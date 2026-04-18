Cruzeiro x Grêmio: horário, onde assistir e prováveis escalações

Cruzeiro x Grêmio se enfrentam neste sábado, 18, às 20h30, no estádio do Mineirão. A partida é válida pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Raposa vive um momento bastante inconsistente na temporada. A equipe está na 17ª posição no Brasileirão e quer deixar a zona de rebaixamento. Pela Libertadores, perdeu por 2 a 1 para a Universidad Católica, do Chile.

Já o Grêmio venceu o Deportivo Riestra, da Argentina, na Sul-Americana. No Brasileirão, ocupa o 12º lugar com 13 pontos.

Como chega o Cruzeiro para o confronto

Para esse confronto, o Cruzeiro não terá o atacante Kaio Jorge, que se recupera de um problema no púbis. O artilheiro da Raposa não tem previsão de retorno ao time.

Além dele, Cássio, Sinisterra e Marquinhos estão no Departamento Médico e são baixas confirmadas para o duelo deste sábado.

Como chega o Grêmio para o confronto

O Grêmio também chega com muitas baixas. O zagueiro Viery, que vinha se consolidando entre os titulares, é a grande baixa no elenco de Luís Castro. O jogador cumpre suspensão após expulsão no Gre-Nal.

Já Marlon, João Pedro, Willian e Villasanti estão lesionados e seguem fora da equipe comandada por Luís Castro.

Onde assistir a Cruzeiro x Grêmio

O duelo entre Cruzeiro x Grêmio terá transmissão do Premiere, Record e CazéTV.

Prováveis escalações

Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)

Matheus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Silva, Gerson, Arroyo, Matheus Pereira e Christian; Néiser Vilarreal.

Grêmio (Técnico: Luís Castro)

Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Balbuena e Caio Paulista; Juan Nardoni, Noriega, Tetê, Arthur e Amuzu; Carlos Vinícius.