Esporte
Fase de grupos copa 2026

João Fonseca vence Stricker de virada e traz 1ª vitória do Brasil na Copa Davis

Brasileiro supera início irregular, reage após perder o primeiro set e garante o primeiro ponto da equipe nacional no confronto disputado no Rio de Janeiro.

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 18h44.

Última atualização em 18 de setembro de 2026 às 18h50.

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RESUMO | João Fonseca venceu o suíço Dominic Stricker por 2 sets a 1 nesta sexta-feira, 18, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, e garantiu o primeiro ponto do Brasil na Copa Davis. Em seu retorno após lesão, o brasileiro perdeu o primeiro set por 6/2, mas reagiu com parciais de 6/3 e 6/2.

João Fonseca venceu o suíço Dominic Stricker por 2 sets a 1, nesta sexta-feira, 18, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, e garantiu o primeiro ponto do Brasil no confronto pela Copa Davis. O tenista brasileiro precisou reverter um cenário desfavorável após um começo de partida com dificuldades.

O duelo marcou o retorno de Fonseca às quadras após a recuperação de uma lesão. Sem o mesmo ritmo competitivo no início do jogo, o brasileiro encontrou dificuldades no primeiro set e permitiu que Stricker assumisse o controle da parcial.

O suíço aproveitou o momento e venceu o primeiro set por 6/2. Na sequência, João Fonseca ajustou sua estratégia, aumentou a intensidade das jogadas e passou a controlar mais os pontos importantes da partida.

Na segunda parcial, o brasileiro confirmou a reação ao vencer por 6/3. No terceiro set, Fonseca manteve o desempenho apresentado na recuperação do confronto e fechou a partida com um 6/2.

Com a vitória, João Fonseca garantiu o primeiro ponto do Brasil diante da Suíça e iniciou a participação da equipe brasileira na Copa Davis com vantagem no confronto.

Gustavo Kuerten acompanha estreia de João Fonseca

A partida contou com a presença de Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros e principal nome da história do tênis brasileiro. O ex-tenista acompanhou a estreia de João Fonseca na Farmasi Arena.

O confronto entre Brasil e Suíça terá cinco partidas no total, com quatro jogos de simples e um duelo de duplas. A equipe que conquistar três vitórias garantirá a classificação para o qualifying da Copa Davis de 2027.

A seleção derrotada no duelo disputará o Grupo Mundial II da competição.

Qual foi o resultado do jogo entre João Fonseca e Dominic Stricker?

João Fonseca venceu Dominic Stricker por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/2, nesta sexta-feira, 18, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro.

Como João Fonseca conseguiu virar a partida?

João Fonseca ajustou sua estratégia e aumentou a intensidade após perder o primeiro set por 6/2. O brasileiro passou a controlar os pontos importantes e venceu as duas parciais seguintes por 6/3 e 6/2.

João Fonseca retornava de lesão na Copa Davis?

Sim. O duelo contra Dominic Stricker marcou o retorno de João Fonseca às quadras após a recuperação de uma lesão.

O que a vitória de João Fonseca representa para o Brasil?

A vitória garantiu o primeiro ponto do Brasil contra a Suíça e colocou a equipe brasileira em vantagem no confronto pela Copa Davis.

Gustavo Kuerten acompanhou a partida de João Fonseca?

Sim. Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros, acompanhou a estreia de João Fonseca na Farmasi Arena.

Como funciona o confronto entre Brasil e Suíça na Copa Davis?

O confronto terá quatro partidas de simples e uma de duplas. A equipe que alcançar três vitórias avançará ao qualifying da Copa Davis de 2027, enquanto a derrotada disputará o Grupo Mundial II.

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