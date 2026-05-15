Flamengo é eliminado da Copa do Brasil; técnico diz que derrota 'não é vexame'

Flamengo: no jogo de ida, a equipe havia vencido por 2 a 1 no Maracanã (Ruano Carneiro/Getty Images)
Repórter
Publicado em 15 de maio de 2026 às 06h27.
O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil na noite de quinta-feira, 14, após perder por 2 a 0 para o Vitória no Barradão, em Salvador (BA). Depois da partida, o técnico Leonardo Jardim classificou a queda como “inesperada”, mas rejeitou tratar o resultado como vexame.
"Não é vexame, mas é inesperado. O Flamengo contra qualquer adversário é sempre favorito", afirmou o treinador.
A equipe carioca tinha vantagem no confronto, mas sofreu a virada diante do Vitória, que avançou às oitavas de final da competição.
O resultado também encerrou uma sequência de dez jogos de invencibilidade do Flamengo, que vinha de oito vitórias e dois empates.
Leonardo Jardim destacou o volume ofensivo da equipe, mas lamentou a falta de eficiência nas finalizações. "Hoje foi um jogo que tivemos um domínio de posse, 26 finalizações e não concretizamos. Não por falta de atitude e empenho", disse.
Segundo o técnico, o Flamengo pressionou até os minutos finais, mas falhou na conclusão das jogadas. "Tentamos até o fim, colocamos jogadores mais ofensivos, preenchemos a área, criamos situações, mas erramos ao finalizar", completou.
Os dois gols da partida foram marcados pelo Vitória.
Erick abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo, com um chute no ângulo de Rossi; Luan Cândido ampliou aos 16 minutos do segundo tempo.
O Vitória começou pressionando a saída de bola do Flamengo e abriu o placar logo no início da partida. Erick, que já havia marcado no duelo de ida, voltou a balançar as redes com um golaço.
Depois do impacto inicial, o Flamengo passou a controlar mais a posse de bola e tentou reagir, principalmente em finalizações de fora da área. Ainda assim, teve dificuldades para transformar o volume ofensivo em gols.
Na etapa final, o time carioca aumentou a pressão em busca do empate no agregado. O Vitória, porém, aproveitou um escanteio curto para ampliar com Luan Cândido e ficar mais perto da classificação.
O técnico Leonardo Jardim colocou Pedro, Cebolinha e Varela em campo na tentativa de reação. O Flamengo seguiu pressionando até o fim, mas esbarrou nas defesas do goleiro Lucas Arcanjo.