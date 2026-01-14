Plataforma de stablecoins ligada à Visa capta US$ 250 milhões

A Rain, provedora de infraestrutura de stablecoins sediada nos EUA e membro principal da rede de pagamentos da Visa, garantiu um grande financiamento para expandir sua presença global.

A plataforma captou US$ 250 milhões em uma rodada Série C liderada pela empresa global de investimentos Iconiq, segundo comunicado divulgado na sexta-feira.

A rodada avalia a Rain em US$ 1,95 bilhão e eleva o financiamento total da empresa para US$ 338 milhões, após uma rodada Série B de US$ 58 milhões em agosto de 2025 e outra captação de US$ 24,5 milhões em março do ano passado.

O financiamento mais recente contou com diversos investidores já existentes, incluindo o braço de venture capital da Galaxy Digital, fundada por Michael Novogratz, além de Sapphire Ventures, Dragonfly, Lightspeed, Norwest e Endeavor Catalyst.

Base ativa de cartões da Rain cresceu 30 vezes em 2025

A nova rodada ocorre após um crescimento expressivo da Rain no ano passado, com sua base ativa de cartões aumentando 30 vezes e o volume anualizado de pagamentos crescendo 38 vezes, afirmou o cofundador e CEO Farooq Malik no comunicado.

“As stablecoins estão rapidamente se tornando a forma como o dinheiro se movimenta no século XXI, mas a adoção global pelos usuários exige cartões e aplicativos que simplesmente funcionem”, acrescentou.

Outros investidores que participaram da rodada incluem Bessemer Venture Partners e FirstMark, segundo o comunicado.

Rain mira expansão nas Américas, Europa, Ásia e África

Com sede em Nova York, a Rain oferece uma plataforma de pagamentos de ponta a ponta que permite às empresas trabalhar com um único parceiro para lançar cartões de stablecoins em conformidade regulatória, aceitos em qualquer local onde a Visa seja aceita.

A plataforma oferece suporte a stablecoins importantes, incluindo USDT e USDC, além de diversas redes blockchain, como Ethereum, Solana, Tron, Stellar, entre outras.

A Rain planeja usar o capital captado para expandir sua presença em mercados-chave da América do Norte, América do Sul, além da Europa, Ásia e África.

O financiamento também permitirá que a Rain amplie ainda mais sua plataforma de pagamentos com stablecoins, incluindo aquisições estratégicas.

“Esse financiamento nos permite levar essa infraestrutura a novos mercados e ajudar mais empresas a entrar em operação e escalar rapidamente em todo o mundo”, disse Malik.

