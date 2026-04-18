Vitória x Corinthians: horário, onde assistir e prováveis escalações

Vitória x Corinthians se enfrentam neste sábado, 18, às 20h, no estádio do Barradão. A partida é válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Décimo colocado com 14 pontos, o Vitória vem de triunfo sobre o São Paulo na última rodada por 2 a 0. A equipe tem 14 pontos em dez jogos e vem de dois resultados positivos seguidos, e quer aproveitar a força de mandante para embalar.

Já o Corinthians amarga a 16ª posição e ainda está tentando se encontrar com Fernando Diniz. Sob o comando do novo treinador, o clube não levou gols e parece estar conseguindo um equilíbrio.

Como chega o Vitória para o confronto

Jogando como mandante, o Vitória encontrou um caminho seguro no Brasileirão. Em casa, o clube conquistou quatro triunfos sobre seus domínios e ainda não perdeu.

Além do Brasileirão, o Leão também disputa a Copa do Nordeste, em que venceu o Piauí por 3 a 1 em seu último duelo.

Como chega o Corinthians para o confronto

Já o Corinthians vive seu pior momento no Brasileirão. São oito rodadas consecutivas sem vencer, acumulando quatro empates e quatro derrotas. O rendimento baixo ocasionou a demissão de Dorival Júnior e a contratação de Fernando Diniz.

Pela Libertadores, na quarta-feira, 15, o Timão venceu o Santa Fé, da Colômbia, por 2 a 0, e deu uma respirada na sequência de resultados incômodos.

Onde assistir a Vitória x Corinthians

O duelo entre Vitória x Corinthians terá transmissão do Premiere.

Prováveis escalações

Vitória (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Nathan, Cacá, L. Candido e Ramón; Caique, Baralhas, Erick, E. Martínez e Matheuzinho; Renato Kayser.

Corinthians (Técnico: Fernando Diniz)

Hugo Souza; André Ramalho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Breno Bidon, André Carrillo, Raniele e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Kayke.