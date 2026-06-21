Brasil x Alemanha na VNL 2026: horário e onde assistir ao jogo de vôlei feminino hoje

Vôlei feminino: equipe brasileira segue invicta na VNL 2026 ( Patricy Albuquerque/CBV)
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Publicado em 21 de junho de 2026 às 00h07.
A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra neste domingo, 21, para enfrentar a Alemanha pela Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.
O jogo será disputado às 10h (horário de Brasília), em Ancara, na Turquia, pela segunda semana da fase preliminar da competição.
O Brasil chega embalado após vencer a China por 3 sets a 1 neste sábado, 20. Com o resultado, a equipe chegou a sete vitórias em sete jogos e segue invicta na VNL 2026.
Júlia Bergmann foi o destaque da partida, com 20 pontos, seguida por Rosamaria, que somou 17.
Brasil e Alemanha se enfrentam às 10h (horário de Brasília) deste domingo, 21.
A partida será transmitida ao vivo por TV Globo, sportv2, Globoplay e VBTV.