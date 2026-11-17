Em 2026, a maratona reuniu cerca de 70 mil participantes, um salto de aproximadamente 84% em relação aos 38 mil corredores registrados em 2023 (THENGO - Divulgação Maratona do Rio)
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Publicado em 17 de novembro de 2026 às 15h28.
Última atualização em 17 de novembro de 2026 às 16h10.
No mundo do uísque, a classificação Gold Label pode ser traduzida como uma bebida de alto padrão, como o próprio nome já supõe.
No mundo do atletismo, a ideia segue a mesma lógica. A Maratona do Rio, a maior da América Latina, acabou de receber a qualificação da Federação Internacional de Atletismo. A prova, já com o novo selo, está marcada para acontecer na Cidade Maravilhosa em 30 de maio do ano que vem, quando vai comemorar sua 25ª edição.
Em entrevista exclusiva à EXAME, Claudio Romano, sócio e vice-presidente de Marketing e Negócios da Dream Factory, uma das organizadoras da Maratona do Rio ao lado da Spiridon Eventos, diz que o momento do esporte é favorável.
"O mercado de corrida vive uma explosão enorme no país e no mundo inteiro. É um dos esportes mais praticados no mundo. No Brasil, tem 15 milhões de praticantes. E também é um esporte que é muito democrático, porque hoje você corre em qualquer lugar. Além disso, bons tênis ficaram mais baratos, o que ajuda bastante" explica o executivo. Além da Dream Factory, a empresa Spiridon também é uma das realizadores da prova, mas fica mais focada na parte técnica da maratona.
Para chegar a esse nível, a prova precisa ter:
Em 2026, a maratona reuniu cerca de 70 mil participantes, um salto de aproximadamente 84% em relação aos 38 mil corredores registrados em 2023.
O evento carioca também apareceu na 10ª posição do relatório Marathons 50 2026, elaborado pela consultoria britânica Brand Finance, tornando-se a única representante da América Latina entre as dez primeiras colocadas do ranking mundial.
O estudo avaliou mais de 75 maratonas em todo o mundo e ouviu 9.400 pessoas em nove mercados, incluindo quase 3 mil corredores.
"É uma prova que está investindo e crescendo, além de ser importante para a comunidade. Claro que para chamar mais atletas de elite você precisa aumentar a premiação também. Isso é um ganho para o país, para a cidade do Rio e para toda a comunidade esportiva", analisa o executivo.
Romano conta que o investimento realizado durante o ano foi algo em torno de R$ 5 milhões. Foram 42 marcas parceiras em 2026, ante 30 em 2023.
Neste ano a prova de 42 quilômetros distribuiu US$ 270 mil em premiações, valor apontado como o maior entre as corridas de rua da América Latina.
Depois do Gold Label, vem a nata da corrida de rua mundial: o selo Platinum, categoria em que estão todas as chamadas Majors (como Boston, Londres, Nova York, Berlim, Chicago e Tóquio).
A organização da prova mostrou com exclusividade à EXAME os números de premiação nesta nova fase da prova:
A força da Maratona do Rio também pode ser explicada por uma estratégia dos organizadores: realizar provas para diferentes públicos no Rio de Janeiro. Nem todos conseguem realizar uma maratona, mas uma grande parte do público consegue completar uma prova de 5 quilômetros.
"Tem a prova de 5 km, de 10 km, de 21km e obviamente a de 42km. Em dado momento, a gente só tinha a prova ali de 42 e a Family Run, uma prova mais divertida. Para chegarmos a essa estratégia, pensamos o seguinte: o cara que vai lá, que tem interesse, tem curiosidade, vai correr 5km. Depois que ele tem a curiosidade, pensa 'pô, se eu treinar um pouquinho eu posso fazer 10'. Quando você faz a 10, aí já bate aquele pisca, aquele espírito: 'já que faço 10, eu consigo me preparar para uma de 21km.Depois, vem a joia da coroa e agora você é um maratonista", diz Romano.
A força da Maratona do Rio não se reflete apenas no universo esportivo. Dados da Fundação Getulio Vargas (FGV) apontam que a edição de 2026 movimentou R$ 711,7 milhões na economia da cidade, valor 21% superior ao registrado no ano anterior. O estudo estima ainda a geração de 6.871 empregos diretos e indiretos relacionados ao evento.
A competição também se consolidou como um importante motor para o turismo. Segundo a organização, 75% dos participantes vieram de fora do município do Rio de Janeiro e os corredores permaneceram, em média, cinco dias na cidade. A maioria viajou acompanhada de familiares ou amigos, ampliando o impacto sobre hotéis, bares, restaurantes e atrações turísticas.
A mudança na data também ajuda a explicar esse impacto econômico. A prova era realizada tradicionalmente no último domingo de junho, juntando corredores amadores e maratonistas. Agora, a organização realiza o evento ao longo dos quatro dias do feriado de Corpus Christi, com cada um deles sendo de uma de corrida específica.
O levantamento mostra ainda que aproximadamente 4.500 atletas estrangeiros participaram da edição de 2026 e que corredores de 59 países estiveram presentes na prova.