Casual
Guia de Viagens100 MELHORES RESTAURANTESVINHOSTURISMORELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

O jeans da Levi’s que voltou ao radar dos colecionadores

A linha criada pela Levi's em 1999 revisou a modelagem do jeans clássico com construção pensada para o movimento do corpo, e segue disputada por colecionadores décadas depois

Costura torcida acompanha o formato da perna e marca o caimento nas duas versões do Engineered Jeans, feminina e masculina, da Levi's (Montagem/EXAME/Levi's)

Costura torcida acompanha o formato da perna e marca o caimento nas duas versões do Engineered Jeans, feminina e masculina, da Levi's (Montagem/EXAME/Levi's)

Gustavo Frank
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 06h22.

Última atualização em 20 de agosto de 2026 às 08h25.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreModa
Saiba mais

No fim dos anos 1990, o 501 já era uma peça tão presente no armário americano que começou a perder espaço entre o público mais jovem, que buscava se afastar dos ícones do século passado associados ao modelo, de James Dean a Steve McQueen. Enquanto marcas como Gap, Ralph Lauren e Calvin Klein avançavam sobre essa geração com propostas mais atuais, a Levi's viu a necessidade de repensar sua linha principal para não perder relevância na virada do milênio.

A resposta da marca veio em 1999, com o lançamento do Engineered Jeans. A proposta partiu do 501 tradicional, mas reorganizou a peça em torno de um novo princípio, o de acompanhar o movimento do corpo em vez de apenas vesti-lo. Os designers da Levi's observaram que o jeans clássico, produzido em tecido sarjado de torção para a direita, tendia a torcer naturalmente para a esquerda com o uso. A partir dessa constatação, a marca desenvolveu uma construção tridimensional, com a costura lateral torcida seguindo o formato da perna e um recorte na parte de trás, conhecido como darted yoke, que ajudava a ajustar o caimento ao corpo.

Outros pontos do 501 também foram revistos na nova linha. Os bolsos traseiros ganharam posição mais baixa, as passadeiras do cinto ficaram mais longas e a barra passou a ser moldada de forma diferente, seguindo a lógica de conforto que orientou o projeto. O resultado era uma peça reconhecível à primeira vista.

@maintainingthemystery

At the risk of exposing my terrible consumerism, I’ll make a denim collection video eventually 😅 #ootd #levisengineered #vintagelevis #ourlegacy #fashiontiktok

♬ original sound - 𝑖𝑠𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙𝑎 ˚୨୧⋆

A publicidade que ajudou a construir a reputação da linha

A Levi's também investiu em campanhas de grande produção para apresentar o Engineered Jeans. A agência britânica Bartle Bogle Hegarty ficou responsável pela publicidade da marca no período e, em 2002, lançou o comercial Odyssey, dirigido pelo cineasta Jonathan Glazer, hoje conhecido por longas como Sob a Pele e Zona de Interesse, vencedor do Oscar de melhor filme internacional em 2024. O filme, rodado em Budapeste e finalizado com efeitos da produtora britânica Framestore, mostrava um casal que atravessava paredes e corria sobre troncos de árvores, embalado pela trilha Sarabande, de Handel.

Do auge ao mercado vintage

@roxannebethhoare

Finally found some Levi’s Engineered Jeans!!👖 @Levi’s @Vinted #levis #levisengineeredjeans #levisjeans #90sjeans #90sstyle #90sfashion #nhogirl

♬ original sound - AMBRR

O Engineered Jeans ganhou popularidade rapidamente, principalmente na Europa, e virou a opção de quem buscava uma alternativa ao jeans convencional. Em poucos anos, o cenário da moda mudou de novo. Em meados dos anos 2000, o skinny jeans passou a dominar o mercado jovem, e o caimento mais largo do Engineered Jeans perdeu espaço nas prateleiras.

Em 2019, a Levi's relançou a linha para marcar seus 20 anos, com peças inspiradas na coleção original e detalhes como o patch traseiro de dois cavalos e elastano incorporado ao tecido. O retorno de força do Engineered Jeans ao noticiário de moda partiu, sobretudo, da comunidade de colecionadores de peças vintage e de segunda mão. Por ter ficado em alta por um período curto, o modelo se tornou raro, o que ajudou a valorizar as peças originais no mercado de revenda. Em plataformas como eBay e Poshmark, calças da linha original aparecem à venda por valores entre US$ 90 e US$ 450, o equivalente a algo entre R$ 460 e R$ 2.300 na cotação atual. Peças com detalhes raros, como o fechamento por fivela nas costas, ficam na faixa mais alta.

A procura por essas peças levou a própria Levi's a revisitar a construção torcida em outras coleções. Em 2025, a marca apresentou a cápsula Twisted Denim, que retoma o princípio da costura em espiral criado em 1999, aplicado a silhuetas mais soltas e assimétricas, em diálogo com o movimento de jeans esculturais que outras marcas contemporâneas também exploram.

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:Levi'sModa
Próximo

Mais de Casual

Human Made, marca de Pharrell Williams e NIGO, chega ao Brasil pela Metro

Criador da Do Bem quer reinventar o mercado de energéticos

A marca de tênis que cresceu 239% e ameaça o domínio de Nike e Adidas

8 peças de luxo para enfrentar os dias de chuva

Mais na Exame

Brasil

Fachin intima Mendonça a responder sobre recurso da AGU contra afastamento de diretores da PF

Pop

Pais de Celeste Rivas pedem pena de morte para D4vd caso cantor seja condenado

Um conteúdo Esfera Brasil

25 anos depois: Atentado às torres gêmeas mudou a política imigratória dos EUA para sempre

Ciência

'Não estamos preparados': astrofísico de Harvard alerta para caos após contato alienígena