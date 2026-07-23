Perfil de CEO da Robinhood é hackeado para apoiar memecoin e ela dispara 44.000%

O perfil na rede social X (Twitter) do CEO da corretora Robinhood, Vladimir Tenev, foi hackeado na tarde desta quinta-feira, 23. Após a invasão, a conta postou o endosso à memecoin VLAD, que disparou 44.000% diante da perspectiva de ser uma criptomoeda oficial da empresa.

“Antes dos resultados, vimos muita gente perguntando... a Robinhood ama memes? E a resposta é sim. Então hoje estamos apresentando vladhood ($VLAD), o mascote oficial da blockchain da Robinhood”, dizia a mensagem falsa.

Aproveite até 60% de desconto na taxa de corretagem com a Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual. Por tempo limitado! Abra sua conta e se torne um cliente VIP. Cupom: FOM26.

Poucas horas depois, o token despencou novamente, conforme a Robinhood confirmou que o tuíte era falso e tirou a postagem do ar.

Gráfico do desempenho da memecoin $VLAD (crédito: Dexscreener)

“Atenção: a conta no X do nosso CEO, Vlad Tenev, foi comprometida e postou uma promoção falsa para uma memecoin. Estamos trabalhando com o X para restaurar o acesso e a postagem foi removida”, disse o perfil da Robinhood.

🚨Heads up: Our CEO Vlad Tenev’s X account was compromised and posted a fake promotion for a meme coin. We’re working with X to restore access and the post has been removed. — Robinhood Comms (@RobinhoodComms) July 23, 2026

Da máxima do movimento, contudo, a $VLAD despencava 70%, o que demonstra um clássico comportamento de memecoins que são lançadas, têm valorizações astronômicas e depois perdem todo o valor.

Às 16h21 (horário de Brasília), cada unidade de $VLAD era negociada a US$ 0,003.

A corretora focada em investidores de varejo Robinhood lançou no começo deste mês seu próprio blockchain, que funciona como uma segunda camada do Ethereum. Apesar de ter sido desenvolvida para o registro de ações tokenizadas, desde o lançamento a rede é dominada pelas memecoins.

Memecoins são criptomoedas criadas a partir de piadas de internet que não possuem qualquer fundamento ou utilidade. As subidas ou quedas no preço refletem apenas a especulação e a popularidade desses tokens junto a alguma comunidade de redes sociais.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok