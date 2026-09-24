Brasil x Austrália: onde assistir, horário e escalação

RESUMO | O técnico Carlo Ancelotti confirmou a escalação da Seleção Brasileira para o primeiro amistoso contra a Austrália, marcado para esta sexta-feira, 25, às 7h (de Brasília), em Townsville, apostando em um quarteto ofensivo formado por Vini Jr., Raphinha, Estêvão e Endrick.

Sob o comando de Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira, 25, às 7h (horário de Brasília), para encarar a Austrália no primeiro de dois amistosos programados para esta Super Data FIFA. Em entrevista coletiva concedida em Townsville, o treinador confirmou a escalação oficial: o Brasil irá a campo com Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo Santos e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Endrick e Vini Jr.

O confronto no Queensland Country Bank Stadium terá as estreias oficiais de Matheuzinho e Vitor Reis pela equipe principal, além de marcar a primeira oportunidade de Estêvão como titular sob a batuta de Ancelotti. O técnico italiano explicou que o momento serve para dar rodagem a novos nomes, observar atletas de potencial e iniciar a preparação para ciclos futuros, como a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030.

Onde assistir ao amistoso da Seleção

Após o compromisso desta sexta-feira, a delegação brasileira voltará a enfrentar os australianos na próxima terça-feira, 29, às 7h, desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane, antes de retornar para o duelo contra a Índia marcado para o dia 3 de outubro, em Calcutá. Do lado da Austrália, o técnico Tony Popovic convocou 26 atletas — incluindo remanescentes da Copa do Mundo de 2026.

A partida terá transmissão ao vivo em sinal aberto pela TV Globo, na grade fechada pelo SporTV, além das opções de streaming via Globoplay e pelo canal do GE TV no YouTube.

Austrália x Brasil (1º Jogo): Sexta-feira, 25/09, às 07h00, no Queensland Country Bank Stadium (Austrália) — Transmissão: TV Globo, SporTV, Globoplay e GE TV.

Austrália x Brasil (2º Jogo): Terça-feira, 29/09, às 07h00, no Suncorp Stadium, Brisbane (Austrália) — Transmissão: TV Globo, SporTV, Globoplay e GE TV.

Histórico completo: os 8 confrontos entre Brasil e Austrália

Ao longo da história das seleções principais de futebol masculino, Brasil e Austrália cruzaram caminhos em 8 oportunidades, englobando partidas de Copa do Mundo, Copa das Confederações e jogos amistosos de preparação. Abaixo está a lista cronológica de todos os confrontos oficiais já disputados entre as duas equipes:

07/07/1988: Austrália 0-1 Brasil (Amistoso)

Austrália 0-1 Brasil (Amistoso) 17/07/1988: Austrália 0-2 Brasil (Amistoso)

Austrália 0-2 Brasil (Amistoso) 14/12/1997: Austrália 0-0 Brasil (Copa das Confederações)

Austrália 0-0 Brasil (Copa das Confederações) 21/12/1997: Brasil 6-0 Austrália (Copa das Confederações)

Brasil 6-0 Austrália (Copa das Confederações) 09/06/2001: Austrália 1-0 Brasil (Copa das Confederações - Disputa de 3º lugar)

Austrália 1-0 Brasil (Copa das Confederações - Disputa de 3º lugar) 18/06/2006: Brasil 2-0 Austrália (Copa do Mundo da FIFA - Alemanha 2006)

Brasil 2-0 Austrália (Copa do Mundo da FIFA - Alemanha 2006) 07/09/2013: Brasil 6-0 Austrália (Amistoso)

Brasil 6-0 Austrália (Amistoso) 13/06/2017: Austrália 0-4 Brasil (Amistoso)

Qual é a escalação oficial do Brasil para enfrentar a Austrália?

O time titular terá Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis, Douglas Santos; Danilo Santos, Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Endrick e Vini Jr.

Quando e onde será disputado o primeiro jogo?

A partida acontece nesta sexta-feira, 25 de setembro, às 07h00 (horário de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na Austrália.

Quais jogadores farão sua estreia pela Seleção?

O lateral Matheuzinho e o zagueiro Vitor Reis registrarão seus primeiros minutos oficiais com a camisa da Seleção Brasileira.

Onde assistir à partida?

A transmissão será feita pela TV Globo (aberta), SporTV (fechada), Globoplay e GE TV (YouTube).

Quais são os próximos compromissos da Seleção nesta gira?

Após o segundo amistoso contra a Austrália no dia 29, o Brasil enfrentará a Seleção da Índia no dia 3 de outubro, em Calcutá.