O recorde que ninguém quebrou: quem fez mais gols em uma única Copa do Mundo?

Durante décadas, gênios do futebol surgiram em Copas do Mundo para desafiar o impossível. Pelé encantou o planeta ainda adolescente, Ronaldo passou por gerações como sinônimo de gol, Mbappé transformou velocidade em espetáculo. Mas, acima de todos eles, existe um recorde que permanece congelado no tempo, quase como uma relíquia de outra era do futebol.

A lenda da Copa de 58

O jogador que mais marcou gols em uma única edição de Copa do Mundo foi o francês Just Fontaine. Na Copa do Mundo de 1958, disputada na Suécia, ele fez impressionantes 13 gols em apenas seis partidas pela França, um recorde que permanece intacto até hoje.

O mais curioso é que Fontaine disputou apenas aquela edição do Mundial. Mesmo assim, entrou para a história como dono de uma das marcas mais difíceis de serem quebradas no futebol.

Sua campanha teve gols em todos os jogos da seleção francesa no torneio. Foram três contra o Paraguai, dois diante da Iugoslávia, um sobre a Escócia, dois contra a Irlanda do Norte, um na semifinal contra o Brasil e quatro na disputa do terceiro lugar diante da Alemanha Ocidental.

Nenhum jogador conseguiu esse feito

Desde então, vários craques tentaram alcançar o recorde. O húngaro Sándor Kocsis marcou 11 gols em 1954, enquanto Gerd Müller chegou a 10 em 1970.

Quando começa a Copa do Mundo?

A Copa do Mundo de 2026 começa no dia 11 de junho e será disputada até 19 de julho, em uma edição histórica realizada de forma conjunta por Estados Unidos, México e Canadá. O torneio também marcará a estreia do novo formato com 48 seleções participantes, ampliando o número de jogos e tornando esta a maior Copa do Mundo já organizada pela FIFA.