Cruzeiro x Grêmio: horário, onde assistir e prováveis escalações

Colaboradora
Publicado em 18 de abril de 2026 às 06h22.
Cruzeiro x Grêmio se enfrentam neste sábado, 18, às 20h30, no estádio do Mineirão. A partida é válida pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A Raposa vive um momento bastante inconsistente na temporada. A equipe está na 17ª posição no Brasileirão e quer deixar a zona de rebaixamento. Pela Libertadores, perdeu por 2 a 1 para a Universidad Católica, do Chile.
Já o Grêmio venceu o Deportivo Riestra, da Argentina, na Sul-Americana. No Brasileirão, ocupa o 12º lugar com 13 pontos.
Para esse confronto, o Cruzeiro não terá o atacante Kaio Jorge, que se recupera de um problema no púbis. O artilheiro da Raposa não tem previsão de retorno ao time.
Além dele, Cássio, Sinisterra e Marquinhos estão no Departamento Médico e são baixas confirmadas para o duelo deste sábado.
O Grêmio também chega com muitas baixas. O zagueiro Viery, que vinha se consolidando entre os titulares, é a grande baixa no elenco de Luís Castro. O jogador cumpre suspensão após expulsão no Gre-Nal.
Já Marlon, João Pedro, Willian e Villasanti estão lesionados e seguem fora da equipe comandada por Luís Castro.
O duelo entre Cruzeiro x Grêmio terá transmissão do Premiere, Record e CazéTV.
Matheus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Silva, Gerson, Arroyo, Matheus Pereira e Christian; Néiser Vilarreal.
Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Balbuena e Caio Paulista; Juan Nardoni, Noriega, Tetê, Arthur e Amuzu; Carlos Vinícius.