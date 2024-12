Trump escolhe executivo pró-criptomoedas Paul Atkins como novo presidente da SEC

O presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump anunciou nesta quarta-feira, 4, que vai indicar o executivo Paul Atkins para a presidência da SEC, a Comissão de Valores Mobiliários do país. A indicação de Atkins já era esperada por investidores do mercado de criptomoedas e reforça uma tendência de mudança na postura regulatória do país para o setor.

Paul Atkins é CEO e fundador da consultoria de gerenciamento de risco Patomak Global Partners e chegou a atuar como comissário da SEC entre 2002 e 2008. Além disso, ele é um dos presidentes da Token Alliance da Câmara Digital, órgão que busca fomentar o mundo das criptomoedas.

Trump anunciou a escolha em uma publicação no Truth Social, rede social controlada pelo político. Ele destacou que Atkins "tem estudado e trabalhou na indústria de ativos digitais desde 2017" e que o executivo "defende a transparência e a proteção dos investidores".

Atkins irá substituir Gary Gensler, que já confirmou que vai renunciar no mesmo dia em que Trump tomará posse como presidente do país. Indicado para o cargo pelo presidente Joe Biden, Gensler se tornou uma das figuras mais criticadas pelo mercado de criptomoedas.

Ele adotou uma postura conhecida como regulação por aplicação, ou enforcement, focando em enquadrar as ações do setor no quadro regulatório tradicional do país e abrindo diversos processos contra algumas das principais empresas do mercado, como a Coinbase, a Binance e a Ripple, além de ter ameaçado processar diversas companhias.

Executivos da indústria de criptomoedas afirmam que a estratégia de Gensler limitou o potencial de crescimento do mercado no país e se baseou em leis que não seriam adequadas ao setor. Por isso, vinham defendendo há meses a saída de Gensler do cargo.

Gensler também era conhecido por criticar regularmente as criptomoedas, afirmando que nenhuma delas tinha valor. Ele buscou enquadrar a maioria desses ativos - com exceção do bitcoin e posteriormente o ether - como valores mobiliários negociados ilegalmente.

Ao longo da campanha antes das eleições presidenciais deste ano, Trump se aproximou do mercado cripto e passou a prometer um arcabouço regulatório específico para o setor e que fosse menos restritivo. Ele também indicou que substituiria Gensler por um nome mais amigável ao mercado.

A indicação de Atkins confirma a promessa do presidente eleito e deve resultar em uma SEC menos punitiva. A possibilidade fez diversas criptomoedas que eram alvos do regulador dispararem, como o XRP, a UNI e a Solana. A tendência é que a maioria delas sejam reconhecidas como commodities e passem para a jurisdição da CFTC, outro regulador norte-americano.

Há, ainda, a possibilidade do órgão aprovar outros ETFs de cripto, indo além dos fundos de bitcoin e ether aprovados na gestão Gensler.