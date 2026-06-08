Esporte

Vôlei feminino: quando é o próximo jogo do Brasil? Veja calendário

Seleção brasileira feminina terá oito partidas pela frente antes do mata-mata da Liga das Nações de Vôlei

Vôlei feminino: equipe brasileira segue na disputa da VNL 2026 após a etapa de Brasília ( Patricy Albuquerque/CBV)

Vôlei feminino: equipe brasileira segue na disputa da VNL 2026 após a etapa de Brasília ( Patricy Albuquerque/CBV)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 8 de junho de 2026 às 09h59.

Após a disputa da primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026, em Brasília, a Seleção Brasileira Feminina volta à quadra na segunda etapa da competição, que será realizada em Ancara, na Turquia.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães ainda terá compromissos na Turquia e no Japão antes da fase final do torneio, marcada para julho, em Macau, na China.

Próximos jogos do Brasil na VNL feminina 2026

Ancara (Turquia)

  • 17 de junho (quarta-feira), às 10h — Brasil x França
  • 18 de junho (quinta-feira), às 10h — Brasil x Bélgica
  • 20 de junho (sábado), às 10h — Brasil x China
  • 21 de junho (domingo), às 10h — Brasil x Alemanha

Osaka (Japão)

  • 8 de julho (quarta-feira), às 7h20 — Brasil x Japão
  • 10 de julho (sexta-feira), às 7h20 — Brasil x Polônia
  • 11 de julho (sábado), às 3h30 — Brasil x Tailândia
  • 12 de julho (domingo), à 0h — Brasil x Estados Unidos

Quando será a fase final do vôlei feminino 2026?

A fase final da VNL feminina 2026 será disputada em Macau, na China. As quartas de final estão previstas para os dias 22 e 23 de julho.

As semifinais serão realizadas em 25 de julho. Já a final e a disputa pelo terceiro lugar estão marcadas para 26 de julho.

Onde assistir aos jogos do Brasil na VNL feminina 2026?

As partidas da seleção brasileira têm transmissão pelo SporTV, Globoplay, ge (YouTube) e VBTV, plataforma oficial da Volleyball World.

Acompanhe tudo sobre:VôleiAgenda de jogos

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