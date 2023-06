Bitcoin sobe para US$ 26.500 após ETF da BlackRock e acordo entre SEC e Binance animar investidores

O bitcoin inicia esta segunda-feira, 19, apresentando leve alta em relação ao último final de semana. O otimismo pode estar retornando para o mercado cripto após sinais positivos fecharem uma semana marcada pelos processos da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) contra as corretoras Binance e Coinbase.

A principal criptomoeda é cotada a US$ 26.500, com movimentação lateral nas últimas 24 horas de variação negativa em 0,07%, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, no entanto, o bitcoin sobe 2,23%. Segundo analistas da Hashdex, o bitcoin pode apresentar saldo positivo nos últimos 12 meses em junho, caso se mantenha acima de US$ 25 mil.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

ETF da BlackRock e acordo da SEC com a Binance

Os investidores teriam se animado após a BlackRock solicitar a aprovação de um fundo negociado em bolsa (ETF) de bitcoin à vista nos Estados Unidos. Se aprovado, o ETF será o primeiro do tipo no país e ofertado pela maior gestora do mundo, com mais de US$ 10 trilhões sob gestão.

“Caso permitido, o lançamento do ETF poderia aumentar consideravelmente o número de negociações e de investidores expostos ao mercado cripto, já que, segundo pesquisa feita pela Grayscale, mais de 55% dos investidores americanos tem interesse no mercado, mas faltam alternativas seguras e fáceis de investimento”, disse Thiago Rigo, analista da Titanium Asset Management.

Outra gigante do mercado, a Fidelity, também planeja um “grande movimento” no mercado cripto em breve, segundo fontes. As possibilidades são de um outro ETF de bitcoin à vista ou até mesmo a compra da Grayscale, que oferta o GBTC, maior fundo do mundo de bitcoin.

“Se for verdade, esse movimento pode iniciar a corrida do mercado financeiro tradicional para cripto, com as gigantes do asset management competindo para oferecer os melhores produtos. O mercado já tem percebido o potencial dos ativos digitais, e a adoção por parte desses grandes players é um grande gatilho para o setor cripto”, disse Thiago.

“A aprovação do ETF de bitcoin depende apenas da SEC, e pode destravar grande valor para o bitcoin assim como aconteceu com o Ouro após a aprovação do seu primeiro ETF em 2004. Deste então, a commodity utilizada como reserva de valor nunca mais revisitou o patamar de preço anterior ao começo do ETF”, acrescentou o analista.

Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e a Binance entraram em um acordo. “Um acordo foi aceito entre as duas partes, mas os investidores continuam atentos a movimentos envolvendo a corretora em outras jurisdições. O mercado cripto deve continuar sensível ao tema por mais algum tempo”, acrescentou Thiago Rigo.

Novas altas em 2023

Do ponto de vista técnico, o analista Fernando Pereira, da BitGet, aponta que o bitcoin pode continuar subindo em 2023.

“No momento apenas 20,8% dos bitcoins estão nas mãos de traders. Uma situação que costuma marcar topo no mercado é quando boa parte dos bitcoins estão nas mãos dos traders, que estão aptos a vender. Por isso é pouco provável que US$ 31 mil tenha sido o topo de 2023, pois a oferta de bitcoins no mercado é muito baixa”, disse.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok