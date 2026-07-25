Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos deste sábado, 25

O sábado, 25, de jogos está repleto de opções para o torcedor, que tem do futebol nacional ao internacional para acompanhar. Com a temporada europeia começando, o dia será repleto de amistosos de grandes equipes.
Além disso, haverá a abertura da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, com três partidas, além da sequência da 13ª rodada do Brasileirão Feminino. Além disso, nas opções de ligas das Américas, a bola vai rolar para o Campeonato Argentino e a MLS, dos Estados Unidos.
Veja os jogos deste sábado, 25
Amistosos
- 8h - Fortuna Dusseldorf x Borussia Dortmund
- 11h - Celtic x Milan
- 15h - Standard Liège x Juventus
- 19h - Liverpool x Sunderland
- 20h30 - Wrexham x Leeds United
- 0h30 - Tottenham x Auckland FC
Campeonato Brasileiro Feminino
- 16h - Mixto x Palmeiras
- 17h - RB Bragantino x Atlético-MG
Campeonato Argentino
- 17h - Newell's Old Boys x Talleres
- 19h15 - River Plate x Barracas Central
Campeonato Brasileiro
- 18h30 - Athletico-PR x Internacional
- 18h30 - Santos x Chapecoense
- 20h30 - Vasco x Mirassol
MLS
- 19h30 - New York Red Bulls x Charlotte
- 20h15 - Columbus Crew x Cincinnati
- 20h30 - Montreal x Inter Miami
- 20h30 - DC United x Toronto
- 20h30 - New England Revolution x Atlanta United
- 20h30 - New York City x Chicago Fire
- 20h30 - Orlando City x Nashville
- 20h30 - Philadelphia Union x Seattle Sounders
- 21h30 - Houston Dynamo x Austin
- 21h30 - Minnesota United x Vancouver Whitecaps
- 21h30 - St. Louis City x Colorado Rapids
- 22h30 - San Diego x Dallas
- 23h30 - Los Angeles FC x Sporting Kansas City
- 23h30 - Portland Timbers x Real Salt Lake
- 23h30 - San Jose Earthquakes x LA Galaxy
Veja onde assistir aos jogos deste sábado, 25
SportyNet
- 8h - Fortuna Dusseldorf x Borussia Dortmund (Amistosos)
- 11h - Celtic x Milan (Amistosos)
- 15h - Standard Liège x Juventus (Amistosos)
- 19h - Liverpool x Sunderland (Amistosos)
- 20h30 - Wrexham x Leeds United (Amistosos)
- 0h30 - Tottenham x Auckland FC (Amistosos)
TV Brasil
- 16h - Mixto x Palmeiras (Campeonato Brasileiro Feminino)
ESPN e Disney+
- 17h - Newell's Old Boys x Talleres (Campeonato Argentino)
- 19h15 - River Plate x Barracas Central (Campeonato Argentino)
UOL Play
- 17h - RB Bragantino x Atlético-MG (Campeonato Brasileiro Feminino)
Prime Video
- 18h30 - Athletico-PR x Internacional (Campeonato Brasileiro)
SporTV e Premiere
- 18h30 - Santos x Chapecoense (Campeonato Brasileiro)
Record, CazéTV e Premiere
- 20h30 - Vasco x Mirassol (Campeonato Brasileiro)
Apple TV
- 19h30 - New York Red Bulls x Charlotte (MLS)
- 20h15 - Columbus Crew x Cincinnati (MLS)
- 20h30 - Montreal x Inter Miami (MLS)
- 20h30 - DC United x Toronto (MLS)
- 20h30 - New England Revolution x Atlanta United (MLS)
- 20h30 - New York City x Chicago Fire (MLS)
- 20h30 - Orlando City x Nashville (MLS)
- 20h30 - Philadelphia Union x Seattle Sounders (MLS)
- 21h30 - Houston Dynamo x Austin (MLS)
- 21h30 - Minnesota United x Vancouver Whitecaps (MLS)
- 21h30 - St. Louis City x Colorado Rapids (MLS)
- 22h30 - San Diego x Dallas (MLS)
- 23h30 - Los Angeles FC x Sporting Kansas City (MLS)
- 23h30 - Portland Timbers x Real Salt Lake (MLS)
- 23h30 - San Jose Earthquakes x LA Galaxy (MLS)