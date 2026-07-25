Esporte

Fase de grupos copa 2026

Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos deste sábado, 25

Com o cardápio recheado, o sábado traz opções aos torcedores que vão desde o Campeonato Brasileiro até os amistosos dos times europeus

Esportes: as opções de jogos neste sábado vão do futebol nacional ao internacional (Esportes/Exame)

Esportes: as opções de jogos neste sábado vão do futebol nacional ao internacional (Esportes/Exame)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 25 de julho de 2026 às 06h00.

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O sábado, 25, de jogos está repleto de opções para o torcedor, que tem do futebol nacional ao internacional para acompanhar. Com a temporada europeia começando, o dia será repleto de amistosos de grandes equipes.

Além disso, haverá a abertura da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, com três partidas, além da sequência da 13ª rodada do Brasileirão Feminino. Além disso, nas opções de ligas das Américas, a bola vai rolar para o Campeonato Argentino e a MLS, dos Estados Unidos.

Veja os jogos deste sábado, 25

Amistosos

  • 8h - Fortuna Dusseldorf x Borussia Dortmund
  • 11h - Celtic x Milan
  • 15h - Standard Liège x Juventus
  • 19h - Liverpool x Sunderland
  • 20h30 - Wrexham x Leeds United
  • 0h30 - Tottenham x Auckland FC

Campeonato Brasileiro Feminino

  • 16h - Mixto x Palmeiras
  • 17h - RB Bragantino x Atlético-MG

Campeonato Argentino

  • 17h - Newell's Old Boys x Talleres
  • 19h15 - River Plate x Barracas Central

Campeonato Brasileiro

  • 18h30 - Athletico-PR x Internacional
  • 18h30 - Santos x Chapecoense
  • 20h30 - Vasco x Mirassol

MLS

  • 19h30 - New York Red Bulls x Charlotte
  • 20h15 - Columbus Crew x Cincinnati
  • 20h30 - Montreal x Inter Miami
  • 20h30 - DC United x Toronto
  • 20h30 - New England Revolution x Atlanta United
  • 20h30 - New York City x Chicago Fire
  • 20h30 - Orlando City x Nashville
  • 20h30 - Philadelphia Union x Seattle Sounders
  • 21h30 - Houston Dynamo x Austin
  • 21h30 - Minnesota United x Vancouver Whitecaps
  • 21h30 - St. Louis City x Colorado Rapids
  • 22h30 - San Diego x Dallas
  • 23h30 - Los Angeles FC x Sporting Kansas City
  • 23h30 - Portland Timbers x Real Salt Lake
  • 23h30 - San Jose Earthquakes x LA Galaxy

Veja onde assistir aos jogos deste sábado, 25

SportyNet

  • 8h - Fortuna Dusseldorf x Borussia Dortmund (Amistosos)
  • 11h - Celtic x Milan (Amistosos)
  • 15h - Standard Liège x Juventus (Amistosos)
  • 19h - Liverpool x Sunderland (Amistosos)
  • 20h30 - Wrexham x Leeds United (Amistosos)
  • 0h30 - Tottenham x Auckland FC (Amistosos)

TV Brasil

  • 16h - Mixto x Palmeiras (Campeonato Brasileiro Feminino)

ESPN e Disney+

  • 17h - Newell's Old Boys x Talleres (Campeonato Argentino)
  • 19h15 - River Plate x Barracas Central (Campeonato Argentino)

UOL Play

  • 17h - RB Bragantino x Atlético-MG (Campeonato Brasileiro Feminino)

Prime Video

  • 18h30 - Athletico-PR x Internacional (Campeonato Brasileiro)

SporTV e Premiere

  • 18h30 - Santos x Chapecoense (Campeonato Brasileiro)

Record, CazéTV e Premiere

  • 20h30 - Vasco x Mirassol (Campeonato Brasileiro)

Apple TV

  • 19h30 - New York Red Bulls x Charlotte (MLS)
  • 20h15 - Columbus Crew x Cincinnati (MLS)
  • 20h30 - Montreal x Inter Miami (MLS)
  • 20h30 - DC United x Toronto (MLS)
  • 20h30 - New England Revolution x Atlanta United (MLS)
  • 20h30 - New York City x Chicago Fire (MLS)
  • 20h30 - Orlando City x Nashville (MLS)
  • 20h30 - Philadelphia Union x Seattle Sounders (MLS)
  • 21h30 - Houston Dynamo x Austin (MLS)
  • 21h30 - Minnesota United x Vancouver Whitecaps (MLS)
  • 21h30 - St. Louis City x Colorado Rapids (MLS)
  • 22h30 - San Diego x Dallas (MLS)
  • 23h30 - Los Angeles FC x Sporting Kansas City (MLS)
  • 23h30 - Portland Timbers x Real Salt Lake (MLS)
  • 23h30 - San Jose Earthquakes x LA Galaxy (MLS)
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