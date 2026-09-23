Iniciativa fortalece turismo de base comunitária na Amazônia

A BeFly fortaleceu sua parceria com a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) por meio de uma ação de voluntariado corporativo realizada com comunidades das Reservas de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro e Puranga Conquista, na Amazônia.

A iniciativa alcançou sete comunidades, 364 famílias e 684 pessoas, com atividades voltadas ao turismo de base comunitária, valorização dos territórios e troca de conhecimentos.

A partir da parceria com a FAS e do compromisso com a conservação da Amazônia e o fortalecimento do turismo de base comunitária, a BeFly formalizou sua adesão ao Movimento Impacto Biomas, do Pacto Global da ONU.

O compromisso prevê desenvolver e apoiar projetos relacionados à manutenção da vegetação nativa, geração de renda e fortalecimento de povos indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares.

Programação para as comunidades

No território, a programação foi construída a partir da escuta, do diálogo e da troca de saberes com as comunidades.

Em vez de levar soluções prontas, a proposta foi compartilhar conhecimentos e reconhecer quem vive na região como protagonista de sua conservação, de sua história e das oportunidades geradas pelo turismo.

Entre as atividades, Janaina Storfe, especialista em ESG da BeFly, conduziu, na “Floresta Escola”, uma dinâmica sobre preservação, memória e identidade, que também abordou o Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI).

A programação contou ainda com Henrique Falcão, educador, mestre em educação, cultura e identidade e doutorando em antropologia, que apresentou o conceito de Museu Território, iniciativa que reconhece o próprio território como espaço de memória, conhecimento e cultura.

A proposta busca contribuir para que a Comunidade Tumbira e as demais comunidades avancem como referências em turismo de base comunitária, ampliando o protagonismo dos moradores na construção e apresentação de suas próprias histórias. Entre as perspectivas está a de Tumbira se tornar a primeira comunidade da Amazônia reconhecida como Museu Território.

A comunicação também integrou esse processo

Adriana Bezerra, coordenadora de comunicação da BeFly, conduziu uma oficina sobre comunicação estratégica, marca e mídias sociais, compartilhando ferramentas para apoiar as comunidades na divulgação de seus territórios, experiências e iniciativas turísticas.

Ao aproximar turismo, conservação, memória e desenvolvimento local, a iniciativa conecta a estratégia ESG da BeFly à realidade das comunidades e reforça uma visão de turismo na qual quem vive no território participa ativamente da construção de seu presente e de seu futuro.