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Lula tem 47% e Flávio, 45%, no 2º turno, aponta Datafolha

Os dois seguem em situação de empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos

(Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

(Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 18h58.

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A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), que aparece com 45%.

Os dois seguem em situação de empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Na pesquisa anterior, divulgada uma semana atrás, Lula tinha 46% e Flávio, 44%.

Veja os números:

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula (PT): 47% (eram 46%)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 45% (eram 44%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 7% (eram 8%)
  • Indecisos: 1% (era 1%)

Primeiro turno

No primeiro turno, Lula aparece com 40% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 36%. Na pesquisa anterior, os dois tinham 39% e 36%, respectivamente. A diferença atual também está no limite da margem de erro.

Na pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Augusto Cury aparece com 5%, seguido por Ronaldo Caiado, com 4%, e Renan Santos, com 3%.

Romeu Zema e Samara Martins (UP) têm 1% cada. Edmilson Costa (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO), Wilson Grassi (Democrata), Leonardo Avalanche (PRTB), Clariana Barão (DC) e Hertz Dias (PSTU) aparecem com 0%.

Brancos, nulos e nenhum candidato somam 5%, enquanto 2% dos entrevistados se declararam indecisos.

Veja os números:

  • Lula (PT): 40% (eram 39%)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 36% (eram 36%)
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 5% (eram 6%)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 4%)
  • Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%)
  • Romeu Zema (Novo): 1% (eram 2%)
  • Samara Martins (UP): 1% (era 1%)
  • Edmilson Costa (PCB): 0 (era zero)
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0 (era 1%)
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0 (era zero)
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 0 (não estava na pesquisa anterior)
  • Clariana Barão (DC): 0 (era zero)
  • Hertz Dias (PSTU): 0 (era zero)
  • Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 6%)
  • Indecisos: 2% (eram 3%)

O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 22 e 23 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-00304/2026.

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