O jeans da Levi’s que voltou ao radar dos colecionadores

No fim dos anos 1990, o 501 já era uma peça tão presente no armário americano que começou a perder espaço entre o público mais jovem, que buscava se afastar dos ícones do século passado associados ao modelo, de James Dean a Steve McQueen. Enquanto marcas como Gap, Ralph Lauren e Calvin Klein avançavam sobre essa geração com propostas mais atuais, a Levi's viu a necessidade de repensar sua linha principal para não perder relevância na virada do milênio.

A resposta da marca veio em 1999, com o lançamento do Engineered Jeans. A proposta partiu do 501 tradicional, mas reorganizou a peça em torno de um novo princípio, o de acompanhar o movimento do corpo em vez de apenas vesti-lo. Os designers da Levi's observaram que o jeans clássico, produzido em tecido sarjado de torção para a direita, tendia a torcer naturalmente para a esquerda com o uso. A partir dessa constatação, a marca desenvolveu uma construção tridimensional, com a costura lateral torcida seguindo o formato da perna e um recorte na parte de trás, conhecido como darted yoke, que ajudava a ajustar o caimento ao corpo.

Outros pontos do 501 também foram revistos na nova linha. Os bolsos traseiros ganharam posição mais baixa, as passadeiras do cinto ficaram mais longas e a barra passou a ser moldada de forma diferente, seguindo a lógica de conforto que orientou o projeto. O resultado era uma peça reconhecível à primeira vista.

A publicidade que ajudou a construir a reputação da linha

A Levi's também investiu em campanhas de grande produção para apresentar o Engineered Jeans. A agência britânica Bartle Bogle Hegarty ficou responsável pela publicidade da marca no período e, em 2002, lançou o comercial Odyssey, dirigido pelo cineasta Jonathan Glazer, hoje conhecido por longas como Sob a Pele e Zona de Interesse, vencedor do Oscar de melhor filme internacional em 2024. O filme, rodado em Budapeste e finalizado com efeitos da produtora britânica Framestore, mostrava um casal que atravessava paredes e corria sobre troncos de árvores, embalado pela trilha Sarabande, de Handel.

Do auge ao mercado vintage

O Engineered Jeans ganhou popularidade rapidamente, principalmente na Europa, e virou a opção de quem buscava uma alternativa ao jeans convencional. Em poucos anos, o cenário da moda mudou de novo. Em meados dos anos 2000, o skinny jeans passou a dominar o mercado jovem, e o caimento mais largo do Engineered Jeans perdeu espaço nas prateleiras.

Em 2019, a Levi's relançou a linha para marcar seus 20 anos, com peças inspiradas na coleção original e detalhes como o patch traseiro de dois cavalos e elastano incorporado ao tecido. O retorno de força do Engineered Jeans ao noticiário de moda partiu, sobretudo, da comunidade de colecionadores de peças vintage e de segunda mão. Por ter ficado em alta por um período curto, o modelo se tornou raro, o que ajudou a valorizar as peças originais no mercado de revenda. Em plataformas como eBay e Poshmark, calças da linha original aparecem à venda por valores entre US$ 90 e US$ 450, o equivalente a algo entre R$ 460 e R$ 2.300 na cotação atual. Peças com detalhes raros, como o fechamento por fivela nas costas, ficam na faixa mais alta.

A procura por essas peças levou a própria Levi's a revisitar a construção torcida em outras coleções. Em 2025, a marca apresentou a cápsula Twisted Denim, que retoma o princípio da costura em espiral criado em 1999, aplicado a silhuetas mais soltas e assimétricas, em diálogo com o movimento de jeans esculturais que outras marcas contemporâneas também exploram.