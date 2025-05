Yuri Alberto se torna o maior goleador do século no Corinthians com 68 gols Atacante chegou a 68 gols e também igualou o recorde de Romero como artilheiro da Neo Química Arena

SAO PAULO, BRAZIL - FEBRUARY 26: Yuri Alberto of Corinthians celebrates after scoring the winning goal during the CONMEBOL Copa Libertadores 2025 second stage qualifier between Corinthians and Universidad Central at Neo Quimica Arena on February 26, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Marco Galvao/Sports Press Photo/Getty Images) (Marco Galvao/Sports Press Photo/Getty Images)