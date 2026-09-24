Lula tem 47% e Flávio, 45%, no 2º turno, aponta Datafolha

(Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)
Repórter
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 18h58.
A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), que aparece com 45%.
Os dois seguem em situação de empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
Na pesquisa anterior, divulgada uma semana atrás, Lula tinha 46% e Flávio, 44%.
No primeiro turno, Lula aparece com 40% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 36%. Na pesquisa anterior, os dois tinham 39% e 36%, respectivamente. A diferença atual também está no limite da margem de erro.
Na pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Augusto Cury aparece com 5%, seguido por Ronaldo Caiado, com 4%, e Renan Santos, com 3%.
Romeu Zema e Samara Martins (UP) têm 1% cada. Edmilson Costa (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO), Wilson Grassi (Democrata), Leonardo Avalanche (PRTB), Clariana Barão (DC) e Hertz Dias (PSTU) aparecem com 0%.
Brancos, nulos e nenhum candidato somam 5%, enquanto 2% dos entrevistados se declararam indecisos.
O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 22 e 23 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-00304/2026.