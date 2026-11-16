Jensen Huang é insubstituível, mas não há 'nenhuma chance' de ele voltar à Nvidia, diz analista

Durante anos, bastava a jaqueta de couro preta para anunciar quem estava prestes a subir ao palco da Nvidia. Para o analista de tecnologia Dan Ives, essa fase acabou. Ele descarta a volta de Jensen Huang ao cargo de CEO e avalia que, sem o cofundador no comando, a ação da fabricante vale US$ 225, ante o preço-alvo anterior de US$ 300.

“Nenhuma pessoa sozinha pode substituir Jensen como CEO”, afirma Ives, sócio e diretor-gerente sênior da Yorkville Ives. Mas, apesar disso, na avaliação do analista, o escrutínio do conselho e de autoridades em Washington, além das questões jurídicas e das suspeitas envolvendo a China, inviabilizam um retorno. “Não vemos nenhuma chance de Jensen voltar à Nvidia como CEO”, diz.

O corte no preço-alvo foi de 25%. Ainda assim, os US$ 225 ficavam cerca de 35% acima dos US$ 166,19 do fechamento de quinta-feira, 12, a primeira sessão após o anúncio da renúncia. Naquele pregão, as ações chegaram a cair cerca de 14% e encerraram o dia em baixa de 4,34%.

Por que Ives ainda aposta nos chips da Nvidia

O preço-alvo menor expressa o peso que Ives atribuía à presença de Huang no comando. Sua projeção para a procura pelos produtos segue intacta. “A demanda por chips da Nvidia nos próximos anos não muda sem Jensen”, afirma o analista.

Na visão dele, as GPUs da companhia estão de dois a três anos à frente das concorrentes nos Estados Unidos e na China em aplicações de inteligência artificial.

Essa vantagem é uma estimativa de Ives. O comentário não apresenta uma comparação de desempenho que permita medir essa distância em anos. Na prática, os clientes já experimentam alternativas para partes do trabalho.

Nvidia chip demand the next few years is not changing without Jensen…stock worth $225 per share with Jensen gone in our view. The views that the Nvidia story is done without Jensen is fictional. Nvidia GPU chips 2-3 years ahead of any competitor in US or China on AI front 👇🇨🇳🇺🇸 — Dan Ives (@DivesTech) November 16, 2026

A AMD afirma que seus sistemas Helios estão em operação na Meta, enquanto o Google desenvolve chips próprios para treinar modelos e atender às solicitações dos usuários. A dimensão da vantagem da Nvidia depende da tarefa, do custo de rodá-la e do trabalho necessário para levar o software a outro chip.

O primeiro teste de Colette Kress vem no balanço

Huang deixou o comando da Nvidia após a divulgação de relatos de relacionamentos extraconjugais. Um deles envolvia Alice Huang, executiva que autoridades americanas suspeitavam atuar para a inteligência chinesa, segundo o New York Times. A China negou a acusação. Ao abrir uma investigação independente, o conselho da Nvidia disse que, naquele momento, não tinha motivos para acreditar que segredos da companhia ou a segurança nacional dos Estados Unidos tivessem sido comprometidos.

Colette Kress, diretora financeira desde 2013, assumiu como CEO interina e acumula os dois cargos enquanto o conselho procura um sucessor permanente. Na terça-feira, 17, ela apresenta o primeiro balanço desde a saída do fundador. O trimestre terminou em 25 de outubro, ainda sob a gestão de Huang. A projeção para os próximos meses será a primeira com Kress no comando.

Wall Street espera US$ 109 bilhões em receita, segundo dados da LSEG citados pela Reuters. Um dos pontos a observar será o ritmo de entrega do Vera Rubin, a nova geração de sistemas de IA. Em agosto, Kress estimou que a plataforma responderia por cerca de 20% da receita de data centers no trimestre.

A atualização sobre as entregas e a margem do próximo período ajudará a mostrar quanto da demanda que Ives considera firme a Nvidia consegue transformar em vendas, e a que custo.