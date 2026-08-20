Special Dog desvia 99% dos resíduos de aterros e aposta em proteínas de moscas para pets

A Special Dog Company, companhia de nutrição animal, encerrou 2025 com 99,98% dos resíduos gerados em sua operação desviados de aterros sanitários e levou ao mercado uma nova aposta para reduzir a dependência de proteínas animais tradicionais: um alimento para cães produzido com proteína de inseto.

Os dois movimentos aparecem na quarta edição do Relatório de Sustentabilidade da fabricante de alimentos para cães e gatos, fundada em 2001 em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo.

O documento reúne ainda resultados de programas de bem-estar animal, doação de alimentos e atividades culturais mantidas pela companhia.

No caso dos resíduos, o índice de 99,98% permitiu à empresa renovar a certificação Lixo Zero em nível Ouro. O indicador de desvio mede a parcela de materiais que deixa de seguir para aterros sanitários e recebe outras destinações.

Proteína animal alternativa

A outra frente ambiental destacada pela empresa está no próprio portfólio. Em 2025, a Special Dog lançou a linha Bionatural Sensitive, apresentada como o primeiro alimento completo da categoria Super Premium fabricado no Brasil com proteína da mosca-soldado-negro.

A categoria Super Premium é usada no mercado de alimentação animal para produtos posicionados em faixas de maior valor agregado, com formulações específicas e seleção de ingredientes.

Desenvolvido para cães com pele sensível, o produto usa a proteína de inseto como alternativa a fontes tradicionais de origem animal com maior impacto ambiental. Segundo a empresa, essa matéria-prima pode gerar até 78% menos emissões de gases de efeito estufa do que a farinha de vísceras de aves.

O percentual é apresentado pela própria companhia e, com as informações disponibilizadas, não é possível detalhar as premissas ou a metodologia utilizadas para chegar à comparação. Ainda assim, a escolha da matéria-prima insere a redução do impacto ambiental entre os critérios usados no desenvolvimento do produto.

“A sustentabilidade está integrada ao nosso modelo de negócio, à cultura e ao nosso jeito de crescer”, afirma João Paulo Figueira, gerente de Desenvolvimento Sustentável da Special Dog Company.

Bem-estar animal entra no balanço

A agenda social da companhia também está concentrada em iniciativas ligadas ao mercado pet. Pelo programa Doe Amor, criado para incentivar a doação de sangue de cães e gatos, a Special Dog estima ter beneficiado quase 249 mil animais desde 2018.

Já o Bem Nutrir destinou, em 2025, mais de 110 toneladas de alimentos a 46 instituições. De acordo com a empresa, cerca de 9,3 mil animais em situação de vulnerabilidade foram atendidos no período.

As ações extrapolam o universo de cães e gatos. Em Santa Cruz do Rio Pardo, onde a companhia foi fundada, o Centro Cultural Special Dog registrou 257 mil pessoas alcançadas ao longo de 2025, alta de 36% em relação ao ano anterior.

O espaço mantém programação gratuita de música, teatro e formação artística voltada à comunidade.

“O ano de 2025 foi, acima de tudo, um período de aprendizado e amadurecimento”, afirma Priscila Manfrim, diretora administrativa da empresa.

Relatório segue padrões internacionais

O relatório de 2025 foi elaborado com base nas diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), organização que estabelece padrões para a divulgação de impactos econômicos, ambientais e sociais, e do Sustainability Accounting Standards Board (SASB), conjunto de referências voltado à divulgação de informações de sustentabilidade consideradas relevantes para diferentes setores.

A Special Dog afirma adotar os padrões da GRI desde a primeira edição de seu relatório. Em 2026, a companhia, que completa 25 anos, está presente em mais de 40 mil pontos de venda no Brasil, exporta para países da América do Sul e emprega cerca de 2 mil pessoas.