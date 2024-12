XRP atinge US$ 2 e supera USDT e SOL em valor de mercado

O mercado cripto está agitado depois de testemunhar uma mudança sísmica. O XRP, token que impulsiona o ecossistema Ripple, ultrapassou a marca de US$ 2, consolidando sua posição como a terceira maior criptomoeda por capitalização de mercado.

Com sua capitalização agora excedendo US$ 135,37 bilhões, o XRP superou tanto a stablecoin USDT (US$ 134,17 bilhões) quanto a Solana (US$ 108,01 bilhões). Isso gerou novos debates sobre seu potencial para desafiar a dominância do Ethereum.

XRP entrou no Top 3

O XRP era negociado a US$ 2,42 no momento da redação desta matéria, um aumento impressionante de 27,5% desde a abertura da sessão de segunda-feira, 2.

Entusiastas de cripto especulam que sua trajetória ascendente poderia eventualmente rivalizar com o ether, atualmente avaliado em US$ 441,46 bilhões. A entusiasta de cripto Amelie destacou uma recente reunião entre o fundador da Cardano, Charles Hoskinson, e o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse.

Rumores também surgiram sobre Garlinghouse ser um candidato para o potencial czar de cripto de Donald Trump. Tal movimento poderia elevar ainda mais o status do XRP, especialmente com a postura pró-cripto relatada de Trump.

Enquanto isso, o ressurgimento do XRP coincide com o foco renovado na batalha legal de alto perfil da Ripple com a SEC dos EUA. O caso, que começou em dezembro de 2020, viu o XRP enfrentar flutuações significativas de mercado e incertezas regulatórias.

Ripple vs. SEC em meio a possíveis mudanças nos EUA

O XRP recuperou sua avaliação pré-processo, lembrando o tempo antes de a SEC considerar Bitcoin e Ethereum como não valores mobiliários em 2018, antes do discurso de Hinman em junho daquele ano sob o argumento de “suficientemente descentralizado”. Após o discurso, a capitalização de mercado do Ethereum superou a do XRP em novembro de 2018.

Os chamados “e-mails de Hinman”, obtidos por meio de descoberta no caso Ripple, mostraram alguns funcionários dentro da SEC em desacordo com o conteúdo do discurso. Especificamente, estavam preocupados com suas implicações para o status regulatório de outras criptomoedas, que permanece incerto. Apesar dessas revelações, o status regulatório do XRP continua não resolvido, com especialistas jurídicos prevendo que o caso poderia se estender até julho de 2025.

O advogado John Deaton, um defensor vocal da Ripple e dos investidores de XRP, prometeu continuar apoiando o caso, mesmo após sua tentativa fracassada ao Senado. Sua persistência reflete a importância do caso para a indústria de cripto em geral.

Enquanto isso, a postura agressiva da SEC sobre cripto sob o presidente Gary Gensler atraiu críticas generalizadas, com pedidos por clareza regulatória crescendo. A renúncia antecipada de Gensler poderia marcar um ponto de virada. Observadores sugerem que sua saída pode abrir caminho para um ambiente regulatório mais amigável ao cripto, particularmente com a chegada de uma administração pró-cripto.

Além disso, a opinião geral é que a administração incumbente de Trump poderia introduzir políticas favoráveis às criptomoedas. Sob tal administração, a posição legal da Ripple poderia melhorar, potencialmente encerrando anos de incerteza regulatória.

No entanto, apesar dos ganhos recentes, analistas alertam sobre a possibilidade de realização de lucros entre as baleias de XRP em meio a picos significativos em transações de baleias para exchanges.

Historicamente, picos significativos em transações de baleias para exchanges (marcados por círculos vermelhos) se alinham de perto com picos de preço do XRP. Isso sugere que as baleias tendem a mover grandes quantidades de XRP para exchanges para vender perto de topos locais ou de ciclo. O último pico na atividade de baleias para exchanges coincide com o XRP atingindo um preço local de cerca de US$ 2,3. Isso poderia indicar baleias se preparando para potencial realização de lucros ou aumento na atividade de mercado, um analista da CryptoQuant escreveu.

*A matéria original foi escrita por Luis de Magalhães no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

