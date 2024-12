Bloomberg aponta quais criptomoedas deverão ganhar ETFs depois do bitcoin e do ether

A Bloomberg divulgou na última terça-feira, 17, suas projeções sobre as próximas criptomoedas com mais chances de ganhar ETFs (fundos negociados em bolsa) nos Estados Unidos. Em 2024, a SEC autorizou o lançamento de ETFs de bitcoin e de ether.

No momento, o regulador dos Estados Unidos está analisando pedidos de lançamento de diversos fundos diferentes de criptomoedas, indo desde multiativos até específicos de Solana, XRP e litecoin. Mas as chances de aprovação na atual gestão, do presidente Gary Gensler, são consideradas baixas.

Na visão dos analistas da Bloomberg, a tendência é que a SEC não aprove nenhum novo ETF enquanto Gensler estiver à frente do regulador. Entretanto, ele já anunciou que vai renunciar ao cargo quando Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos, em 20 de janeiro de 2025.

A expectativa da Bloomberg é que a mudança no comando da SEC abra as portas para a aprovação de novos ETFs de criptomoedas. O motivo é que o futuro presidente do órgão, Paul Atkins, é conhecido por ser favorável a cripto e por defender uma postura mais branda do regulador para o setor.

Próximos ETFs de cripto?

Nesse cenário, a Bloomberg avalia que ETFs que combinem investimentos em bitcoin e ether são os mais prováveis de serem aprovados. Em seguida, estão os ETFs de litecoin, já que a criptomoeda é uma ramificação do bitcoin que, por sua vez, é consensualmente classificado como commodity nos EUA e já tem fundos.

Os analistas consideram que a criptomoeda com mais chances de ganhar ETFs depois da litecoin é a HBAR, do projeto Hedera. O motivo é que, até o momento, ela não foi classificada como valor mobiliário em nenhum dos processos abertos pela SEC contra empresas de cripto, facilitando a aprovação. No momento, apenas uma gestora entrou com pedidos para lançar ETFs de HBAR e litecoin.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Já os ETFs de Solana e de XRP, mais aguardados por investidores, deverão demorar mais para ganhar a aprovação mesmo com as mudanças na SEC. O motivo é que os ativos foram classificados como valores mobiliários pelo regulador em processos que estão em andamento.

As leis que regem o mercado dos EUA proíbem a criação de ETFs de valores mobiliários. Portanto, seria necessário que a Justiça do país determinasse que as criptomoedas são commodities ou, então, que a SEC desistisse dos processos e mudasse as classificações, algo que deve demorar mais.