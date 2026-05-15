Flamengo é eliminado da Copa do Brasil; técnico diz que derrota 'não é vexame'

O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil na noite de quinta-feira, 14, após perder por 2 a 0 para o Vitória no Barradão, em Salvador (BA). Depois da partida, o técnico Leonardo Jardim classificou a queda como “inesperada”, mas rejeitou tratar o resultado como vexame.

"Não é vexame, mas é inesperado. O Flamengo contra qualquer adversário é sempre favorito", afirmou o treinador.

A equipe carioca tinha vantagem no confronto, mas sofreu a virada diante do Vitória, que avançou às oitavas de final da competição.

O resultado também encerrou uma sequência de dez jogos de invencibilidade do Flamengo, que vinha de oito vitórias e dois empates.

Leonardo Jardim destacou o volume ofensivo da equipe, mas lamentou a falta de eficiência nas finalizações. "Hoje foi um jogo que tivemos um domínio de posse, 26 finalizações e não concretizamos. Não por falta de atitude e empenho", disse.

Segundo o técnico, o Flamengo pressionou até os minutos finais, mas falhou na conclusão das jogadas. "Tentamos até o fim, colocamos jogadores mais ofensivos, preenchemos a área, criamos situações, mas erramos ao finalizar", completou.

Quem fez os gols de Vitória x Flamengo?

Os dois gols da partida foram marcados pelo Vitória.

Erick abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo, com um chute no ângulo de Rossi; Luan Cândido ampliou aos 16 minutos do segundo tempo.

Como foi a partida?

O Vitória começou pressionando a saída de bola do Flamengo e abriu o placar logo no início da partida. Erick, que já havia marcado no duelo de ida, voltou a balançar as redes com um golaço.

Depois do impacto inicial, o Flamengo passou a controlar mais a posse de bola e tentou reagir, principalmente em finalizações de fora da área. Ainda assim, teve dificuldades para transformar o volume ofensivo em gols.

Na etapa final, o time carioca aumentou a pressão em busca do empate no agregado. O Vitória, porém, aproveitou um escanteio curto para ampliar com Luan Cândido e ficar mais perto da classificação.

O técnico Leonardo Jardim colocou Pedro, Cebolinha e Varela em campo na tentativa de reação. O Flamengo seguiu pressionando até o fim, mas esbarrou nas defesas do goleiro Lucas Arcanjo.