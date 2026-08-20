6 recursos escondidos do Claude que podem facilitar sua rotina de trabalho

Quem usa o Claude apenas para escrever ou revisar textos pode estar deixando de lado recursos voltados a tarefas mais complexas.

A plataforma reúne ferramentas para organizar documentos, pesquisar informações atualizadas, conectar dados externos e até transformar uma conversa em um arquivo ou aplicação que pode ser reutilizada depois.

Algumas dessas funções estão disponíveis inclusive no plano gratuito, enquanto outras dependem de assinaturas específicas. Conheça algumas delas.

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1. Crie um projeto com uma base de conhecimento própria

Os Projetos funcionam como espaços de trabalho separados dentro do Claude. É possível colocar documentos, textos, códigos e outros arquivos em uma base de conhecimento e definir instruções específicas para aquele ambiente.

Para quem trabalha com conteúdo, por exemplo, dá para criar um projeto dedicado a uma empresa e adicionar informações sobre tom de voz, produtos, público-alvo e materiais anteriores.

A partir daí, as conversas feitas dentro daquele projeto passam a contar com esse contexto. A função está disponível para usuários gratuitos, que podem criar até cinco projetos.

2. Transforme uma conversa em um arquivo reutilizável

Os chamados Artifacts permitem que o Claude transforme uma solicitação em conteúdos independentes que podem ser editados e reutilizados. Entre os exemplos estão documentos, códigos, páginas HTML, diagramas, fluxogramas e componentes interativos.

Na prática, em vez de receber apenas uma resposta no meio do chat, o usuário pode pedir algo como: “Crie um modelo de calendário editorial que eu possa editar”. O resultado pode aparecer como um artefato separado, facilitando ajustes posteriores.

A função também pode ser usada para criar pequenas ferramentas e visualizações sem que o usuário precise programá-las manualmente.

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3. Faça uma pesquisa mais aprofundada

Para perguntas que exigem levantamento de informações, o Claude possui um modo de Pesquisa que realiza várias buscas complementares antes de elaborar a resposta.

A ferramenta pode explorar diferentes ângulos de um mesmo assunto, reunir informações de diversas fontes e apresentar um relatório com citações para conferência. O recurso está disponível nos planos pagos Pro, Max, Team e Enterprise.

Para um profissional de marketing, por exemplo, isso pode servir para pesquisar concorrentes, tendências de um setor ou informações necessárias para uma apresentação.

4. Conecte ferramentas de trabalho ao Claude

Os conectores MCP permitem integrar o Claude a ferramentas e fontes de dados externas. Dependendo da configuração, a plataforma pode pesquisar documentos, acessar e-mails ou chamar APIs sem que o usuário precise alternar constantemente entre aplicações.

Há ainda conectores voltados para ferramentas de trabalho e extensões que dão ao Claude Desktop acesso a arquivos e recursos do próprio computador.

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5. Use a busca na web para informações atualizadas

Quando a tarefa depende de acontecimentos recentes, o Claude pode pesquisar a internet em tempo real. A ferramenta apresenta as fontes utilizadas, permitindo conferir de onde vieram as informações.

O recurso é especialmente útil para pesquisas que envolvem notícias, dados recentes, empresas ou informações que mudam com frequência.

6. Use a IA para analisar, e não apenas responder

Outro recurso útil é o pensamento estendido, voltado para tarefas que exigem raciocínio mais complexo. Segundo a própria Anthropic, ele pode ser usado para problemas matemáticos, depuração de código e análises que exigem considerar diferentes perspectivas.

Para uma rotina profissional, isso pode significar pedir ao Claude que compare alternativas, identifique riscos de uma proposta ou examine diferentes caminhos antes de chegar a uma recomendação.

O resultado é uma utilização mais ampla da ferramenta: em vez de servir apenas como um espaço para fazer perguntas, o Claude pode funcionar como um ambiente para organizar informações, pesquisar, criar materiais e trabalhar com dados de diferentes fontes.