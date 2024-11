Dogecoin dispara 13% após Donald Trump confirmar Elon Musk em governo

A dogecoin é um dos destaques do mercado de criptomoedas nesta quarta-feira, 13, disparando mais de 13%, segundo dados da plataforma CoinGecko. O motivo da alta é a nomeação de Elon Musk por Donald Trump para chefiar o Departamento de Eficiência Governamental, cujo nome faz referência ao ativo.

Trump anunciou na última terça-feira, 12, que Musk vai chefiar um novo órgão federal que terá como missão reduzir burocracias e aumentar a eficiência do governo dos Estados Unidos. Ele dividirá o cargo com Vivek Ramaswamy, que chegou a competir com Trump nas primárias do Partido Republicano neste ano.

Em inglês, o órgão terá a sigla DOGE, o que chamou a atenção e animou investidores do mercado de criptomoedas. O motivo é que a dogecoin faz referência exatamente ao meme Doge, que é um dos mais conhecidos da internet. Logo após o anúncio de Trump, Musk também republicou no X, antigo Twitter, posts com referência ao meme e à criptomoeda.

A relação entre o nome do órgão e do meme por trás do ativo foi o suficiente para fazer a dogecoin disparar nas últimas horas. O movimento reflete também uma trajetória de ascensão ainda mais significativa. No acumulado dos últimos sete dias, a criptomoeda registra uma alta de mais de 100%, também segundo o CoinGecko.

O movimento coincide com a vitória de Donald Trump nas eleições deste ano e a resultante expectativa, agora confirmada, de que Musk teria uma participação na administração do próximo presidente dos Estados Unidos, algo que já havia sido sinalizado durante a campanha.

Elon Musk e dogecoin

A história de Elon Musk e a dogecoin é antiga. O bilionário se tornou o mais famoso defensor do projeto, e também um dos seus principais críticos. Alternando entre elogios e apontamentos de falhas na moeda digital, o dono da Tesla, do X e da SpaceX já gerou diversas disparadas e quedas acentuadas do ativo.

Nos últimos meses, o bilionário tinha se afastado da criptomoeda, deixando de publicar comentários sobre ela nas redes sociais e até afirmando que investidores não deveriam ter o ativo. Com as eleições nos EUA, porém, ele acabou abandonando essa posição, fazendo várias referências ao projeto.

No vaivém entre Elon Musk e a dogecoin apenas neste ano, o bilionário chegou a chamar o ativo de "a criptomoeda do povo", cogitou incluí-la como uma opção de pagamento para carros da Tesla e foi inocentado em um processo bilionário em que era acusado de ter manipulado os preços do ativo com suas declarações.

A grande expectativa de investidores é que as sinalizações do bilionário para a criptomoeda podem indicar a intenção de lançar projetos que usam o ativo. A principal especulação é que a dogecoin poderia ser usada como token do X, mas não há qualquer indicativo concreto sobre o tema até o momento.