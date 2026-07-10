Vôlei feminino: Brasil vence a Polônia e assume a liderança da VNL 2026

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei conquistou uma vitória importante na Liga das Nações (VNL) ao derrotar a Polônia por 3 sets a 1, na manhã desta sexta-feira, 10, em Osaka, no Japão. Com o resultado, a equipe de José Roberto Guimarães chegou aos 26 pontos e reassumiu a liderança da competição.

As parciais da partida foram de 25-20, 23-25, 25-23 e 28-26. O triunfo colocou o Brasil novamente na ponta da tabela, empatado em pontos com os Estados Unidos, mas em vantagem por ter disputado uma partida a menos.

O principal nome da vitória brasileira foi Ana Cristina. A ponteira marcou 25 pontos, sendo 22 em ataques e três em bloqueios, liderando a equipe nos momentos decisivos do confronto.

A campanha brasileira segue consistente nesta edição da VNL. Até o momento, a equipe sofreu apenas uma derrota, para a Alemanha, durante a segunda semana da competição, disputada na Turquia.

Próximos jogos do Brasil na VNL

O Brasil volta à quadra na madrugada deste sábado, 11, às 3h30, horário de Brasília, para enfrentar a Tailândia. Depois, encerra a fase classificatória no domingo, 12, à meia-noite, de Brasília, diante dos Estados Unidos.

O confronto contra as norte-americanas pode definir quem terminará a primeira fase da Liga das Nações na liderança geral da tabela.