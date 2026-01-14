Rapper contratado pelo Santos recebe camisa das mãos de Neymar

O rapper Kyan foi anunciado na última terça-feira, 13, como novo reforço do Santos na modalidade Fut7. O artista de 25 anos recebeu a camisa do clube das mãos de Neymar em um vídeo publicado nas redes sociais.

No Instagram, Kyan, nascido na Praia Grande, descreveu o momento como a apresentação em seu “primeiro clube” e reforçou ser torcedor do Santos desde criança.

O Santos celebrou o anúncio nas plataformas digitais. A inclusão do artista no time fortalece a presença do clube em uma modalidade que tem crescido no cenário esportivo e ampliado a participação de figuras do entretenimento no futebol alternativo.

A modalidade Fut7 é praticada em campo reduzido, com sete atletas por equipe, e tem ganhado destaque nos últimos anos com competições próprias e maior visibilidade digital.

Kyan, futebol e músca

Renan Mesquita da Silva, nome verdadeiro de Kyan, consolidou-se no rap nacional com hits como "O Menino que Virou Deus" e "Mandrake", além das mixtapes "Quebrada Inteligente" (2023) e "DOIS Quebrada Inteligente Pro Max" (2025), produzidas com o DJ Mu540.

O artista frequentemente menciona o futebol em suas letras e já declarou que o vínculo com o Santos vem da infância na Baixada Santista.