Dogecoin dispara com vitória de Trump nos EUA: vale a pena investir em “memecoins”?

A dogecoin foi criada inicialmente como uma piada. No entanto, a criptomoeda acabou ficando tão famosa que atraiu até mesmo o apoio do bilionário Elon Musk. Inspirada em um meme do cachorro “doge” da raça Shiba Inu, a dogecoin agora é a oitava maior criptomoeda do mundo e disparou com a vitória de Donald Trump para presidente dos EUA na última quarta-feira, 6.

No momento, a dogecoin é cotada a US$ 0,19, com alta de mais de 77% nos últimos trinta dias, de acordo com dados do CoinMarketCap.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

“A dogecoin é uma memecoin, quando a gente olha para esse tipo de criptomoeda o ponto de fundamento não é tão claro, mas a dogecoin ficou consolidada em uma faixa de preços por muito tempo e, sempre que o bitcoin começa a ter um ciclo de alta, a dogecoin também acompanha e até mesmo apresenta uma performance superior, indicando essa tendência mais forte de mercado. Agora não foi diferente, acompanhou o bitcoin de novo e subiu 58%”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, sobre a disparada da dogecoin após a vitória de Trump nos EUA.

“Acredito que o apoio de Donald Trump vai ser muito importante para os próximos anos. Vale a pena acompanhar e isso pode ter um impacto muito forte em dogecoin. Mas apesar de eu não ser um grande fã de memecoins, olhando para a parte de cultura e a forma que o mercado tem lidado com isso, na minha opinião a dogecoin talvez não seja o cavalo (ou o cachorro) mais rápido quando a gente pensa em memecoin para esse ciclo de alta”, acrescentou.

Quer saber todas as novidades do mercado cripto mas está sem tempo? A newsletter do Future of Money é a solução. Assine!

“A dogecoin deve continuar tendo uma performance boa se o bitcoin continuar atingindo máximas históricas, mas talvez não seja a melhor criptomoeda desse ciclo”, disse ele. Na última quarta-feira, 6, o bitcoin atingiu três máximas históricas consecutivas.

Vale a pena investir em “memecoins”?

Pioneira, a dogecoin deu início a um vasto mercado de “memecoins”, ou criptomoedas meme em português. Elas podem ser inspiradas nos mais diversos memes, piadas e assuntos do momento. Recentemente, uma memecoin inspirada no esquilo Peanut, morto por autoridades dos EUA, disparou após comentários de Elon Musk sobre a tragédia.

“Quando a gente olha para memecoins, não enxergamos muito fundamento nelas. Acreditamos que é mais uma questão cultural ou de aposta. Não que seja errado investir nesse tipo de ativo, mas a sua volatilidade vai aumentar muito e você não tem nada além da parte cultural para aumentar a robustez da sua tese de investimento”, explicou Josa no Morning Call Crypto, programa transmitido ao vivo no YouTube às terças e quintas-feiras pela manhã.

“Mas quando a gente olha para vários outros criptoativos e principalmente nesse movimento, conseguimos ver o potencial do mercado cripto como um todo. Quando temos criptoativos que subiram 40%, 60% nos últimos dias, isso dispensa a necessidade de ter exposição e acabar correndo um risco maior com memecoins. Oportunidade temos de sobra no mercado”, concluiu o especialista.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok