Quanto dá para ganhar no TikTok Shop com uma loja pequena?

RESUMO | Não existe renda fixa no TikTok Shop. O ganho de uma loja pequena depende do que sobra de cada venda depois da comissão de 6% ou 10% e da taxa fixa de R$ 4 ou R$ 6 por item, além dos gastos com frete e divulgação. Em um produto de R$ 100 com custo de R$ 40, o lojista fica com cerca de R$ 28 por pedido, o que rende perto de R$ 2.800 com 100 vendas no mês. Para abrir a loja, é preciso ter CNPJ, e lojas novas podem ficar 60 dias sem comissão.

O TikTok Shop movimentou cerca de R$ 5,3 bilhões em vendas no Brasil no primeiro semestre de 2026, segundo a consultoria Momentum Works, uma alta de 9.900% em relação ao mesmo período de 2025. Em maio de 2026, quando a loja completou um ano no país, o volume diário de vendas era 102 vezes maior que o do mês de estreia, de acordo com o próprio TikTok, que soma 134 milhões de usuários ativos no Brasil.

Esse dinheiro passa por 110,2 mil lojas ativas. Na divisão simples, cada uma faturaria perto de R$ 8 mil por mês. A média esconde a concentração: cerca de 3,5 mil lojas, pouco mais de 3% do total, já passaram de R$ 1 milhão em vendas acumuladas. Para uma loja pequena, o número que importa é quanto sobra depois das taxas. O TikTok não divulga o ganho por lojista, mas a conta pode ser feita com a tabela de cobranças em vigor desde julho de 2026.

Quais são as taxas do TikTok Shop para vendedores?

A loja não tem mensalidade. A cobrança acontece a cada venda, e a faixa de comissão depende do preço final do item, já descontados os abatimentos dados pelo próprio vendedor. A tabela em vigor desde 15 de julho de 2026 é esta:

Produtos abaixo de R$ 50: comissão de 10% mais taxa fixa de R$ 4 por item vendido;

Produtos a partir de R$ 50: comissão de 6% mais taxa fixa de R$ 6 por item vendido;

Programa de Taxas de Envio: 6% sobre o valor do produto, com teto de R$ 50 por item, para bancar cupons de frete grátis. Todos os vendedores no Brasil entram no programa de forma automática após o cadastro;

Comissão de afiliados: percentual opcional, definido pelo vendedor e pago ao criador que gerar a venda.

O desconto dado pelo lojista pode mudar a faixa de cobrança. Um produto de R$ 55 anunciado com R$ 10 de desconto é cobrado como venda de R$ 45 e passa a pagar 10% de comissão.

Quanto uma loja pequena lucra por venda no TikTok Shop?

A simulação abaixo considera um produto de R$ 100, vendido por meio de um afiliado e com anúncio pago:

Preço de venda: R$ 100;

Comissão da plataforma (6%): R$ 6;

Taxa fixa por item: R$ 6;

Programa de Taxas de Envio (6%): R$ 6;

Custo do produto: R$ 40;

Comissão do afiliado (5%): R$ 5;

Anúncio pago, por pedido: R$ 5;

Reserva para impostos: R$ 4.

Sobram R$ 28 por venda, o equivalente a 28% do preço. Sem afiliado e sem anúncio, o valor sobe para R$ 38.

Quanto dá para ganhar por mês com uma loja pequena?

Com base no exemplo anterior, que aponta uma margem de R$ 28 por pedido, o lucro mensal acompanha o volume de vendas:

30 vendas por mês: R$ 840;

100 vendas por mês: R$ 2.800;

300 vendas por mês: R$ 8.400;

500 vendas por mês: R$ 14.000.

Embalagem, sistema de emissão de nota fiscal e equipamento para gravar vídeos saem desse valor. A conta também parte do princípio de que todos os pedidos são entregues. Se o comprador devolver o produto depois do envio, a taxa de 6% do programa de frete não é reembolsada.

O faturamento pesa no enquadramento fiscal. O MEI tem limite de R$ 81 mil de faturamento por ano, cerca de R$ 6.750 por mês. Uma loja que vende 100 unidades de R$ 100 por mês fatura R$ 10 mil e já ultrapassa esse teto, o que exige migrar para outro regime, como o Simples Nacional.

Por que produto barato dá menos lucro no TikTok Shop?

A taxa fixa pesa mais sobre itens de baixo valor. Um produto de R$ 30 com custo de R$ 12 paga R$ 3 de comissão, R$ 4 de taxa fixa e R$ 1,80 ao programa de frete. Antes de afiliado e impostos, sobram R$ 9,20. Se um criador vender o item com comissão de 15%, o lojista fica com R$ 4,70. Somadas, as cobranças da plataforma ficam em 18% do preço no produto de R$ 100 e chegam a quase 30% no de R$ 30.

Para chegar aos R$ 2.800 da simulação anterior, essa loja precisaria de cerca de 600 vendas no mês. Por isso, parte dos vendedores monta kits. Um kit cadastrado como item único paga a taxa fixa uma vez e pode passar da faixa de R$ 50, onde a comissão cai para 6%.

O que aumenta as vendas de uma loja pequena no TikTok Shop?

A plataforma não exige número mínimo de seguidores para vender, porque os vídeos com produtos são distribuídos para quem ainda não segue a conta. As vendas chegam por quatro canais:

Programa de Afiliados: criadores divulgam o produto e recebem comissão só quando a venda acontece. O vendedor pode abrir o item para qualquer criador elegível ou convidar perfis específicos. O Brasil soma 2,3 milhões de influenciadores cadastrados, segundo a Momentum Works;

Transmissões ao vivo: entre maio de 2025 e maio de 2026, o volume de vendas gerado por lives no Brasil cresceu 161 vezes, segundo o TikTok. Cosméticos e itens de cozinha lideram esse formato;

Vídeos com produto marcado: aparecem no feed Para Você e levam direto à compra, sem sair do app;

Aba Loja: funciona como um marketplace tradicional, para quem já chega buscando um produto específico.

Uma pesquisa interna do TikTok com 17 mil usuários indica que 57,8% dos consumidores que descobrem um produto na rede concluem a compra dentro do próprio app.

Existe isenção de taxas para lojas novas?

Sim. Lojas que concluem as missões de novo vendedor na Central do Vendedor ficam 60 dias sem pagar a comissão da plataforma, com economia limitada a R$ 17 mil. A taxa fixa por item e a do programa de frete continuam valendo nesse período.

A isenção melhora a margem dos primeiros meses, mas o preço de cada produto precisa ser calculado com a tabela cheia, que volta a valer no fim do benefício.

Preciso de CNPJ para vender no TikTok Shop?

Sim. A conta de vendedor exige CNPJ ativo. O CPF é aceito apenas para quem atua como afiliado, vendendo produtos de outras lojas em troca de comissão. Os requisitos são: