No mundo do uísque, a classificação Gold Label pode ser traduzida como uma bebida de alto padrão, como o próprio nome já supõe.

No mundo do atletismo, a ideia segue a mesma lógica. A Maratona do Rio, a maior da América Latina, acabou de receber a qualificação da Federação Internacional de Atletismo. A prova, já com o novo selo, está marcada para acontecer na Cidade Maravilhosa em 30 de maio do ano que vem, quando vai comemorar sua 25ª edição.

Em entrevista exclusiva à EXAME, Claudio Romano, sócio e vice-presidente de Marketing e Negócios da Dream Factory, uma das organizadoras da Maratona do Rio ao lado da Spiridon Eventos, diz que o momento do esporte é favorável.

"O mercado de corrida vive uma explosão enorme no país e no mundo inteiro. É um dos esportes mais praticados no mundo. No Brasil, tem 15 milhões de praticantes. E também é um esporte que é muito democrático, porque hoje você corre em qualquer lugar. Além disso, bons tênis ficaram mais baratos, o que ajuda bastante" explica o executivo. Além da Dream Factory, a empresa Spiridon também é uma das realizadores da prova, mas fica mais focada na parte técnica da maratona.

O selo Gold Label

Para chegar a esse nível, a prova precisa ter:

Percurso aferido: Medição oficial homologada pela World Athletics.

Atletas de elite: Presença obrigatória de um número mínimo de atletas profissionais de alto nível no grid de largada.

Controle antidoping: Realização de testes antidoping rigorosos supervisionados pela entidade.

Infraestrutura e segurança: Padrões elevados de cronometragem, suporte médico, hidratação e logística ao longo de todo o trajeto

Em 2026, a maratona reuniu cerca de 70 mil participantes, um salto de aproximadamente 84% em relação aos 38 mil corredores registrados em 2023.

O evento carioca também apareceu na 10ª posição do relatório Marathons 50 2026, elaborado pela consultoria britânica Brand Finance, tornando-se a única representante da América Latina entre as dez primeiras colocadas do ranking mundial.

O estudo avaliou mais de 75 maratonas em todo o mundo e ouviu 9.400 pessoas em nove mercados, incluindo quase 3 mil corredores.

"É uma prova que está investindo e crescendo, além de ser importante para a comunidade. Claro que para chamar mais atletas de elite você precisa aumentar a premiação também. Isso é um ganho para o país, para a cidade do Rio e para toda a comunidade esportiva", analisa o executivo.

Romano conta que o investimento realizado durante o ano foi algo em torno de R$ 5 milhões. Foram 42 marcas parceiras em 2026, ante 30 em 2023.

Neste ano a prova de 42 quilômetros distribuiu US$ 270 mil em premiações, valor apontado como o maior entre as corridas de rua da América Latina. Depois do Gold Label, vem a nata da corrida de rua mundial: o selo Platinum, categoria em que estão todas as chamadas Majors (como Boston, Londres, Nova York, Berlim, Chicago e Tóquio). O quem por aí na fase Gold Label do Rio A organização da prova mostrou com exclusividade à EXAME os números de premiação nesta nova fase da prova: US$ 374 mil em premiação nos 42K de 2027, aumento de aproximadamente 38,5% sobre os US$ 270 mil de 2026, mantendo a maior premiação de uma prova de corrida de rua da América Latina.

Valores iguais para homens e mulheres: US$ 187 mil por categoria (algo em torno de R$ 2,1 milhões na cotação atual juntando as duas premiações)

Premiação do 1º ao 8º lugar, com US$ 90 mil para o campeão e US$ 90 mil para a campeã.

Um final de semana de provas A força da Maratona do Rio também pode ser explicada por uma estratégia dos organizadores: realizar provas para diferentes públicos no Rio de Janeiro. Nem todos conseguem realizar uma maratona, mas uma grande parte do público consegue completar uma prova de 5 quilômetros. "Tem a prova de 5 km, de 10 km, de 21km e obviamente a de 42km. Em dado momento, a gente só tinha a prova ali de 42 e a Family Run, uma prova mais divertida. Para chegarmos a essa estratégia, pensamos o seguinte: o cara que vai lá, que tem interesse, tem curiosidade, vai correr 5km. Depois que ele tem a curiosidade, pensa 'pô, se eu treinar um pouquinho eu posso fazer 10'. Quando você faz a 10, aí já bate aquele pisca, aquele espírito: 'já que faço 10, eu consigo me preparar para uma de 21km.Depois, vem a joia da coroa e agora você é um maratonista", diz Romano. Impacto que vai além das pistas A força da Maratona do Rio não se reflete apenas no universo esportivo. Dados da Fundação Getulio Vargas (FGV) apontam que a edição de 2026 movimentou R$ 711,7 milhões na economia da cidade, valor 21% superior ao registrado no ano anterior. O estudo estima ainda a geração de 6.871 empregos diretos e indiretos relacionados ao evento.