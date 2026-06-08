Vôlei feminino: quando é o próximo jogo do Brasil? Veja calendário

Vôlei feminino: equipe brasileira segue na disputa da VNL 2026 após a etapa de Brasília ( Patricy Albuquerque/CBV)
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Publicado em 8 de junho de 2026 às 09h59.
Após a disputa da primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026, em Brasília, a Seleção Brasileira Feminina volta à quadra na segunda etapa da competição, que será realizada em Ancara, na Turquia.
A equipe comandada por José Roberto Guimarães ainda terá compromissos na Turquia e no Japão antes da fase final do torneio, marcada para julho, em Macau, na China.
A fase final da VNL feminina 2026 será disputada em Macau, na China. As quartas de final estão previstas para os dias 22 e 23 de julho.
As semifinais serão realizadas em 25 de julho. Já a final e a disputa pelo terceiro lugar estão marcadas para 26 de julho.
As partidas da seleção brasileira têm transmissão pelo SporTV, Globoplay, ge (YouTube) e VBTV, plataforma oficial da Volleyball World.