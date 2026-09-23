5 sinais de que seu trabalho está ficando mais exposto à inteligência artificial

A exposição à inteligência artificial no trabalho nem sempre aparece como uma grande mudança de cargo ou de equipe. Em muitos casos, ela começa com tarefas específicas que passam a ser feitas de outra maneira.

Um estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) publicado em 2025 estima que um em cada quatro trabalhadores no mundo está em uma ocupação com algum grau de exposição à IA generativa. A entidade ressalta, porém, que a transformação das funções é mais provável do que a substituição completa dos empregos.

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1. Parte do seu trabalho já pode ser automatizada

Um dos sinais mais claros é quando tarefas que antes exigiam trabalho manual passam a ser realizadas com ferramentas de IA.

Isso pode acontecer com atividades como resumir documentos, organizar informações, revisar textos, gerar relatórios, classificar dados ou criar uma primeira versão de uma apresentação.

A OIT identifica maior exposição em ocupações administrativas e também em funções profissionais e técnicas cada vez mais digitalizadas.

2. A empresa começa a medir o uso de IA

Outro sinal aparece quando a organização passa a acompanhar como os funcionários usam IA.

Pode surgir uma política interna, uma ferramenta corporativa, treinamentos ou até metas relacionadas à adoção da tecnologia. Nesse cenário, a IA deixa de ser apenas uma iniciativa individual e passa a fazer parte do processo de trabalho.

O avanço também aparece nos dados da Anthropic. A análise de milhões de interações com o Claude identificou uso de IA concentrado especialmente em desenvolvimento de software, escrita técnica e outras tarefas profissionais.

3. As habilidades exigidas pela vaga começam a mudar

Uma função também pode estar mais exposta quando as empresas passam a procurar novas competências para o mesmo tipo de trabalho.

Em vez de apenas executar uma tarefa, o profissional pode precisar saber revisar resultados produzidos por IA, interpretar informações, fazer perguntas melhores e tomar decisões sobre o que deve ou não ser automatizado.

O levantamento global da PwC de 2026, baseado em mais de 1 bilhão de anúncios de emprego, aponta que as habilidades exigidas nas funções mais expostas à IA estão mudando mais de duas vezes mais rápido que nas menos expostas.

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4. Tarefas operacionais perdem espaço para análise

Quando ferramentas começam a assumir etapas repetitivas, o trabalho humano tende a se concentrar em outras partes do processo.

Um profissional de marketing, por exemplo, pode gastar menos tempo produzindo uma primeira versão de um texto e mais tempo definindo estratégia, avaliando dados e fazendo ajustes. Em finanças, a tecnologia pode apoiar a organização de informações enquanto decisões e análises continuam dependendo do profissional.

Esse movimento é compatível com a pesquisa da Anthropic, que encontrou mais uso de IA para ampliar capacidades humanas do que para automatizar completamente tarefas.

5. A experiência passa a valer de outra forma

A exposição à IA também pode ser percebida quando conhecimento técnico deixa de ser suficiente para executar uma tarefa e passa a ser necessário julgar o resultado produzido pela tecnologia.

A PwC identificou em 2026 que novas tarefas adicionadas a funções expostas à IA são mais associadas a habilidades como julgamento, criatividade e empatia. Entre profissionais em início de carreira, algumas vagas expostas à IA também passaram a exigir competências tradicionalmente associadas a funções mais experientes, como liderança e pensamento estratégico.

Isso não significa que um cargo será necessariamente eliminado. O próprio estudo da OIT aponta que a maior parte dos empregos tende a ser transformada pela IA, e não simplesmente desaparecer.

Para o profissional, observar quais tarefas estão mudando, quais ferramentas estão sendo adotadas e quais habilidades começam a aparecer nas vagas pode ajudar a identificar como seu trabalho está sendo redesenhado.

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