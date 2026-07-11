Veja recordes que foram quebrados na Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo se aproxima de seu final, mas, antes mesmo da decisão, recordes já foram quebrados na edição de 2026 e marcas históricas foram alcançadas com o Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Maior Copa da história

Antes mesmo de a bola rolar para a primeira partida da Copa do Mundo de 2026, um recorde já havia sido estabelecido: o de maior Copa de todos os tempos, contando com 48 participantes e um total de 104 jogos.

Maior artilheiro da história

Um recorde que foi quebrado em 2026, mas que segue com uma disputa aberta, é o do maior artilheiro da história da Copa do Mundo. Miroslav Klose era o detentor da marca, com 16 gols.

Mas Lionel Messi e Kylian Mbappé ultrapassaram o alemão, com os oito gols marcados cada um em 2026, e disputam a primeira colocação. O argentino soma 21 tentos, enquanto o francês tem 20.

Jogador a marcar em mais Copas

No quesito artilharia, Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador a marcar gols em seis edições diferentes da Copa do Mundo. Os tentos foram distribuídos entre 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026, com 11 gols somando todos os Mundiais.

Jogador com mais gols em mata-mata de Copas

O atacante Kylian Mbappé se tornou o jogador com mais gols em mata-mata no torneio. Com os quatro tentos anotados em 2026, dois sobre a Suécia, um contra o Paraguai e um contra o Marrocos, o francês chegou à marca de 12 bolas na rede em jogos eliminatórios.

Público nos estádios

A marca anterior pertencia a outra edição realizada nos Estados Unidos, em 1994. Foram pouco menos de 3,6 milhões de espectadores nos estádios. Desta vez, com as participações de Canadá e México, a Copa do Mundo de 2026 já registrou a presença de mais de 6 milhões de espectadores nos jogos.