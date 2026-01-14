Rapper contratado pelo Santos recebe camisa das mãos de Neymar

Kyan recebe camisa do Santos de Neymar ao ser anunciado no Fut7 (Divulgação)
Redatora
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 20h48.
O rapper Kyan foi anunciado na última terça-feira, 13, como novo reforço do Santos na modalidade Fut7. O artista de 25 anos recebeu a camisa do clube das mãos de Neymar em um vídeo publicado nas redes sociais.
No Instagram, Kyan, nascido na Praia Grande, descreveu o momento como a apresentação em seu “primeiro clube” e reforçou ser torcedor do Santos desde criança.
O Santos celebrou o anúncio nas plataformas digitais. A inclusão do artista no time fortalece a presença do clube em uma modalidade que tem crescido no cenário esportivo e ampliado a participação de figuras do entretenimento no futebol alternativo.
A modalidade Fut7 é praticada em campo reduzido, com sete atletas por equipe, e tem ganhado destaque nos últimos anos com competições próprias e maior visibilidade digital.
Renan Mesquita da Silva, nome verdadeiro de Kyan, consolidou-se no rap nacional com hits como "O Menino que Virou Deus" e "Mandrake", além das mixtapes "Quebrada Inteligente" (2023) e "DOIS Quebrada Inteligente Pro Max" (2025), produzidas com o DJ Mu540.
O artista frequentemente menciona o futebol em suas letras e já declarou que o vínculo com o Santos vem da infância na Baixada Santista.