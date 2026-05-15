Yuri Alberto admite desejo de deixar o Corinthians ainda em 2026

O jogador Yuri Alberto admitiu que gostaria de deixar o Corinthians ainda em 2026. O atacante falou sobre o desejo de “buscar um novo desafio” após marcar o gol da vitória sobre o Barra, pela quinta fase da Copa do Brasil, na noite de quinta-feira, 14, na Neo Química Arena.

Segundo o camisa 9, a decisão já foi discutida com sua equipe e também com o presidente do clube, Osmar Stabile.

"Já foram cinco temporadas, eu já estou numa fase que eu conversei com meu estafe. O Diniz tem conversado bastante comigo e fala da minha importância para o grupo e para o estilo de jogo dele. Mas é uma coisa que eu pedi para o André [Cury, empresário] que, neste ano, a gente teria que buscar uma coisa diferente, um novo desafio", afirmou o jogador ao ge.

O atacante revelou ainda que existe um acordo com a diretoria para que uma eventual saída seja discutida caso apareça uma proposta considerada vantajosa para o Corinthians. "Junto da minha família eu já tinha falado, o Osmar nos deu um posicionamento quando acabei renovando, que se chegasse uma proposta atrativa para o clube a gente ia sentar e conversar", disse.

Internamente, o Corinthians estipula o valor mínimo de 20 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões) pelos 50% dos direitos econômicos pertencentes ao clube. O Zenit, da Rússia, detém a outra metade.

Segundo o ge, o Corinthians recusou propostas da Roma, da Lazio e do Fenerbahçe pelo atacante. Segundo as informações divulgadas, os italianos ofereceram R$ 190 milhões e R$ 150 milhões, respectivamente, enquanto o clube turco apresentou proposta de R$ 112 milhões.

Desde que chegou ao Corinthians, em 2022, Yuri Alberto soma 230 partidas, 83 gols e 22 assistências. Em 2026, ele é o artilheiro da equipe, com seis gols marcados.

Tom de despedida

Durante a entrevista, Yuri Alberto também fez um balanço de sua passagem pelo Corinthians e agradeceu à torcida pelo apoio recebido desde 2022.

"Confesso que gostaria de ter conquistado bastante coisa. Dentro dos conformes que a gente viveu, eu estou feliz pra caramba. Me sinto muito honrado de ter passado. Fico feliz por essa história que juntos construímos", declarou.

Apesar do desejo de atuar fora do país, o atacante admitiu que a possibilidade de disputar a Libertadores pelo Corinthians mexe com seus planos. Segundo Yuri, o técnico Fernando Diniz já conversou com ele sobre isso. "Ser campeão da Libertadores aqui pelo Corinthians deve ser uma coisa indescritível", afirmou.

O atacante tem contrato com o Corinthians até julho de 2030. A multa rescisória é de R$ 500 milhões para clubes brasileiros e 100 milhões de euros para o exterior.