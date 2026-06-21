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Brasil x Alemanha na VNL 2026: horário e onde assistir ao jogo de vôlei feminino hoje

Seleção brasileira encara a Alemanha neste domingo, 21, após vencer a China e manter 100% de aproveitamento na Liga das Nações

Vôlei feminino: equipe brasileira segue invicta na VNL 2026 ( Patricy Albuquerque/CBV)

Vôlei feminino: equipe brasileira segue invicta na VNL 2026 ( Patricy Albuquerque/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 21 de junho de 2026 às 00h07.

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra neste domingo, 21, para enfrentar a Alemanha pela Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.

O jogo será disputado às 10h (horário de Brasília), em Ancara, na Turquia, pela segunda semana da fase preliminar da competição.

O Brasil chega embalado após vencer a China por 3 sets a 1 neste sábado, 20. Com o resultado, a equipe chegou a sete vitórias em sete jogos e segue invicta na VNL 2026.

Júlia Bergmann foi o destaque da partida, com 20 pontos, seguida por Rosamaria, que somou 17.

Que horas é o jogo Brasil x Alemanha na VNL feminina?

Brasil e Alemanha se enfrentam às 10h (horário de Brasília) deste domingo, 21.

Onde assistir a Brasil x Alemanha na VNL feminina?

A partida será transmitida ao vivo por TV Globo, sportv2, Globoplay e VBTV.

Próximos jogos do Brasil na VNL feminina 2026

Semana 2 — Turquia

  • 21 de junho — 10h — Brasil x Alemanha

Semana 3 — Japão

  • 8 de julho — 7h20 — Brasil x Japão
  • 10 de julho — 7h20 — Brasil x Polônia
  • 11 de julho — 3h30 — Brasil x Tailândia
  • 12 de julho — 0h — Brasil x Estados Unidos

Fase final — China

  • Quartas de final — 22 e 23 de julho
  • Semifinais — 25 de julho
  • Disputa de terceiro lugar e final — 26 de julho
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