Corinthians x Barra: que horas e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Partida acontece em São Paulo e é válida pela quinta rodada do campeonato

Corinthians x Barra: veja onde o jogo será transmitido

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 14 de maio de 2026 às 06h02.

Corinthians e Barra se enfrentam nesta quinta-feira, 14, pela Copa do Brasil.

O duelo, na Neo Química Arena, é válido pelo jogo de volta da quinta fase. O Corinthians venceu a ida por 1 a 0 e joga por um empate para avançar. Já o Barra precisa vencer por dois ou mais gols para garantir a classificação.

Que horas assistir à Corinthians x Barra

A partida acontece às 19h30, nesta quinta-feira, 14.

Onde assistir à Corinthians x Barra

O jogo será transmitido pelo Prime Video

Prováveis escalações

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Lingard.

Técnico: Fernando Diniz

Barra

Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Everton Alemão e Da Rocha; Cleiton Tetê, Henrique e Matheus Barbosa; Cléo Silva, Lucas Vargas e Gabriel Silva.

Técnico: Bernardo Franco

