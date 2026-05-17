Esporte

Lenda brasileira do Real Madrid tem filho nas categorias de base da Espanha

Enzo Alves, filho do histórico lateral, nasceu em Madrid, atua no Real Madrid e possui dupla nacionalidade

Marcelo: jogador fez história pelo Real Madrid e seleção brasileira ((Foto: Rodrigo Arangua / AFP via Getty Images))

Marcelo: jogador fez história pelo Real Madrid e seleção brasileira ((Foto: Rodrigo Arangua / AFP via Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 17 de maio de 2026 às 08h28.

Ídolo do Real Madrid e ex-jogador da Seleção Brasileira, Marcelo comentou pela primeira vez de forma mais detalhada a escolha do filho, Enzo Alves, por defender as categorias de base da Espanha em vez do Brasil.

Em entrevista ao jornal AS, o ex-lateral explicou que a relação construída pela federação espanhola com a família foi determinante no processo.

Segundo Marcelo, a Espanha apresentou um projeto claro para o jovem atacante e demonstrou atenção desde os primeiros contatos, algo que pesou na decisão.

“A seleção espanhola foi muito, muito top com a gente. Chamou, explicou o projeto, e o importante é que ele seja feliz”, afirmou ao AS.

O ex-jogador também destacou que Enzo cresceu completamente inserido na cultura espanhola. Nascido em Madrid, na época em que o pai atuava pelo time merengue, o atacante construiu toda a formação pessoal e esportiva no país europeu, onde atualmente atua nas categorias de base do Real Madrid.

“Enzo nasceu na Espanha, a vida dele está aqui. Ele ama o Brasil, mas tem tudo aqui”, completou Marcelo.

Enzo é uma das promessas do Real Madrid

Aos 16 anos, Enzo é considerado uma das principais promessas da base merengue. Recentemente, assinou seu primeiro contrato profissional com o Real Madrid e já acumula convocações para as seleções de base da Espanha, incluindo participações pela equipe sub-17.

Filho de Marcelo e da atriz Clarice Alves, Enzo tem dupla nacionalidade e poderia atuar tanto pela Espanha quanto pelo Brasil. Ainda assim, o atleta deve ter destino diferente do pai, que atuou pela seleção brasileira de 2005 até 2018, considerando seleções inferiores e profissional.

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