Criptomoeda despenca mais de 40% após Elon Musk denunciar conta do projeto no Twitter

A criptomoeda meme BOB token despencou mais de 40% no último domingo, 18, após ter a sua conta no Twitter bloqueada. O responsável pelo bloqueio foi o próprio dono da rede social, Elon Musk, que respondeu a um post do perfil denunciando-o como uma conta para golpes.

O comentário de Musk foi feito na noite do último sábado, 17, mas a maior variação de preço do ativo ocorreu no dia seguinte. Ele estava cotado a US$ 0,00003013 na noite de sábado, segundo dados do CoinGecko, e chegou a um valor de US$ 0,00001818 na madrugada de domingo.

O ativo teve uma leve recuperação em seguida e está cotado a US$ 0,00019 nesta segunda-feira, 19. Mesmo assim, ele acumula uma perda de 71,7% nos últimos 30 dias. O BOB token é considerado uma criptomoeda meme, que não tem utilidade intrínseca mas atrai investidores por se associar a um determinado meme.

Nesse caso, o projeto surfa na popularidade do meme Pepe The Frog, que mostra um sapo com características humana. Ele não é a primeira iniciativa do segmento associada ao famoso meme: o criptoativo mais bem-sucedido nesse grupo até o momento é o Pepe Coin, que figura entre as 100 maiores criptos do mundo.

O comentário de Musk representou uma mudança de postura em relação ao projeto. A conta no Twitter ficou conhecida por responder e compartilhar outros posts usando um tom irônico que atraiu seguidores. Em 3 de junho, Musk chegou a interagir com a conta e dizer que ela "acerta em cheio".

Logo antes da interação, a criptomoeda chegou a ter uma forte valorização, e estava com um quadro de relativa estabilidade nos últimos dias, mas longe do pico de valor de mercado observado em maio. Antes do comentário do bilionário, porém, ela chegou a ter uma valorização mais expressiva, seguida pela queda.

"Essa parece ser uma conta de golpe envolvendo criptomoedas. Se for isso, ela será suspensa", disse Musk. Em um post separado, o bilionário comentou que "a promoção de golpes disfarçados por bots que parecem ser engraçados ou prestativos vai resultar em uma suspensão".

Influência de Elon Musk em criptomoedas

O comportamento de preço do BOB token após os comentários de Elon Musk, com altas precedendo as falas e quedas após as mesmas, levantou especulações de que o bilionário poderia estar usando sua influência para mexer nos preços do ativo e lucrar com suas variações.

Ele é acusado de ter feito o mesmo com outra criptomoeda meme, o dogecoin. Recentemente, Musk fez um alerta para investidores interessados no ativo, mas também disse elogiou o projeto: "Não estou aconselhando ninguém a comprar criptomoedas ou então a apostar tudo no dogecoin. Não aposte no dogecoin. Talvez você devesse, mas deixe-me aconselhá-lo de que talvez isso seja imprudente".

O apoio de Musk à criptomoeda também lhe rendeu alguns problemas. Atualmente, ele enfrenta um processo em que pode ser condenado a pagar R$ 1,3 trilhão. Ele é acusado de ter inflado o preço do ativo ao elogiá-lo e então causado sua desvalorização com críticas, possivelmente lucrando com o movimento. Musk nega a acusação.

