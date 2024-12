RLUSD: Ripple lança stablecoin própria de dólar após aprovação nos EUA

A Ripple lança nesta terça-feira, 17, a sua primeira stablecoin própria. Pareada ao dólar, o RLUSD tem como foco o segmento corporativo e recebeu a autorização do Departamento de Serviços Financeiros de Nova York para o seu lançamento, se somando a um segmento em expansão de criptomoedas pareadas a outros ativos.

De acordo com a empresa, a stablecoin estará disponível para compra inicialmente nas corretoras Uphold, Bitso, MoonPay, Archax e CoinMENA. A expectativa é que ela seja listada "nas próximas semanas" nas corretoras Bullish, Bitstamp, Independent Reserve, Zero Hash e na brasileira Mercado Bitcoin.

A companhia se comprometeu ainda a divulgar mensalmente informações sobre os ativos que vão compor as suas reservas e garantirão a paridade do RLUSD ao dólar. Na prática, a paridade significa que 1 unidade de RLUSD sempre será equivalente a US$ 1.

A Ripple afirma que a stablecoin é "ideal para casos de uso financeiro", incluindo operações de pagamentos internacionais, remessas, tesouraria, integração com finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês), conversões entre criptomoedas e moedas fiduciárias e colateralização em tokenização.

Em um comunicado, a companhia disse ainda que pretende usar o RLUSD para "facilitar pagamentos globais para seus clientes corporativos" a partir do seu sistema Ripple Payments, que "já processou US$ 70 bilhões em volume de pagamentos".

Crescimento das stablecoins

O RLUSD foi lançado no blockchain XRP Ledger e na Ethereum e conta com um conselho consultivo. Entre os nomes está Raghuram Rajan, ex-Governador do Banco de Reserva da Índia, que destacou que "as stablecoins podem se tornar a espinha dorsal dos pagamentos privados ao oferecer uma alternativa segura, escalável e eficiente aos sistemas tradicionais".

A stablecoin chega ao mercado em um momento de expansão relevante do segmento de stablecoins, que superou a casa dos US$ 200 bilhões em capitalização. Ao mesmo tempo, o setor é fortemente dominado pela USDT, da Tether, e pela USDC, da Circle, com outros projetos tendo dificuldade para ocupar fatias maiores de mercado e atrair usuários.

Mesmo assim, diversas empresas têm lançado stablecoins no último ano, destacando as vantagens desses ativos. Foi o caso do PayPal, que lançou o PYUSD, do Mercado Livre, que lançou a Meli Dólar, e do BTG Pactual, que foi o primeiro banco a lançar uma stablecoin de dólar própria, o BTG Dol.