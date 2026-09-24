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Como fazer squishy de papel? Veja o passo a passo e modelos para imprimir

Aprenda a montar o brinquedo artesanal, escolha um molde e personalize com desenhos e cores

Squishy de papel: veja quais materiais usar, como montar o brinquedo e ideias de modelos para imprimir (Reprodução / @artepor.matheus/Instagram)

Squishy de papel: veja quais materiais usar, como montar o brinquedo e ideias de modelos para imprimir (Reprodução / @artepor.matheus/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 19h01.

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O squishy ganhou espaço entre as tendências de busca no Brasil. Segundo levantamento do Google Trends, as pesquisas pelo brinquedo cresceram 450% nos últimos 90 dias, atingindo em setembro o maior nível registrado no país.

A procura por tutoriais também disparou. A busca por “como fazer squishy” aumentou 500% no mesmo período, enquanto a pesquisa por “como fazer squishy de papel” aparece entre as principais dúvidas relacionadas ao brinquedo.

O interesse chegou a colocar o Brasil na segunda posição mundial em buscas por squishy nos últimos sete dias, atrás apenas da Dinamarca.

A tendência também impulsionou o interesse pelas versões artesanais, com buscas por materiais, técnicas de produção e diferentes formatos. Entre as mais famosas está o squishy de papel, uma alternativa simples para quem quer criar o próprio brinquedo em casa.

O que é um squishy de papel?

O squishy de papel é um brinquedo artesanal inspirado nos squishies tradicionais, conhecidos por serem objetos macios que podem ser apertados e voltar ao formato original.

Na versão feita em casa, o papel funciona como a estrutura externa. O interior recebe um material que deixa o objeto mais flexível e confortável para apertar.

Uma das vantagens do modelo de papel é a possibilidade de imprimir moldes prontos ou desenhar um formato próprio.

Materiais necessários

Para fazer um squishy de papel, separe:

  • Papel sulfite ou papel mais firme
  • Impressora, caso use um molde pronto
  • Lápis de cor, canetinhas ou lápis de cera
  • Fita adesiva transparente
  • Tesoura
  • Cola
  • Enchimento, como espuma macia, algodão ou pedaços de esponja

A escolha do enchimento interfere diretamente no resultado. Materiais mais leves e flexíveis deixam o squishy mais fácil de apertar.

Como fazer squishy de papel

1. Escolha ou desenhe o molde

Comece escolhendo o formato do squishy. Pode ser uma fruta, um animal, um personagem ou qualquer outro desenho.

Para facilitar, procure modelos com frente e verso semelhantes. Desenhe as duas partes no papel ou imprima um molde. No site Casa e Festa há algumas opções gratuitas.

Outra opção é buscar por "paper squishy" no Pinterest e escolher o molde desejado.

2. Pinte o desenho

Antes de montar a peça, aproveite para colorir os dois lados do papel.

Essa etapa permite adicionar detalhes como olhos, boca, textura e sombras. Canetinhas e lápis de cor funcionam bem para esse tipo de trabalho.

3. Cubra o papel com fita

Cole pedaços de fita adesiva transparente sobre toda a superfície do desenho.

A fita ajuda a proteger o papel e cria uma camada mais resistente. Cubra também as bordas, deixando uma pequena abertura para colocar o enchimento.

4. Recorte as partes

Recorte o desenho seguindo o contorno escolhido.

Faça o mesmo com a segunda parte do molde. Quanto mais próximos forem os formatos, mais uniforme ficará o squishy depois da montagem.

5. Una as duas partes

Posicione os dois lados do desenho e passe fita adesiva pelas bordas para unir as peças.

Deixe uma pequena abertura em uma das laterais. Ela será usada para colocar o enchimento.

6. Coloque o enchimento

Insira pequenos pedaços de espuma, esponja ou algodão pela abertura.

Evite compactar demais o material. Um preenchimento mais solto deixa o objeto mais fácil de apertar.

7. Feche a abertura

Depois de preencher o squishy, termine de fechar a lateral com fita adesiva.

Confira se todas as bordas estão bem presas para evitar que o enchimento saia.

Opções de modelos para imprimir

Uma forma prática de começar é usar moldes com formatos simples. Frutas, doces, animais e personagens funcionam bem porque permitem trabalhar com contornos fáceis de recortar.

Entre as opções estão modelos de:

  • Morango;
  • Melancia;
  • Donut;
  • Sorvete;
  • Gatinho;
  • Cachorro;
  • Ursinho;
  • Estrelas;
  • Corações;
  • Personagens de desenhos.

Também é possível criar uma coleção temática e fazer vários squishies com o mesmo padrão de montagem.

Como deixar o squishy mais macio?

O principal fator é o material utilizado no preenchimento. Espuma e esponja tendem a proporcionar uma sensação mais próxima dos squishies comerciais.

O tamanho dos pedaços também influencia. Pequenos pedaços distribuídos pelo interior ajudam a preencher o formato sem deixar a peça rígida.

Para crianças pequenas, vale escolher materiais adequados à idade e acompanhar a atividade durante o uso da tesoura, da cola e de peças pequenas.

Criar um squishy de papel transforma uma folha comum em um brinquedo personalizado. Com um molde simples e alguns materiais encontrados em casa, dá para experimentar diferentes formatos e montar uma coleção inteira.

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