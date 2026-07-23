Bitcoin cai e encosta nos US$ 65 mil mesmo com novo texto do ‘Clarity Act’

O bitcoin opera em queda nesta quinta-feira, 23, sofrendo com a continuidade do ambiente geopolítico negativo.

Com a baixa, a maior das criptomoedas reage pouco à publicação do texto atualizado do projeto de regulamentação dos criptoativos que tramita no Senado dos Estados Unidos. A redação aponta que o presidente dos EUA, Donald Trump, cedeu na questão de um limite ético ao que agentes públicos podem fazer no mercado cripto.

Mesmo assim, especialistas consideram que o projeto ainda deve gerar resistência dos democratas, que queriam incluir procuradores estaduais entre aqueles que podem investigar violações na regra.

Às 11h14 (horário de Brasília) o bitcoin caía 1,3% em um período de 24 horas, a US$ 65.014 por unidade.

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Segundo Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da Bitget para a América Latina, apesar da correção do bitcoin desde que renovou máximas acima dos US$ 66,7 mil, os indicadores técnicos continuam sugerindo que a tendência de médio prazo permanece construtiva.

“O Índice de Força Relativa (IFR) segue em 58 pontos, indicando que ainda há espaço para novas altas sem sinais de sobrecompra, enquanto o MACD [Convergência e Divergência de Médias Móveis] permanece em território positivo, reforçando a predominância do impulso comprador”, argumenta.

ETFs têm 7º dia positivo

Ontem, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 69,1 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. Foi o sétimo pregão consecutivo com mais compras do que vendas neste tipo de fundo.

Os dois maiores alvos do fluxo foram o IBIT, da BlackRock, com US$ 38,8 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas; e o BTC, mini trust da Grayscale, com US$ 37,9 milhões.

Nos ETFs de ether, o fluxo foi positivo em US$ 72,7 milhões.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 40 pontos para 37. Com a queda, o mercado saiu da zona “neutra” e voltou à região de “medo”.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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