João Fonseca vence Stricker de virada e traz 1ª vitória do Brasil na Copa Davis

RESUMO | João Fonseca venceu o suíço Dominic Stricker por 2 sets a 1 nesta sexta-feira, 18, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, e garantiu o primeiro ponto do Brasil na Copa Davis. Em seu retorno após lesão, o brasileiro perdeu o primeiro set por 6/2, mas reagiu com parciais de 6/3 e 6/2.

João Fonseca venceu o suíço Dominic Stricker por 2 sets a 1, nesta sexta-feira, 18, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, e garantiu o primeiro ponto do Brasil no confronto pela Copa Davis. O tenista brasileiro precisou reverter um cenário desfavorável após um começo de partida com dificuldades.

O duelo marcou o retorno de Fonseca às quadras após a recuperação de uma lesão. Sem o mesmo ritmo competitivo no início do jogo, o brasileiro encontrou dificuldades no primeiro set e permitiu que Stricker assumisse o controle da parcial.

O suíço aproveitou o momento e venceu o primeiro set por 6/2. Na sequência, João Fonseca ajustou sua estratégia, aumentou a intensidade das jogadas e passou a controlar mais os pontos importantes da partida.

Na segunda parcial, o brasileiro confirmou a reação ao vencer por 6/3. No terceiro set, Fonseca manteve o desempenho apresentado na recuperação do confronto e fechou a partida com um 6/2.

Copa Davis com vantagem no confronto. Com a vitória, João Fonseca garantiu o primeiro ponto do Brasil diante da Suíça e iniciou a participação da equipe brasileira nacom vantagem no confronto.

Gustavo Kuerten acompanha estreia de João Fonseca

A partida contou com a presença de Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros e principal nome da história do tênis brasileiro. O ex-tenista acompanhou a estreia de João Fonseca na Farmasi Arena.

O confronto entre Brasil e Suíça terá cinco partidas no total, com quatro jogos de simples e um duelo de duplas. A equipe que conquistar três vitórias garantirá a classificação para o qualifying da Copa Davis de 2027.

A seleção derrotada no duelo disputará o Grupo Mundial II da competição.

Qual foi o resultado do jogo entre João Fonseca e Dominic Stricker?

João Fonseca venceu Dominic Stricker por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/2, nesta sexta-feira, 18, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro.

Como João Fonseca conseguiu virar a partida?

João Fonseca ajustou sua estratégia e aumentou a intensidade após perder o primeiro set por 6/2. O brasileiro passou a controlar os pontos importantes e venceu as duas parciais seguintes por 6/3 e 6/2.

João Fonseca retornava de lesão na Copa Davis?

Sim. O duelo contra Dominic Stricker marcou o retorno de João Fonseca às quadras após a recuperação de uma lesão.

O que a vitória de João Fonseca representa para o Brasil?

A vitória garantiu o primeiro ponto do Brasil contra a Suíça e colocou a equipe brasileira em vantagem no confronto pela Copa Davis.

Gustavo Kuerten acompanhou a partida de João Fonseca?

Sim. Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros, acompanhou a estreia de João Fonseca na Farmasi Arena.

Como funciona o confronto entre Brasil e Suíça na Copa Davis?

O confronto terá quatro partidas de simples e uma de duplas. A equipe que alcançar três vitórias avançará ao qualifying da Copa Davis de 2027, enquanto a derrotada disputará o Grupo Mundial II.