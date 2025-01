3 criptomoedas que "ressuscitaram" em 2024 e podem continuar subindo em 2025

O mercado de criptomoedas teve uma recuperação significativa em 2024, expandindo a sua capitalização de US$ 1,8 trilhão em janeiro para cerca de US$ 3,9 trilhões em meados de dezembro. O aumento foi liderado, em grande parte, pela nova disparada do bitcoin, com uma alta acumulada no ano de 160%.

No entanto, a recuperação da maior cripto do mercado também desencadeou uma onda de otimismo generalizado — especialmente para algumas altcoins, criptos alternativas ao bitcoin — dando um novo fôlego a projetos que antes tinham estagnado ou tido um desempenho inferior ao esperado, pelo menos na opinião de alguns analistas.

Confira alguns dos destaques que registraram retornos extraordinários em 2024 e que, segundo analistas, podem continuar a superar o resto do mercado em 2025!

Dogecoin

Referência no mundo das criptomoedas meme, a dogecoin protagonizou um dos retornos mais expressivos de 2024, com uma valorização de mais de 350% em relação às mínimas de janeiro de US$ 0,081, chegando agora a US$ 0,466. A alta foi impulsionada por uma combinação de fatores políticos, técnicos e culturais, trazendo o ativo de volta ao centro do entusiasmo dos investidores.

O resultado da eleição presidencial dos Estados Unidos em 2024 pareceu desempenhar um papel crucial na retomada da memecoin, com a futura administração pró-cripto de Donald Trump sinalizando uma grande mudança no cenário regulatório.

A adesão de Trump à inovação em blockchain e a nomeação de Elon Musk para co-presidir um novo órgão governamental humoristicamente chamado “Departamento de Eficiência Governamental” (DOGE) atraíram grande interesse da mídia e geraram ondas de otimismo entre os investidores.

O apoio contínuo de Musk ao dogecoin também permaneceu como um poderoso impulsionador de investimentos, enquanto especulações sobre a integração de pagamentos com o ativo na plataforma social X, controlada por Musk, também animou investidores e analistas sobre possíveis novos ganhos.

Análises técnicas validaram o impulso de alta, com indicadores importantes, como o “cruzamento dourado”, apontando para um potencial significativo de alta.

O analista pseudônimo Mikybull comparou o padrão atual com o ciclo de alta anterior do dogecoin, durante o qual o token alcançou uma valorização de quase 7.000%. Da mesma forma, o proeminente trader de criptomoedas Javon Marks previu que o ativo pode atingir US$ 3 ou mais se o otimismo atual persistir.

XRP

O token XRP entregou uma das altas mais relevantes de 2024, subindo mais de 350% desde as eleições de novembro. Esse aumento fez o XRP superar a Solana e a USDT, consolidando seu lugar como a terceira maior criptomoeda por capitalização de mercado.

O aumento no valor do XRP parece ter sido impulsionado por uma confluência de fatores, incluindo otimismo regulatório, lançamentos estratégicos de produtos e forte impulso técnico, tornando-o um dos ativos mais comentados no mercado.

Impulsionado pelo impulso do ano passado, quando a Justiça dos EUA decidiu que o XRP não era um valor mobiliário quando vendido em corretoras públicas — embora pudesse ser classificado como tal em vendas institucionais — o ativo digital parece ter virado uma nova página.

Essa vitória parcial foi vista como um ponto de virada para a Ripple e para a indústria cripto como um todo, enfraquecendo o caso da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) contra outros tokens descentralizados que haviam sido declarados como valores mobiliários.

A postura pró-inovação de Trump, combinada com as perspectivas de uma SEC pró-cripto sob o futuro presidente Paul Atkins, aumentou as esperanças de que a longa batalha legal da Ripple possa finalmente chegar ao fim em 2025.

Essa confiança renovada na Ripple coincidiu com o lançamento pela empresa da sua stablecoin RLUSD, um ativo lastreado em dólar. A RLUSD estreou em plataformas como MoonPay, Uphold e Bitso em 18 de dezembro, marcando o avanço estratégico da Ripple no crescente mercado de stablecoins.

A análise técnica também forneceu sinais de alta para o XRP, com o popular trader DonAlt — que traçou com precisão o rali de novembro do XRP — sugerindo que uma quebra acima de US$ 2,60 poderia desencadear outra onda de impulso de alta, potencialmente dobrando o preço da criptomoeda.

O analista EGRAG adotou uma visão ainda mais ambiciosa, prevendo que o preço do XRP poderia disparar para entre US$ 8,77 e US$ 17,54 se a Ripple alcançar seus objetivos de longo prazo.

Hedera

A Hedera Hashgraph muitas vezes foi vista como uma incógnita no mercado cripto. No entanto, seu recente ressurgimento e papel crescente dentro do mercado DeFi tornaram-na muito mais proeminente. Ao registrar um aumento de mais de 800% entre novembro e dezembro, a Hedera manteve uma trajetória de crescimento significativo ao longo de 2024.

Um dos desenvolvimentos mais empolgantes para a Hedera foi a possibilidade de um ETF de preço à vista da criptomoeda entrar em operação, com a Valour Funds protocolando um produto de staking físico na bolsa europeia Euronext.

Enquanto isso, o pedido da Canary Capital para um ETF nos Estados Unidos ganhou mais chances de aprovação, com investidores observando de perto os desenvolvimentos regulatórios no cenário pós-eleitoral.

Com uma possível mudança na política cripto dos EUA sob a nova administração de Donald Trump, a adoção institucional da criptomoeda pode aumentar substancialmente no curto e médio prazo.

A crescente presença da Hedera no mercado de finanças descentralizadas também foi um fator-chave para seu sucesso, com o valor total bloqueado (TVL) dentro do ecossistema subindo de US$ 53 milhões em janeiro para quase US$ 200 milhões em dezembro, um aumento impulsionado por plataformas como Stader, SaucerSwap e Bonzo Finance.