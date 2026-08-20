Verstappen renova com Red Bull após rumores de abandonar a F1

O tetracampeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen seguirá na Red Bull até o fim da temporada de 2030. A equipe anunciou nesta quinta-feira, 20, a extensão do contrato do piloto holandês, que tinha vínculo com a escuderia até 2028.

A renovação encerra, ao menos por enquanto, meses de especulações sobre o futuro de Verstappen na Fórmula 1. O piloto chegou a ser apontado como possível candidato a uma vaga em outras equipes, em meio às críticas ao desempenho da Red Bull nesta temporada.

O anúncio acontece durante a preparação para o Grande Prêmio dos Países Baixos, em Zandvoort, que será disputado neste fim de semana. A prova será a última realizada no circuito, que deixará o calendário da Fórmula 1 após 2026.

Verstappen fica na Red Bull

Verstappen chegou à Red Bull em 2016 e venceu sua primeira corrida pela equipe, no GP da Espanha. Desde então, conquistou quatro títulos mundiais, em 2021, 2022, 2023 e 2024, além de 71 vitórias na categoria.

O piloto terminou a temporada de 2025 em segundo lugar, atrás do britânico Lando Norris, da McLaren. Em 2026, a situação é diferente: Verstappen ainda não venceu um Grande Prêmio na primeira metade da temporada e ocupa atualmente a sexta posição no campeonato.

O desempenho do carro alimentou os rumores sobre uma possível saída da Red Bull. Antes do novo acordo, também surgiram especulações sobre uma eventual mudança de categoria, incluindo uma participação na NASCAR.

Verstappen e a NASCAR

O interesse do holandês por outras categorias do automobilismo já havia sido mencionado por Justin Marks, proprietário da Trackhouse Racing, equipe da NASCAR também patrocinada pela Red Bull.

Em entrevista ao ex-piloto Kevin Harvick, Marks afirmou que gostaria de contar com Verstappen no projeto Project 91, criado pela Trackhouse para levar pilotos de outras categorias à NASCAR.

Segundo ele, conversas preliminares chegaram a ocorrer por meio do ecossistema da Red Bull, mas a parceria da equipe americana com a Chevrolet e a relação da Red Bull na Fórmula 1 com a Ford dificultariam o acordo neste momento.

Verstappen também já competiu fora da Fórmula 1. No início de 2026, participou da NLS, no circuito de Nürburgring, e venceu uma prova durante uma pausa no calendário da categoria.

Último GP em Zandvoort

A renovação acontece às vésperas da última edição do GP dos Países Baixos em Zandvoort. Desde o retorno da corrida ao calendário, em 2021, Verstappen venceu três vezes consecutivas. Nas duas últimas edições, terminou em segundo, atrás de Lando Norris, em 2024, e Oscar Piastri, em 2025.

Para a despedida do circuito, o piloto usará um capacete especial inspirado na tradicional cerâmica azul de Delft. A permanência de Verstappen na Fórmula 1 também afasta, pelo menos até 2030, as dúvidas sobre a continuidade do principal ídolo local na categoria.

“Eu sempre disse: a equipe é como uma segunda família para mim e me sinto em casa”, afirmou Verstappen. “Vim para a equipe esperando poder vencer corridas. O que conseguimos conquistar juntos foi simplesmente lindo.”

*Com AFP