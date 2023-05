Corretora Coinbase pede desculpas após publicação sobre criptomoeda meme Pepe

A Coinbase, maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos, divulgou um pedido de desculpas nesta quinta-feira, 11, e editou um boletim informativo que, originalmente, apontava uma ligação entre o meme por trás da criptomoeda Pepe e grupos de extrema-direita.

A publicação abordava o sucesso recente do ativo, que foi lançado em abril e se tornou a "criptomoeda meme" do momento. Ao explicar a história por trás do token, o autor da newsletter da exchange explicou que o meme que deu origem à moeda, o Pepe the Frog, havia sido "apropriado como um símbolo de ódio por grupos de extrema-direita".

Logo após a publicação, investidores e apoiados do Pepe começaram a criticar a Coinbase. A hashtag #DeleteCoinbase (Delete a Coinbase, em tradução livre) ganhou popularidade no Twitter, com usuários acusando a empresa de "fraude" e "manipulação".

O movimento gerou um pedido de desculpas do diretor jurídico da Coinbase, Paul Grewal. Em um post no Twitter, ele disse que "erramos feio e pedimos desculpas". "Compartilhamos uma visão geral da criptomoeda meme Pepe para fornecer uma imagem baseada em fatos de um assunto popular. Mas isso não forneceu uma imagem completa da história do meme e pedimos desculpas à comunidade".

We screwed up and we are sorry.

Yesterday we shared an overview of the $pepe meme coin to provide a fact-based picture of a trending topic. This did not provide the whole picture of the history of the meme and we apologize to the community.

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) May 11, 2023