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Fase de grupos copa 2026

VNL 2026: veja os jogos de vôlei feminino deste domingo

Rodada deste domingo tem nove partidas; Brasil enfrenta a Alemanha às 10h pela Liga das Nações

Seleção brasileira feminina de vôlei: equipe segue invicta na VNL 2026 (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Seleção brasileira feminina de vôlei: equipe segue invicta na VNL 2026 (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 21 de junho de 2026 às 00h01.

A Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina 2026 terá nove partidas neste domingo, 21, pela segunda semana da fase preliminar.

Entre os destaques da programação está o duelo entre Alemanha e Brasil, marcado para 10h, em Ancara, na Turquia.

A rodada também terá confrontos como Japão x Itália, às 9h, e Turquia x China, às 13h30.

Quais são os jogos da VNL feminina 2026 deste domingo?

  • 1h — Sérvia x Estados Unidos
  • 3h — Bulgária x Ucrânia
  • 5h — Tchécia x República Dominicana
  • 6h30 — Bélgica x França
  • 7h — Canadá x Polônia
  • 9h — Japão x Itália
  • 10h — Alemanha x Brasil
  • 10h30 — Tailândia x Países Baixos
  • 13h30 — Turquia x China

Que horas é o jogo do Brasil na VNL 2026?

O Brasil enfrenta a Alemanha neste domingo, 21, às 10h, em Ancara, na Turquia, pela VNL feminina 2026.

Onde assistir aos jogos da VNL feminina 2026?

Os jogos da VNL feminina 2026 têm transmissão pelo SporTV2, GeTV e VBTV.

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