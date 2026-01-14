Mundo

Trump afirma que teve bom diálogo com presidente interina da Venezuela

Em uma declaração nas redes sociais, o republicano afirmou que a conversa abordou temas como petróleo, minerais, comércio e segurança

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 21h21.

Tudo sobreVenezuela
Saiba mais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou por telefone com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, nesta quarta-feira, 14 de janeiro. Segundo o republicano, o diálogo entre os dois foi positivo.

Delcy Rodríguez assumiu interinamente o comando do país no início deste mês, após a captura de Nicolás Maduro por forças militares dos EUA. Depois da operação em Caracas, Maduro foi levado para os Estados Unidos, onde enfrenta acusações de envolvimento com o tráfico de drogas.

Em uma postagem na rede social Truth Social, Trump afirmou que a conversa abordou temas como petróleo, minerais, comércio e segurança. Segundo ele, o objetivo dos Estados Unidos é “ajudar a Venezuela a se estabilizar e se recuperar”.

"Esta manhã tive uma ótima conversa com a Presidente Interina da Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos fazendo progressos enormes, enquanto ajudamos a Venezuela a se estabilizar e se recuperar. Muitos tópicos foram discutidos, incluindo petróleo, minerais, comércio e, claro, segurança nacional. Esta parceria entre os Estados Unidos da América e a Venezuela será espetacular PARA TODOS. A Venezuela em breve será grande e próspera novamente, talvez mais do que nunca!", escreveu o presidente.

Relações diplomáticos com os EUA

A conversa telefônica sinaliza uma reviravolta nas relações diplomáticas entre os dois países, que passaram por um período de tensão marcado por sanções econômicas contra o setor petrolífero venezuelano e ações militares norte-americanas contra embarcações suspeitas de envolvimento com o tráfico.

Rodríguez, que foi vice-presidente no governo de Nicolás Maduro, classificou a ligação como longa, produtiva e cortês. Ela disse ainda que os dois discutiram uma agenda bilateral voltada para o interesse mútuo das duas nações, informou a Reuters.

Nos últimos dias, Rodríguez havia criticado duramente o governo norte-americano, acusando-o de “sequestrar” Maduro e exigindo seu retorno. Já Trump declarou que considera Rodríguez uma “pessoa fantástica” e acrescentou que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, também manteve contato com a presidente interina.

Acompanhe tudo sobre:VenezuelaNicolás MaduroEstados Unidos (EUA)Donald Trump

