Com nomes de peso, Bélgica anuncia 26 convocados para a Copa do Mundo

O técnico Rudi Garcia anunciou nesta sexta-feira, 15, os 26 convocados da seleção da Bélgica para a Copa do Mundo.

Nomes badalados do futebol mundial aparecem na lista, como o goleiro Courtois, do Real Madrid, Lukaku e De Bruyne, do Napoli, e Doku, do Manchester City.

A seleção belga chega para o Mundial tentando repetir a melhor campanha já feita. Em 2018, os Red Devils conquistaram o terceiro lugar, vencendo a Inglaterra na disputa pelo bronze. Antes, eliminaram o Brasil por 2 a 1 nas quartas de final, mas perderam a semifinal para a França.

Em 1986, os belgas também foram semifinalistas, perdendo para a Argentina, que seria campeã naquele ano. No entanto, acabou ficando com o quarto lugar.

No último mundial, em 2022, a seleção teve um desempenho bastante abaixo, vencendo apenas um jogo do seu grupo, contra o Canadá. Os resultados fizeram com que os Reds sequer se classificassem para as oitavas de final, o que gerou críticas internas e declarações polêmicas entre os jogadores.

De Bruyne, inclusive, afirmou que o elenco estava velho e não teria condições de vencer a competição. As falas geraram tumulto no vestiário dos Red Devils.

Neste ano, a Bélgica chega confiante, mas menos badalada que nos anos anteriores. Em 2014 e 2018, a seleção chamou a atenção pela famosa 'geração belga', que tinha nomes de peso como Vincent Kompany, Éden Hazard, Fellaini e Kevin De Bruyne, vivendo o auge de sua carreira. Wilmots era o treinador naquela época. Hoje, a seleção passa por um processo de reformulação e tem novos jogadores, além de ter trocado o comando técnico algumas vezes. Diferente de 2022, o elenco é mais jovem e de atletas que estão iniciando sua carreira internacional. A Bélgica é a cabeça de chave do Grupo G, que ainda tem Egito, Irã e Nova Zelândia. A estreia da seleção será no dia 15 de junho, quando enfrenta o Irã, em Seattle. Veja os convocados da seleção belga

Goleiros: Courtois (Real Madrid), Lammens (Manchester United), Mike Penders (Strasbourg).

Defensores: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting CP), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Thomas Meunier (Lille OSC), Nathan Ngoy (Lille OSC), Joaquin Seys (Club Brugge).

Meio-campistas: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona FC).

Atacantes: Charles De Ketelaere (Atalanta), Mathias Fernandez-Pardo (Lille OSC), Jeremy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Napoli), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg).