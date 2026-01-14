Esporte

Rapper contratado pelo Santos recebe camisa das mãos de Neymar

Rapper Kyan, de 25 anos, passa a defender o time em disputas do Fut7

Kyan recebe camisa do Santos de Neymar ao ser anunciado no Fut7 (Divulgação)

Kyan recebe camisa do Santos de Neymar ao ser anunciado no Fut7 (Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 20h48.

O rapper Kyan foi anunciado na última terça-feira, 13, como novo reforço do Santos na modalidade Fut7. O artista de 25 anos recebeu a camisa do clube das mãos de Neymar em um vídeo publicado nas redes sociais.

No Instagram, Kyan, nascido na Praia Grande, descreveu o momento como a apresentação em seu “primeiro clube” e reforçou ser torcedor do Santos desde criança.

O Santos celebrou o anúncio nas plataformas digitais. A inclusão do artista no time fortalece a presença do clube em uma modalidade que tem crescido no cenário esportivo e ampliado a participação de figuras do entretenimento no futebol alternativo.

A modalidade Fut7 é praticada em campo reduzido, com sete atletas por equipe, e tem ganhado destaque nos últimos anos com competições próprias e maior visibilidade digital.

Kyan, futebol e músca

Renan Mesquita da Silva, nome verdadeiro de Kyan, consolidou-se no rap nacional com hits como "O Menino que Virou Deus" e "Mandrake", além das mixtapes "Quebrada Inteligente" (2023) e "DOIS Quebrada Inteligente Pro Max" (2025), produzidas com o DJ Mu540.

O artista frequentemente menciona o futebol em suas letras e já declarou que o vínculo com o Santos vem da infância na Baixada Santista.

Acompanhe tudo sobre:FutebolSantos Futebol ClubeNeymarRappers

Mais de Esporte

Grêmio x São José: onde assistir e horário pelo Campeonato Gaúcho

Cruzeiro x Tombense: onde assistir e horário pelo Campeonato Mineiro

Palmeiras x Santos: onde assistir e horário do jogo pelo Paulistão

Palmeiras x Santos: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

Mais na Exame

Pop

Deezer destaca trilhas de Kleber Mendonça após vitórias de 'O Agente Secreto'

Ciência

BBB 26: Médico explica como Henri Castelli sofreu convulsão durante prova; veja como se prevenir

Mundo

Trump impõe tarifa de 25% sobre a importação de chips de computação avançados

Negócios

Supermercados do Espírito Santo fecham aos domingos a partir de março; entenda a medida