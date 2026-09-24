Como fazer squishy de papel? Veja o passo a passo e modelos para imprimir

O squishy ganhou espaço entre as tendências de busca no Brasil. Segundo levantamento do Google Trends, as pesquisas pelo brinquedo cresceram 450% nos últimos 90 dias, atingindo em setembro o maior nível registrado no país.

A procura por tutoriais também disparou. A busca por “como fazer squishy” aumentou 500% no mesmo período, enquanto a pesquisa por “como fazer squishy de papel” aparece entre as principais dúvidas relacionadas ao brinquedo.

O interesse chegou a colocar o Brasil na segunda posição mundial em buscas por squishy nos últimos sete dias, atrás apenas da Dinamarca.

A tendência também impulsionou o interesse pelas versões artesanais, com buscas por materiais, técnicas de produção e diferentes formatos. Entre as mais famosas está o squishy de papel, uma alternativa simples para quem quer criar o próprio brinquedo em casa.

O que é um squishy de papel?

O squishy de papel é um brinquedo artesanal inspirado nos squishies tradicionais, conhecidos por serem objetos macios que podem ser apertados e voltar ao formato original.

Na versão feita em casa, o papel funciona como a estrutura externa. O interior recebe um material que deixa o objeto mais flexível e confortável para apertar.

Uma das vantagens do modelo de papel é a possibilidade de imprimir moldes prontos ou desenhar um formato próprio.

Materiais necessários

Para fazer um squishy de papel, separe:

Papel sulfite ou papel mais firme

Impressora, caso use um molde pronto

Lápis de cor, canetinhas ou lápis de cera

Fita adesiva transparente

Tesoura

Cola

Enchimento, como espuma macia, algodão ou pedaços de esponja

A escolha do enchimento interfere diretamente no resultado. Materiais mais leves e flexíveis deixam o squishy mais fácil de apertar.

Como fazer squishy de papel

1. Escolha ou desenhe o molde

Comece escolhendo o formato do squishy. Pode ser uma fruta, um animal, um personagem ou qualquer outro desenho.

Para facilitar, procure modelos com frente e verso semelhantes. Desenhe as duas partes no papel ou imprima um molde. No site Casa e Festa há algumas opções gratuitas.

Outra opção é buscar por "paper squishy" no Pinterest e escolher o molde desejado.

2. Pinte o desenho

Antes de montar a peça, aproveite para colorir os dois lados do papel.

Essa etapa permite adicionar detalhes como olhos, boca, textura e sombras. Canetinhas e lápis de cor funcionam bem para esse tipo de trabalho.

3. Cubra o papel com fita

Cole pedaços de fita adesiva transparente sobre toda a superfície do desenho.

A fita ajuda a proteger o papel e cria uma camada mais resistente. Cubra também as bordas, deixando uma pequena abertura para colocar o enchimento.

4. Recorte as partes

Recorte o desenho seguindo o contorno escolhido.

Faça o mesmo com a segunda parte do molde. Quanto mais próximos forem os formatos, mais uniforme ficará o squishy depois da montagem.

5. Una as duas partes

Posicione os dois lados do desenho e passe fita adesiva pelas bordas para unir as peças.

Deixe uma pequena abertura em uma das laterais. Ela será usada para colocar o enchimento.

6. Coloque o enchimento

Insira pequenos pedaços de espuma, esponja ou algodão pela abertura.

Evite compactar demais o material. Um preenchimento mais solto deixa o objeto mais fácil de apertar.

7. Feche a abertura

Depois de preencher o squishy, termine de fechar a lateral com fita adesiva.

Confira se todas as bordas estão bem presas para evitar que o enchimento saia.

Opções de modelos para imprimir

Uma forma prática de começar é usar moldes com formatos simples. Frutas, doces, animais e personagens funcionam bem porque permitem trabalhar com contornos fáceis de recortar.

Entre as opções estão modelos de:

Morango;

Melancia;

Donut;

Sorvete;

Gatinho;

Cachorro;

Ursinho;

Estrelas;

Corações;

Personagens de desenhos.

Também é possível criar uma coleção temática e fazer vários squishies com o mesmo padrão de montagem.

Como deixar o squishy mais macio?

O principal fator é o material utilizado no preenchimento. Espuma e esponja tendem a proporcionar uma sensação mais próxima dos squishies comerciais.

O tamanho dos pedaços também influencia. Pequenos pedaços distribuídos pelo interior ajudam a preencher o formato sem deixar a peça rígida.

Para crianças pequenas, vale escolher materiais adequados à idade e acompanhar a atividade durante o uso da tesoura, da cola e de peças pequenas.

Criar um squishy de papel transforma uma folha comum em um brinquedo personalizado. Com um molde simples e alguns materiais encontrados em casa, dá para experimentar diferentes formatos e montar uma coleção inteira.