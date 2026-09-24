Brasil x Austrália: onde assistir, horário e escalação

Endrick será titular ao lado de Estêvão, Vinícius Jr. e Raphinha no ataque da Seleção contra a Austrália. (MEGAN BRIGGS/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP) (MEGAN BRIGGS/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP)
Redator na Exame
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 16h13.
RESUMO | O técnico Carlo Ancelotti confirmou a escalação da Seleção Brasileira para o primeiro amistoso contra a Austrália, marcado para esta sexta-feira, 25, às 7h (de Brasília), em Townsville, apostando em um quarteto ofensivo formado por Vini Jr., Raphinha, Estêvão e Endrick.
Sob o comando de Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira, 25, às 7h (horário de Brasília), para encarar a Austrália no primeiro de dois amistosos programados para esta Super Data FIFA. Em entrevista coletiva concedida em Townsville, o treinador confirmou a escalação oficial: o Brasil irá a campo com Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo Santos e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Endrick e Vini Jr.
O confronto no Queensland Country Bank Stadium terá as estreias oficiais de Matheuzinho e Vitor Reis pela equipe principal, além de marcar a primeira oportunidade de Estêvão como titular sob a batuta de Ancelotti. O técnico italiano explicou que o momento serve para dar rodagem a novos nomes, observar atletas de potencial e iniciar a preparação para ciclos futuros, como a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030.
Após o compromisso desta sexta-feira, a delegação brasileira voltará a enfrentar os australianos na próxima terça-feira, 29, às 7h, desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane, antes de retornar para o duelo contra a Índia marcado para o dia 3 de outubro, em Calcutá. Do lado da Austrália, o técnico Tony Popovic convocou 26 atletas — incluindo remanescentes da Copa do Mundo de 2026.
A partida terá transmissão ao vivo em sinal aberto pela TV Globo, na grade fechada pelo SporTV, além das opções de streaming via Globoplay e pelo canal do GE TV no YouTube.
Ao longo da história das seleções principais de futebol masculino, Brasil e Austrália cruzaram caminhos em 8 oportunidades, englobando partidas de Copa do Mundo, Copa das Confederações e jogos amistosos de preparação. Abaixo está a lista cronológica de todos os confrontos oficiais já disputados entre as duas equipes:
O time titular terá Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis, Douglas Santos; Danilo Santos, Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Endrick e Vini Jr.
A partida acontece nesta sexta-feira, 25 de setembro, às 07h00 (horário de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na Austrália.
O lateral Matheuzinho e o zagueiro Vitor Reis registrarão seus primeiros minutos oficiais com a camisa da Seleção Brasileira.
A transmissão será feita pela TV Globo (aberta), SporTV (fechada), Globoplay e GE TV (YouTube).
Após o segundo amistoso contra a Austrália no dia 29, o Brasil enfrentará a Seleção da Índia no dia 3 de outubro, em Calcutá.