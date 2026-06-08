Vôlei feminino: quando é o próximo jogo do Brasil? Veja calendário

Após a disputa da primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026, em Brasília, a Seleção Brasileira Feminina volta à quadra na segunda etapa da competição, que será realizada em Ancara, na Turquia.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães ainda terá compromissos na Turquia e no Japão antes da fase final do torneio, marcada para julho, em Macau, na China.

Próximos jogos do Brasil na VNL feminina 2026

Ancara (Turquia)

17 de junho (quarta-feira), às 10h — Brasil x França

18 de junho (quinta-feira), às 10h — Brasil x Bélgica

20 de junho (sábado), às 10h — Brasil x China

21 de junho (domingo), às 10h — Brasil x Alemanha

Osaka (Japão)

8 de julho (quarta-feira), às 7h20 — Brasil x Japão

10 de julho (sexta-feira), às 7h20 — Brasil x Polônia

11 de julho (sábado), às 3h30 — Brasil x Tailândia

12 de julho (domingo), à 0h — Brasil x Estados Unidos

Quando será a fase final do vôlei feminino 2026?

A fase final da VNL feminina 2026 será disputada em Macau, na China. As quartas de final estão previstas para os dias 22 e 23 de julho.

As semifinais serão realizadas em 25 de julho. Já a final e a disputa pelo terceiro lugar estão marcadas para 26 de julho.

Onde assistir aos jogos do Brasil na VNL feminina 2026?

As partidas da seleção brasileira têm transmissão pelo SporTV, Globoplay, ge (YouTube) e VBTV, plataforma oficial da Volleyball World.