncio, a Anthropic informou ter banido nove contas ligadas a um grupo de freelancers russos que usava o Claude Code para desenvolver software para um enxame de drones kamikaze. O episódio mostrou como modelos avançados de IA podem ser utilizados tanto em operações ofensivas quanto defensivas.

O que é um modelo de fronteira? ＋

É o termo usado no texto para descrever os sistemas de inteligência artificial mais avançados disponíveis. Essas tecnologias podem ser usadas para encontrar vulnerabilidades de segurança e desenvolver correções, mas também podem ajudar a explorá-las.

Como OpenAI e Anthropic tratam o uso de IA em cibersegurança? ＋

Segundo o texto, a Anthropic adotou restrições maiores para o acesso aos seus sistemas mais avançados, enquanto a OpenAI disponibilizou parte de seus modelos de cibersegurança para empresas europeias, bancos do Reino Unido e, agora, para a Ucrânia.

A IA já está sendo usada em ataques cibernéticos? ＋

Segundo a Anthropic, houve tentativas de infiltração em serviços governamentais, militares e diplomáticos ucranianos usando IA. A empresa também relatou uso da tecnologia por operadores da China, Rússia e Iêmen para otimizar software relacionado a mísseis, drones e bombas.

Por que o uso de IA em cibersegurança gera um dilema? ＋

As mesmas capacidades que permitem a um modelo encontrar falhas de segurança também podem ser usadas para identificar maneiras de explorá-las. Por isso, a tecnologia pode aumentar simultaneamente a capacidade de defesa e de ataque.

O que a ONU tem a ver com o anúncio da OpenAI? ＋

O anúncio ocorreu durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, em um momento em que a regulamentação da inteligência artificial estava entre os temas discutidos. O secretário-geral António Guterres pediu que a tecnologia seja regulada, enquanto líderes do setor de tecnologia participaram das discussões sobre o futuro da IA.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialOpenAI

Mais de Inteligência Artificial

IA contra burocracia: startup decifra 35 mil mudanças regulatórias por mês

Como as entrevistas de emprego estão sendo reinventadas para driblar o uso de IA

O cargo que nasce para vigiar os erros dos agentes de IA dentro das empresas

O paradoxo de US$ 7 trilhões: por que a IA dificilmente vai desacelerar

Mais na Exame

Tecnologia

Drones feitos em Portugal: startup vira unicórnio de US$ 6,4 bilhões e quer comprar rivais

Brasil

AtlasIntel: 36% culpam Lula pela disseminação das bets no Brasil; 25,4% culpam Bolsonaro

Carreira

Grupo L'Oréal no Brasil lança Projeto Diamante e amplia portas de entrada para talentos negros

Negócios

OpenAI e Fundo Estímulo lançam projeto gratuito para capacitar pequenos negócios no uso de IA