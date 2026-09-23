Quanto dá para ganhar no TikTok Shop com uma loja pequena?

TikTok Shop: lucro de uma loja pequena depende da margem que sobra depois das taxas da plataforma (Montagem)
Colaboradora
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 13h06.
RESUMO | Não existe renda fixa no TikTok Shop. O ganho de uma loja pequena depende do que sobra de cada venda depois da comissão de 6% ou 10% e da taxa fixa de R$ 4 ou R$ 6 por item, além dos gastos com frete e divulgação. Em um produto de R$ 100 com custo de R$ 40, o lojista fica com cerca de R$ 28 por pedido, o que rende perto de R$ 2.800 com 100 vendas no mês. Para abrir a loja, é preciso ter CNPJ, e lojas novas podem ficar 60 dias sem comissão.
O TikTok Shop movimentou cerca de R$ 5,3 bilhões em vendas no Brasil no primeiro semestre de 2026, segundo a consultoria Momentum Works, uma alta de 9.900% em relação ao mesmo período de 2025. Em maio de 2026, quando a loja completou um ano no país, o volume diário de vendas era 102 vezes maior que o do mês de estreia, de acordo com o próprio TikTok, que soma 134 milhões de usuários ativos no Brasil.
Esse dinheiro passa por 110,2 mil lojas ativas. Na divisão simples, cada uma faturaria perto de R$ 8 mil por mês. A média esconde a concentração: cerca de 3,5 mil lojas, pouco mais de 3% do total, já passaram de R$ 1 milhão em vendas acumuladas. Para uma loja pequena, o número que importa é quanto sobra depois das taxas. O TikTok não divulga o ganho por lojista, mas a conta pode ser feita com a tabela de cobranças em vigor desde julho de 2026.
A loja não tem mensalidade. A cobrança acontece a cada venda, e a faixa de comissão depende do preço final do item, já descontados os abatimentos dados pelo próprio vendedor. A tabela em vigor desde 15 de julho de 2026 é esta:
O desconto dado pelo lojista pode mudar a faixa de cobrança. Um produto de R$ 55 anunciado com R$ 10 de desconto é cobrado como venda de R$ 45 e passa a pagar 10% de comissão.
A simulação abaixo considera um produto de R$ 100, vendido por meio de um afiliado e com anúncio pago:
Sobram R$ 28 por venda, o equivalente a 28% do preço. Sem afiliado e sem anúncio, o valor sobe para R$ 38.
Com base no exemplo anterior, que aponta uma margem de R$ 28 por pedido, o lucro mensal acompanha o volume de vendas:
Embalagem, sistema de emissão de nota fiscal e equipamento para gravar vídeos saem desse valor. A conta também parte do princípio de que todos os pedidos são entregues. Se o comprador devolver o produto depois do envio, a taxa de 6% do programa de frete não é reembolsada.
O faturamento pesa no enquadramento fiscal. O MEI tem limite de R$ 81 mil de faturamento por ano, cerca de R$ 6.750 por mês. Uma loja que vende 100 unidades de R$ 100 por mês fatura R$ 10 mil e já ultrapassa esse teto, o que exige migrar para outro regime, como o Simples Nacional.
A taxa fixa pesa mais sobre itens de baixo valor. Um produto de R$ 30 com custo de R$ 12 paga R$ 3 de comissão, R$ 4 de taxa fixa e R$ 1,80 ao programa de frete. Antes de afiliado e impostos, sobram R$ 9,20. Se um criador vender o item com comissão de 15%, o lojista fica com R$ 4,70. Somadas, as cobranças da plataforma ficam em 18% do preço no produto de R$ 100 e chegam a quase 30% no de R$ 30.
Para chegar aos R$ 2.800 da simulação anterior, essa loja precisaria de cerca de 600 vendas no mês. Por isso, parte dos vendedores monta kits. Um kit cadastrado como item único paga a taxa fixa uma vez e pode passar da faixa de R$ 50, onde a comissão cai para 6%.
A plataforma não exige número mínimo de seguidores para vender, porque os vídeos com produtos são distribuídos para quem ainda não segue a conta. As vendas chegam por quatro canais:
Uma pesquisa interna do TikTok com 17 mil usuários indica que 57,8% dos consumidores que descobrem um produto na rede concluem a compra dentro do próprio app.
Sim. Lojas que concluem as missões de novo vendedor na Central do Vendedor ficam 60 dias sem pagar a comissão da plataforma, com economia limitada a R$ 17 mil. A taxa fixa por item e a do programa de frete continuam valendo nesse período.
A isenção melhora a margem dos primeiros meses, mas o preço de cada produto precisa ser calculado com a tabela cheia, que volta a valer no fim do benefício.
Sim. A conta de vendedor exige CNPJ ativo. O CPF é aceito apenas para quem atua como afiliado, vendendo produtos de outras lojas em troca de comissão. Os requisitos são: