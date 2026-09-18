Bilionário dono do Patriots promete doação milionária após polêmica sobre Palestina

RESUMO | O proprietário do New England Patriots, Robert Kraft, anunciou uma doação de US$ 2 milhões (cerca de R$ 11 milhões) para apoiar causas de ajuda humanitária às vítimas da guerra em Gaza, atendendo a um pedido de Ed Sheeran e respondendo a um desafio público lançado pelo rapper Macklemore.

O proprietário do New England Patriots, Robert Kraft, anunciou em comunicado oficial que pretende doar US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 11 milhões) para apoiar causas destinadas a pessoas afetadas pela guerra em Gaza. A iniciativa surge como uma resposta direta a um desafio lançado pelo rapper Macklemore e atende a um pedido feito pelo cantor Ed Sheeran, que havia acabado de solicitar a contribuição ao dirigente esportivo.

A polêmica ganhou força após Macklemore revelar publicamente que Kraft o havia vetado de se apresentar como ato de abertura da turnê de Ed Sheeran no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, motivado por declarações do rapper em apoio aos palestinos e críticas à condução do conflito — incluindo a execução da música de protesto “Hind’s Hall” durante um show no MetLife Stadium. Após o banimento, Macklemore anunciou que doaria US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões) de seus ganhos na turnê para instituições de caridade voltadas ao auxílio na região e desafiou Kraft a fazer o mesmo.

O pedido de Ed Sheeran e o destino dos recursos

Segundo a declaração emitida por Robert Kraft, a iniciativa de destinar os recursos partiu inicialmente de Ed Sheeran, que ligou para o bilionário antes mesmo do desafio público de Macklemore para solicitar o aporte financeiro equivalente.

"Antes que Macklemore me desafiasse a igualar sua doação, Ed me ligou e pediu para eu comprometer US$ 2 milhões para igualar a contribuição dele e ajudar na região a combater esta crise humanitária", afirmou Kraft em nota divulgada pelo perfil oficial do Gillette Stadium.

Enquanto a doação anunciada por Macklemore tem destinos específicos voltados a organizações como a Palestine Children’s Relief Fund, Heal Palestine, Gaza Soup Kitchen, Medical Aid for Palestinians, UNRWA USA National Committee e Anera, o proprietário do Patriots ainda não especificou quais instituições serão contempladas com o seu repasse de US$ 2 milhões. O episódio gerou forte repercussão na indústria musical, levando outros artistas de abertura da turnê, como Finneas Eilish, Lukas Graham e Aaron Rowe, a abandonarem os shows em solidariedade antes das próximas apresentações programadas para o estádio de Kraft.

Bastidores da polêmica remoção de Macklemore da turnê de Ed Sheeran

O cenário da música e do esporte norte-americano entrou em ebulição após o corte do rapper Macklemore como shoe de abertura da turnê de estádios de Ed Sheeran nos Estados Unidos. O estopim ocorreu durante uma apresentação em Nova Jersey, onde o artista utilizou o palco para entoar frases como "Free Palestine" e tocar sua música de protesto "Hind’s Hall", gerando forte reação imediata de organizações e figuras públicas. Diante da repercussão das manifestações pró-Palestina, a promotora do evento, Messina Touring Group, confirmou que o cantor acabou sendo desligado do line-up para evitar o cancelamento em massa das apresentações.

A exclusão do rapper, contudo, ganhou contornos de forte pressão de bastidores liderada por Robert Kraft, bilionário dono do New England Patriots e do Gillette Stadium. Segundo relato divulgado pelo próprio Macklemore, Kraft teria ligado diretamente para Ed Sheeran impondo um ultimato e articulando com donos de outras arenas norte-americanas para impedir que o show acontecesse com a presença do artista de abertura. A articulação culminou no veto institucional que removeu o rapper das datas restantes da turnê para proteger a logística dos eventos e o acesso de centenas de milhares de fãs aos estádios.

Em sua defesa pública, Robert Kraft confirmou ter banido o músico de seu estádio e fundamentou a decisão citando o que classificou como um histórico de retórica antissemita em apresentações passadas. Conhecido por sua forte atuação filantrópica e por liderar iniciativas de combate ao preconceito através da Foundation to Combat Antisemitism, o magnata pontuou que o ativismo de palco não pode vir desacompanhado de responsabilidade comunitária. Enquanto o empresário assumiu o protagonismo institucional do veto, Ed Sheeran optou por manter silêncio público sobre a crise política que afetou diretamente sua mega turnê.

Qual foi o valor anunciado por Robert Kraft para doação?

O empresário prometeu destinar US$ 2 milhões (cerca de R$ 11 milhões) para causas humanitárias na região do conflito em Gaza.

Quem motivou a decisão de Kraft?

A doação foi solicitada por Ed Sheeran e anunciada logo após um desafio público feito pelo rapper Macklemore.

Por que Macklemore foi banido dos shows?

O rapper foi vetado por Kraft no Gillette Stadium devido a comentários públicos de apoio aos palestinos e ao histórico de posicionamentos relacionados ao conflito.

Outros artistas reagiram ao conflito na turnê?

Sim, músicos como Finneas Eilish, Lukas Graham e Aaron Rowe decidiram deixar a turnê em solidariedade após o afastamento de Macklemore.

Para onde irá o dinheiro doado por Macklemore?

O rapper direcionou seus ganhos na turnê para entidades como a Palestine Children’s Relief Fund, Medical Aid for Palestinians e Anera.