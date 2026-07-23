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Perfil de CEO da Robinhood é hackeado para apoiar memecoin e ela dispara 44.000%

Blockchain da corretora tem sido alvo de uma febre de criptomoedas sem fundamento desde que foi lançada no começo do mês

Foto de perfil do CEO e fundador da Robinhood, Vlad Tenev

Foto de perfil do CEO e fundador da Robinhood, Vlad Tenev

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 23 de julho de 2026 às 16h32.

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O perfil na rede social X (Twitter) do CEO da corretora Robinhood, Vladimir Tenev, foi hackeado na tarde desta quinta-feira, 23. Após a invasão, a conta postou o endosso à memecoin VLAD, que disparou 44.000% diante da perspectiva de ser uma criptomoeda oficial da empresa.

“Antes dos resultados, vimos muita gente perguntando... a Robinhood ama memes? E a resposta é sim. Então hoje estamos apresentando vladhood ($VLAD), o mascote oficial da blockchain da Robinhood”, dizia a mensagem falsa.

Poucas horas depois, o token despencou novamente, conforme a Robinhood confirmou que o tuíte era falso e tirou a postagem do ar.

Gráfico do desempenho da memecoin $VLAD

Gráfico do desempenho da memecoin $VLAD (crédito: Dexscreener)

“Atenção: a conta no X do nosso CEO, Vlad Tenev, foi comprometida e postou uma promoção falsa para uma memecoin. Estamos trabalhando com o X para restaurar o acesso e a postagem foi removida”, disse o perfil da Robinhood.

Da máxima do movimento, contudo, a $VLAD despencava 70%, o que demonstra um clássico comportamento de memecoins que são lançadas, têm valorizações astronômicas e depois perdem todo o valor.

Às 16h21 (horário de Brasília), cada unidade de $VLAD era negociada a US$ 0,003.

A corretora focada em investidores de varejo Robinhood lançou no começo deste mês seu próprio blockchain, que funciona como uma segunda camada do Ethereum. Apesar de ter sido desenvolvida para o registro de ações tokenizadas, desde o lançamento a rede é dominada pelas memecoins.

Memecoins são criptomoedas criadas a partir de piadas de internet que não possuem qualquer fundamento ou utilidade. As subidas ou quedas no preço refletem apenas a especulação e a popularidade desses tokens junto a alguma comunidade de redes sociais.

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