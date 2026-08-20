Special Dog desvia 99% dos resíduos de aterros e aposta em proteínas de moscas para pets

Special Dog: companhia renovou o selo Lixo Zero Ouro e beneficiou milhares de animais por meio de programas sociais
Repórter de ESG
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 06h02.
Última atualização em 25 de agosto de 2026 às 11h02.
A Special Dog Company, companhia de nutrição animal, encerrou 2025 com 99,98% dos resíduos gerados em sua operação desviados de aterros sanitários e levou ao mercado uma nova aposta para reduzir a dependência de proteínas animais tradicionais: um alimento para cães produzido com proteína de inseto.
Os dois movimentos aparecem na quarta edição do Relatório de Sustentabilidade da fabricante de alimentos para cães e gatos, fundada em 2001 em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo.
O documento reúne ainda resultados de programas de bem-estar animal, doação de alimentos e atividades culturais mantidas pela companhia.
No caso dos resíduos, o índice de 99,98% permitiu à empresa renovar a certificação Lixo Zero em nível Ouro. O indicador de desvio mede a parcela de materiais que deixa de seguir para aterros sanitários e recebe outras destinações.
A outra frente ambiental destacada pela empresa está no próprio portfólio. Em 2025, a Special Dog lançou a linha Bionatural Sensitive, apresentada como o primeiro alimento completo da categoria Super Premium fabricado no Brasil com proteína da mosca-soldado-negro.
A categoria Super Premium é usada no mercado de alimentação animal para produtos posicionados em faixas de maior valor agregado, com formulações específicas e seleção de ingredientes.
Desenvolvido para cães com pele sensível, o produto usa a proteína de inseto como alternativa a fontes tradicionais de origem animal com maior impacto ambiental. Segundo a empresa, essa matéria-prima pode gerar até 78% menos emissões de gases de efeito estufa do que a farinha de vísceras de aves.
O percentual é apresentado pela própria companhia e, com as informações disponibilizadas, não é possível detalhar as premissas ou a metodologia utilizadas para chegar à comparação. Ainda assim, a escolha da matéria-prima insere a redução do impacto ambiental entre os critérios usados no desenvolvimento do produto.
“A sustentabilidade está integrada ao nosso modelo de negócio, à cultura e ao nosso jeito de crescer”, afirma João Paulo Figueira, gerente de Desenvolvimento Sustentável da Special Dog Company.
A agenda social da companhia também está concentrada em iniciativas ligadas ao mercado pet. Pelo programa Doe Amor, criado para incentivar a doação de sangue de cães e gatos, a Special Dog estima ter beneficiado quase 249 mil animais desde 2018.
Já o Bem Nutrir destinou, em 2025, mais de 110 toneladas de alimentos a 46 instituições. De acordo com a empresa, cerca de 9,3 mil animais em situação de vulnerabilidade foram atendidos no período.
As ações extrapolam o universo de cães e gatos. Em Santa Cruz do Rio Pardo, onde a companhia foi fundada, o Centro Cultural Special Dog registrou 257 mil pessoas alcançadas ao longo de 2025, alta de 36% em relação ao ano anterior.
O espaço mantém programação gratuita de música, teatro e formação artística voltada à comunidade.
“O ano de 2025 foi, acima de tudo, um período de aprendizado e amadurecimento”, afirma Priscila Manfrim, diretora administrativa da empresa.
O relatório de 2025 foi elaborado com base nas diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), organização que estabelece padrões para a divulgação de impactos econômicos, ambientais e sociais, e do Sustainability Accounting Standards Board (SASB), conjunto de referências voltado à divulgação de informações de sustentabilidade consideradas relevantes para diferentes setores.
A Special Dog afirma adotar os padrões da GRI desde a primeira edição de seu relatório. Em 2026, a companhia, que completa 25 anos, está presente em mais de 40 mil pontos de venda no Brasil, exporta para países da América do Sul e emprega cerca de 2 mil pessoas.