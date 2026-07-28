Dia do Agricultor: A inovação no campo começa com quem produz

As tecnologias no campo otimizam o agronegócio, gerando maior produtividade e sustentabilidade (Prathankarnpap/Shutterstock)
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Publicado em 28 de julho de 2026 às 10h00.
Por Marcelo Traldi*
No dia 28 de julho celebramos o Dia do Agricultor, uma data que vai muito além do reconhecimento a quem produz alimentos, fibras e energia para o mundo.
É também uma oportunidade para refletirmos sobre uma transformação importante que vem acontecendo no agronegócio: a forma como a inovação é criada para atender às necessidades do campo.
Durante muito tempo, o desenvolvimento de máquinas e soluções agrícolas seguiu um caminho tradicional.
Novas ferramentas eram concebidas em escritórios, laboratórios e centros de engenharia e, depois, apresentadas aos produtores rurais.
Hoje, esse processo nasce da escuta ativa, da observação das atividades no campo e da compreensão dos desafios enfrentados diariamente por quem está na lavoura.
A agricultura moderna convive com uma combinação complexa de fatores: aumentar a produtividade, lidar com condições climáticas cada vez mais imprevisíveis, otimizar recursos, reduzir custos operacionais e atender a demandas crescentes por sustentabilidade.
Ao mesmo tempo, enfrenta desafios relacionados à disponibilidade de mão de obra qualificada e à incorporação de novas ferramentas à rotina das propriedades.
Diante desse cenário, uma pergunta se torna fundamental: como desenvolver soluções capazes de gerar resultados reais sem compreender profundamente a realidade de quem está no campo?
A resposta passa pela proximidade.
Quando engenheiros, especialistas e empresas do setor acompanham de perto o dia a dia das propriedades rurais, conseguem identificar oportunidades que dificilmente seriam percebidas à distância.
Muitas das evoluções que vemos atualmente em máquinas agrícolas, conectividade, automação e gestão de dados surgiram justamente a partir de necessidades observadas nas fazendas.
Os recursos embarcados nas máquinas são um exemplo claro dessa transformação.
Eles foram desenvolvidos para aumentar a eficiência das atividades, reduzir desperdícios, melhorar a qualidade das operações e apoiar a tomada de decisões.
Também ganham relevância soluções capazes de ampliar o acesso à agricultura digital por meio da modernização da frota já existente.
Em muitas propriedades, máquinas adquiridas há anos continuam desempenhando papel estratégico e podem receber novos recursos de conectividade, monitoramento e automação.
Essa possibilidade permite acelerar a adoção de inovação sem exigir a substituição completa do maquinário.
O avanço dessas ferramentas pode ser observado em sua presença no campo.
Atualmente, aproximadamente 190 mil tratores acima de 120 cv e cerca de 25 mil pulverizadores em operação no Brasil e na Argentina possuem tecnologias embarcadas da PTx, marca global de agricultura de precisão da AGCO.
No segmento de plantio, essas tecnologias equipam aproximadamente 50 mil plantadeiras em atividade no mercado brasileiro, refletindo a crescente incorporação de recursos digitais às operações agrícolas.
Os resultados podem ser percebidos em diferentes etapas do ciclo produtivo.
Sistemas de plantio de precisão, manejo de nutrientes, aplicação localizada de insumos e plataformas digitais de gestão ajudam os produtores a tomar decisões mais assertivas e utilizar recursos de forma mais eficiente.
Dependendo da solução adotada e das características da operação, os ganhos de produtividade podem variar de 3% a 15%.
Essa visão está alinhada à compreensão de que cada propriedade possui características e desafios próprios.
A realidade de um produtor de grãos no Centro-Oeste pode ser diferente daquela vivida por um cafeicultor do Sudeste ou por um produtor de leite do Sul.
O agricultor de hoje desempenha um papel diferente daquele de décadas atrás.
Além de conduzir a produção, ele gerencia pessoas, investimentos, dados e tecnologias.
Suas decisões impactam diretamente a produtividade da propriedade e influenciam a evolução de toda a cadeia agroindustrial.
No Dia do Agricultor, é importante reconhecer a contribuição de quem está diariamente tomando decisões que movimentam o agronegócio.
O avanço da agricultura depende da capacidade de transformar desafios em oportunidades, e isso exige uma conexão constante entre quem desenvolve tecnologias e quem conhece de perto a realidade do campo.
Afinal, as melhores inovações para o campo continuam nascendo onde tudo começa: na experiência e no conhecimento de quem vive a agricultura todos os dias.
*Marcelo Traldi é Gerente Geral AGCO América Latina.