Corinthians x Barra: que horas e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Corinthians x Barra: veja onde o jogo será transmitido
Publicado em 14 de maio de 2026 às 06h02.
Corinthians e Barra se enfrentam nesta quinta-feira, 14, pela Copa do Brasil.
O duelo, na Neo Química Arena, é válido pelo jogo de volta da quinta fase. O Corinthians venceu a ida por 1 a 0 e joga por um empate para avançar. Já o Barra precisa vencer por dois ou mais gols para garantir a classificação.
A partida acontece às 19h30, nesta quinta-feira, 14.
O jogo será transmitido pelo Prime Video.
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Lingard.
Técnico: Fernando Diniz
Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Everton Alemão e Da Rocha; Cleiton Tetê, Henrique e Matheus Barbosa; Cléo Silva, Lucas Vargas e Gabriel Silva.
Técnico: Bernardo Franco