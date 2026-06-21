VNL 2026: veja os jogos de vôlei feminino deste domingo

Seleção brasileira feminina de vôlei: equipe segue invicta na VNL 2026 (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)
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Publicado em 21 de junho de 2026 às 00h01.
A Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina 2026 terá nove partidas neste domingo, 21, pela segunda semana da fase preliminar.
Entre os destaques da programação está o duelo entre Alemanha e Brasil, marcado para 10h, em Ancara, na Turquia.
A rodada também terá confrontos como Japão x Itália, às 9h, e Turquia x China, às 13h30.
O Brasil enfrenta a Alemanha neste domingo, 21, às 10h, em Ancara, na Turquia, pela VNL feminina 2026.
Os jogos da VNL feminina 2026 têm transmissão pelo SporTV2, GeTV e VBTV.